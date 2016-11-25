Акцизы на никотин: Деньги не пахнут?

Подготовленный Минфином "Проект основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов" — это очень важный документ. На самом деле уже давно ясно, что стратегия и философия нашей бюджетной системы прежде всего в налоговой и вообще в доходной ее части нуждается в серьезном пересмотре, потому что она становится тормозом экономического развития, и мы должны обсуждать документы, показывающие, на какой философии строят свою деятельность минфиновские специалисты.

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Представляется назревшим затронуть очень важный и очень болезненный пункт 6 второго раздела, который называется "Акцизное налогообложение". Говорит он, в частности, о росте акцизов на вино. Винные акцизы идут в доходную часть региональных бюджетов, и, наверное, им будет полегче. У нас продается очень много плохого и дешевого вина, а наше вино в розницу оказывается дешевле, чем за границей. Так что рост акцизов на вино, наверное, разумен, целесообразен, и тем более, это послужит увеличению самодостаточности региональных бюджетов.

Но гораздо менее однозначна и гораздо хуже ситуация с акцизами на табак. Несомненно, табак это зло (но особенно в России, при нашей уже наследственной национальной проблеме алкоголизма, вопрос о том, какое зло страшнее — табак или дешевое вино, остается спорным).

Табакокурение, в религиозных целях развитое у индейцев, которых уничтожили американцы, чтобы тут же создать громадную табачную промышленность и соответствующее производство в сельском хозяйстве, смогло покорить весь мир. Например, в России все табачные фабрики, за исключением ростовской, принадлежат глобальному капиталу, прежде все американскому.

При этом западный капитал через культурные стереотипы, прежде всего, кино, литературу и телевидение (но не обязательно — достаточно вспомнить мужчин на картинах французских импрессионистов), сумел навязать потребителям всего мира идею о фактической безальтернативности курения. Даже в Рабоче-крестьянской Красной армии и позднее в Советской армии военнослужащим полагалось табачное довольствие (где-то оно выдавалось папиросами, а где-то наличными деньгами, но обязательно при условии доступа военнослужащих к табачным изделиям).

Людей приучали к табакокурению помимо их активной воли — или через активную рекламу империалистических монополий, или через псевдобесплатную выдачу табачных изделий в СССР и других странах народной демократии.

По меркам Всемирной организации здравоохранения, между прочим, специализированного органа ООН, никотиновая зависимость — серьезная болезнь.

Теперь же страховщики и некоторые другие теневые хозяева жизни на Западе, создавшие огромной массовый рынок людей, страдающих никотиновой зависимостью, как ни в чем ни бывало начали интенсивную борьбу с табакокурением, которая в России приняла уже откровенно чудовищные формы.

Потому что борьба с курением превратилась на самом деле в борьбу с курильщиками. Это очень плохо. Потому что курение — это тяжелое заболевание (про это вам скажет любой нарколог), которое называется никотиновая зависимость. И бороться нужно с болезнью, а не с больными (это в Средние века с чумой боролись, убивая заболевших, кстати, не помогало!).

Я раскрою вам страшную тайну, которую от нас скрывают власти, находящиеся под давлением истинных хозяев жизни — страхового лобби: этот принципиальный бессмысленный запрет на курение в аэропортах и на продажу сигарет в прилегающих к аэропортам торговых точках и запрет на курение во время полетов, на самом деле противозаконен и даже антиконституционен.

Тут вот в чем дело. Авиакомпании тщательно это скрывают, но обратите внимание, они не довели ни одного случая, когда люди курили в туалетах самолетов, до суда, хотя необходимо было бы провести пару-другую показательных процессов, чтобы создать прецедент.

Но нигде в мире этого нет по очень простой причине. Дело в том, что никотиновая зависимость — это тяжелая болезнь, а неоказание помощи больному в течение четырех часов во всем мире считается пыткой согласно Конвенции о запрете пыток. Есть всемирная Конвенция о запрете пыток, и поэтому аэропорты и авиакомпании не имеют право нам запрещать не курить в аэропортах и самолетах более четырех часов, если мы больны никотиновой зависимостью, и в течение этих же четырех часов они обязаны нам предоставить возможность получить медицинскую помощь — то есть, получить дозу никотина. Конечно, это может быть и электронная сигарета, но авиабизнес в России пытается нам запретить и их.

Курение зло. Курить очень плохо. Но люди, которые начали курить, когда государство и общество стимулировали табакокурение, уже не могут по своей воле от этого избавиться, хотя многие и пытаются. Средствами удовлетворить свою потребность в никотине и при этом не мешать окружающим являются так называемые электронные сигареты, никотиновые пластыри и так далее.

А вот теперь посмотрите, что предлагает в основных направлениях налоговой политики Минфин. В целях выравнивания услуг налогообложения различных видов продукции табачной индустрии предлагается включить в перечень подакцизных товаров электронные системы доставки никотина одноразового использования (электронные сигареты), состав акциза 40 рублей за сигарету и никотиносодержащую жидкость, используемую в многоразовых электронных системах доставки никотина (многоразовые электронные сигареты) со ставкой акциза 15 рублей за один мл.

Обратите внимание на цель мероприятия. Они хотят ввести акциз и сделать очень дорогим средство, которое помогает людям, страдающим никотиновой зависимостью, в целях выравнивания условий налогообложения различных видов продукции табачной индустрии.

Но ведь целью всей этой борьбы с курением вовсе не является выравнивание условий налогообложения! Напротив, целью является спасти здоровье людей, которые либо еще не больны и не будут болеть никотиновой зависимостью, либо уже больны, но стараются ее компенсировать.

Сама внутренняя логика, которая существует в борьбе с курением, полностью выворачивается наизнанку. Наши минфиновские специалисты хотят помочь улучшить конкурентоспособность производителей сигарет за счет того, чтобы сделать еще более дорогим лекарство для курильщиков — заменители сигарет электронного типа. Это совершенно, на мой взгляд, абсурдно и неприемлемо.

Больше того, следующим пунктом они собираются в следующем году повысить акцизы на все виды табачной продукции на 2017 год на 10 процентов к ставке и еще дальше на 10 процентов ежегодно в 2018 и 2019 году. (И при этом еще они собираются ввести совершенно чудовищную для бухгалтеров норму, что будет отдельно учитываться и облагаться дополнительным акцизом сигареты, произведенные в период с 31 октября по 1 января следующего года, чтобы не успели накопить запасов по предыдущим ставкам акцизов).

На самом деле, понятно, что специалисты Минфина хотят получить больше денег в бюджет, и они не скрывают, что они хотят обложить больных никотиновой зависимостью людей дополнительным акцизом в целях сокращения дефицита федерального бюджета. Это понятно. Это логично.

Но ведь президент Путин неоднократно говорил, что повышать акцизы и на алкоголь, и на сигареты следует очень аккуратно, потому что иначе их место занимает контрабанда. Уже сейчас в Москве можно купить безакцизную водку очень дешево, причем, как утверждают полицейские, качество у этой водки довольно приличное. Уже сейчас в Москве мне предлагали киргизские сторожа приобрести контрабандные сигареты существенно дешевле официальной цены.

И самое главное опять в целеполагании. Рост акцизов не приведет к снижению никотинового потребления. Грубо говоря, если сейчас человек платит за пачку сигарет 100 рублей, в следующем году будет платить 110 рублей. И это не та сумма, которая подтолкнет его бросить курить (как в том грустном анекдоте, когда дети в небогатой семье спрашивают отца, станет ли он меньше пить, на что он отвечает, нет, но зато дети будут меньше есть). В Минфине не скрывают, что целью в данном случае является сокращение дефицита бюджета. Но произойдет ли оно?

Практически одновременно с публикацией Проекта основных направлений налоговой политики РИА-Новости сообщили об исследовании маркетинговой компании "Нильсен" употребления контрабандных сигарет под заголовком "Доля нелегальных сигарет в России достигла рекорда за последние 10 лет". "Нильсен" собрала 15 тысяч пустых пачек на улице в 89 городах разных регионов, за исключением Крыма и Северного Кавказа в июне-июле этого года. И было обнаружено, что 2,23 процента были контрабандными. В 2015 году этот показатель был чуть больше 1 процента. То есть в 2,5 раза выросла доля контрабанды на сигареты, и она гораздо выше в регионах, прилегающих к Белоруссии и Казахстану, с которыми мы находимся в едином таможенном пространстве.

Совершенно невозможно остановить импорт дешевых киргизских и белорусских сигарет, и совершенно точно мы уже дошли до того уровня, когда цели сокращения дефицита федерального бюджета перестанут работать за счет роста акцизов на табак. Не работает и медицинская составляющая роста акцизов на табачные изделия. Так нужно ли это делать?

Можно ввести акцизы на много других вещей, не обязательно вводить и увеличивать акцизы на сигареты, когда мы знаем, что люди просто обратятся к контрабанде. Государство не должно стимулировать развитие черного рынка, как это хотят сделать нынешние специалисты Минфина. Я надеюсь, что в Госдуме и в правительстве люди поймут это, тем более, что президент неоднократно подчеркивал, что нужно очень аккуратно относиться к акцизной политике, особенно в условиях единого экономического пространства.

Я знаю одну страну, которая, правда, запрещена в России, где удалось успешно побороть значительную часть курения путем физического истребления курильщиков. Это ИГИЛ. И мне кажется, что мы, слава Богу, еще все-таки не ИГИЛ и нам не нужно пытаться достичь тех же успехов в борьбе с курением, которые хорошо получаются у бородатых ваххабитов.