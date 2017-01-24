С высоко поднятой головой: как победить аэрофобию

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Здоровье » Здоровье и профилактика
Автор Редакция рубрики "Общество"

Как побороть страх перед полетом?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Самолет считают самым безопасным видом транспорта, но каждый человек хоть раз, но испытывал страх перед перелетом. А огромное число людей в принципе боится летать. Опасения подогреваются участившимися авиакатастрофами. Как побороть страх перед полетом? Откуда растут ноги у аэрофобии? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответил психолог Алексей Чудочкин.

самолет
Фото: Архив Pravda.Ru

— Скажите, пожалуйста, как отличить аэрофобию от простого страха летать самолетом?

— Если вы можете себя пересилить, подняться на борт самолета, то, наверное, это то, что контролируется. То есть это либо слабая фобия, либо страх. А когда у человека сильная фобия, он физически не может себя заставить что-то сделать. Классический пример — укусила человека собака в детстве. Потом он прекрасно понимает, что это другая собака, что она добрая, у нее другой хозяин, но он не может себя заставить к ней подойти. У него сильнейшее сердцебиение, пот, он чуть ли не падает в обморок.

Надо сказать, что огромное количество людей испытывает страх, когда летает. Но, наверное, самое главное в данном случае то, что мы все-таки не птицы, мы эволюционировали для того, чтобы не лазить по деревьям, а не для того, чтобы парить в воздухе.

— Кто-то говорит, что аэрофобия — это то же самое, что и боязнь высоты. Еще считают, что если у вас есть клаустрофобия, то вы будете также бояться  летать самолетом. Это так?

— Нет, аэрофобия — это отдельная фобия.

— Я, например, особенно боюсь при взлете самолета и при его посадке. Возникает не скажу, что паника, но повышенное потоотделение, дрожь...

— Это из-за того, что человек не может постоянно бояться. На высоте, когда устоявшийся режим, мы частично успокаиваемся. К тому же это связано с тем, что основное количество аварий происходит именно при взлете и посадке, поскольку это более сложные режимы, чем устоявшийся полет.

— А почему мы не испытываем фобий, скажем, находясь в автомобиле на месте пассажира, но испытываем фобию в самолете? Это связано с неким психологическим моментом отрыва от земли или с рассказами о катастрофах.

— Во-первых, это могут быть детские впечатления. Например, ребенок в детстве упал с дерева и сильно ушибся, и теперь он боится высоты. Страх может возникнуть тогда, когда человек становится свидетелем катастрофы. Но, конечно, в абсолютном большинстве случаев страх навеян средствами массовой информации. Мы слышим о катастрофе и, естественно, начинаем представлять на месте жертв себя. У нас возникают негативные чувства, и происходит запечатление. В отдельных случаях, я думаю, можно и сильную фобию таким образом получить.

Если человек достаточно чувствительный, он может просто за счет своих воображаемых чувств приобрести такое болезненное состояния. Но аэрофобия может быть и связана с моментом, когда вы просто научаетесь в каком-то месте бояться, в данном случае в самолете. Допустим, ребенок не знает еще, насколько там опасно, и он ориентируется на чувства родителей. И вот он с детства приучается от мамы, что надо бояться. Естественно, всякий раз, попадая в ту же самую ситуацию, в то же самое помещение, человек будет воспроизводить те чувства, которые он там ощущал. У нас такая память.

— Значит, надо скрывать этот страх в присутствии детей?

— Это практически невозможно скрыть. Дети моментально считывают чувства родителей. Это нам кажется, что, вроде как, мы научились себя держать в руках, мы делаем улыбающееся лицо, а внутри нас колотит. Так вот, ребенок прекрасно это считывает. Лучший рецепт — это избавиться от этой фобии.

— Как это сделать? Психологически или медикаментозно?

— Про медикаментозный метод ничего не скажу, я не врач. У нас с врачами очень четкое соглашение: мы не имеем права назначать лекарства, да и в большинстве случаев, как я считаю, это не нужно. Я расскажу один из способов, который прямо сейчас поможет избавиться от этой фобии. Во-первых, попрошу закрыть глаза и представить ситуацию, когда вы садитесь на самолет. Вот он греет двигатели, разбегается, взлетает. Если вы чувствуете в этот момент страх, то оцените его по десятибалльной шкале. Ноль — это вы вообще ничего не боитесь, десять — страшная паника, когда вы не можете пережить это состояние.

Далее, у нас есть ложбинка между двумя нашими ключицами. От нее отсчитайте вниз примерно сантиметров семь, и надо еще сдвинуться на сантиметров семь либо вправо, либо влево. Теперь, мягко нажимая на кожу, нащупайте местечко, где с одной стороны у вас под кожей будет небольшая выпуклость и при надавливании будет немножко больно, это наши лимфатические узлы. Дальше делаем такое упражнение: слегка массируйте это место и повторяйте аффирмацию: "Несмотря на то, что я боюсь летать самолетами, я целиком и полностью принимаю себя". Так делайте около минуты. Способ очень высокоэффективный, он помогает в 76 процентах случаев.

К сожалению, как нет универсального лекарства для всех людей, так нет способа, который мог бы помочь всем. Но сейчас психотерапия знает большое количество таких всевозможных простых методик. В абсолютном большинстве случаев любая фобия лечится за один сеанс у психотерапевта.

— Я обязательно это попробую, когда я в следующий раз полечу на самолете.

— Лучше заранее. Если после того, как вы проделали это упражнение, вы представляете себе, что заходите на борт самолета и при этом не испытываете страха, вы также не будете испытывать страха, садясь в реальный самолет.

— Отлично,  есть еще какие-нибудь методы?

— В НЛП огромная линейка методов, которые позволяют работать с фобическими состояниями. Но если вы обратитесь к психологу, психотерапевту, который работает с фобиями, в 99 процентах случаев вы эту фобию излечите за один сеанс. Я могу дать немного общих рекомендаций.

Хорошо, если вы справитесь со своей фобией, но она потом может опять вас застигнуть. У нас есть очень древний механизм: если мы в каком-то помещении испытываем какие-то чувства, они у нас будут воспроизводиться автоматически при входе в это помещение. Если, например, в юности у вас в каком-то парке было чудесное романтическое свидание, вы можете уже забыть и того человека, и когда это было, но когда вы будете проходить мимо этого парка, вас будет туда тянуть. Просто у нас этот механизм отмечает те места, где мы испытывали сильные эмоции, положительные или отрицательные — неважно. А от отрицательных мест этот механизм вас будет уводить.

Поэтому если вы раз за разом испытываете в самолете страх, вы автоматически, даже если у вас уже нет фобии, будете испытывать страх, заходя в очередной самолет. Поэтому, чтобы летать в удовольствие, нужно испытывать в самолете позитивные эмоции.

Я рекомендую людям, прежде всего, заготовить какие-нибудь материалы. Возьмите фильмы, именно ваши любимые, а не то, что там предлагается. Возьмите ваш любимый компот, который вы пьете по праздникам, чтобы воспроизвести те позитивные эмоции, которые испытывали тогда. Возьмите с собой любимую книгу. И, если вы при каждом полете будете испытывать радость от прочтения любимой книги, от просмотра любимого фильма, вам все больше и больше будет хотеться летать, вы в этом месте будете испытывать позитивные эмоции.

— Иногда бывает ощущение, что что-то плохое должно случиться. И было много случаев, когда люди послушались интуицию, не сели в самолет и в результате избежали аварии. В этом случае как разобраться, это интуиция, или фобия сработала? И доверять ли чувству, которое говорит: "Не надо садиться в этот самолет"?

— Цивилизация учит нас больше верить словам, чем своим внутренним ощущениям, поэтому обычный человек в этом смысле не тренирован. Я считаю, что доверять своим ощущениям не стоит. Я считаю, что тут надо, во-первых, избавиться от страха, а во-вторых, взять себя в руки и понимать, что авиатранспорт — самый безопасный на сегодняшний день. Там действительно меньше всего шансов погибнуть.

— Нужно ли пытаться глушить аэрофобию медикаментозно, как многие делают?

— Я считаю, что нет. Во всяком случае, если это нормальный, здоровый человек, потому что бывают и люди с повышенной тревожностью.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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С высоко поднятой головой: как победить аэрофобию
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