Неча на мигрантов пенять, коли руки не мыты

Несколько дней ведущие СМИ отслеживали вспышку вирусного гепатита А в городе Тулун Иркутской области. Ныне ситуация там под контролем, но обсуждение в соцсетях продолжается. Особенно всех беспокоит тема "эпидемической опасности, исходящей от мигрантов", звучат призывы "принять жесткие меры" вплоть до полного запрета трудовой миграции как явления. Насколько оправдан такой радикализм?

Фото: Архив Pravda.Ru

Действительно, по данным местных эпидемиологов, источником заражения предположительно стали рабочие, занятые на лесозаготовках, приехавшие из Киргизии и Таджикистана.

Редакция Pravda.Ru по горячим следам обратилась с просьбой прокомментировать возникшую проблему Ларису Попович, директора Института экономики здравоохранения ВШЭ. В целом ответ эксперта выглядит успокаивающим. Его основные тезисы: гепатит А — это "болезнь немытых рук", соответственно, основной мерой профилактики является соблюдение основных правил гигиены. Забайкалье же издавна является "проблемным" по этой инфекции регионом, ее случаи отмечались там и раньше. Санитарно-эпидемиологические службы России держат ситуацию под контролем, включая и контроль над въезжающими в нашу страну мигрантами. Тем не менее, было бы неплохо помочь сопредельным с Россией государствам наладить у себя должную профилактику инфекционных заболеваний, ведь передаются они не только через контакты между людьми, но и другими путями, например, через мигрирующих через границы животных, торговлю продуктами питания и т. д.

Что ж, с Ларисой Дмитриевной сложно не согласиться по большинству моментов. Разве что намерение помочь соседям в профилактике инфекций представляется хоть и нужным, но явно не делом ближайшего будущего. Скажем, соседняя Украина на своем "пути в Европу" практически перестала делать даже большинство элементарных прививок — деньги кончились. Ну а прививать весь СНГ за счет российского бюджета представляется чересчур накладным…

Надо признать, что ситуация с гепатитом А в отдельных регионах России порой на порядок хуже таковой в более благополучных местностях. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году "наиболее высокие показатели заболеваемости (13,9 — 46,6 на 100 тысяч населения) зарегистрированы в Ненецком автономном округе, республиках Хакасия, Дагестан, Забайкальском крае, Челябинской, Самарской областях, Красноярском крае".

Собственно, уже этот небольшой перечень сам по себе во многом делает гипотезу о том, что "инфекции в России заносятся исключительно мигрантами", абсолютно беспочвенной. В самом деле, много ли рабочих из Средней Азии замечено в Дагестане — или в том же Ненецком округе? А заболеваемость там тем не менее выше среднероссийской.

Кстати говоря, сам по себе этот среднероссийский показатель и особенно динамика его изменений внушают лишь оптимизм. Согласно отчету Роспотребнадзора, за 12 месяцев 2015 года заболеваемость острым гепатитом А снизилась на 39,4 процента и составила 4,41 на 100 тысяч населения против 7,27 в 2014 году. А в 1983 году этот показатель составлял 283,3 случая на 100 тысяч населения — больше ровно в 70 раз! И это, заметим, во времена СССР, где с требованиями санэпиднадзора было очень строго.

Главным фактором этого заболевания — типичной кишечной инфекции, передающейся фекально-оральным путем, через немытые руки и грязную воду, — является не столько даже наличие вирусоносителей, сколько не самые благоприятные бытовые условия.

Небольшая цитата из статьи двух профессоров-эпидемиологов, написанной в начале "нулевых":

"Территорию Российской Федерации всегда считали неблагополучной по гепатиту А. Факторы, способствующие его широкому распространению, можно определить следующим образом: высокая доля организованных детей (ясли, детские сады), подростков (школы-интернаты, пионерские и спортивные лагеря) и молодежи (студенческие стройотряды); неудовлетворительные условия проживания и состояние коммунальной службы; миграция населения."

Но тех, кто уже радостно навострил уши при слове "миграция" в качестве основополагающего фактора болезни, ожидает разочарование. В том же абзаце авторы ведут речь об этом явлении как об обычном перемещении, путешествиях коренного населения, в первую очередь — обычных поездках "на юга" для отдыха летом. Увы, не только в Средней Азии, но и на том же Черноморском побережье Кавказа, в Крыму летом тоже можно отлично заразиться гепатитом А (как и почти любой другой кишечной инфекцией). Достаточно поесть плохо помытые овощи-фрукты или, скажем, недостаточно термически обработанную рыбу или мясо. Кстати, последнее для любителей суши или шашлыка возможно и в любом другом месте.

Небольшой пример на этот счет из "цитадели демократии", где в сентябре в целых шести штатах наблюдалась вспышка того самого гепатита А. Причиной стали отнюдь не мигранты, а самая обычная клубника, привезенная из Египта. Увы, зловредный вирус погибает при кипячении не меньше минуты. Понятно, во что за это время превратится аппетитная ягодка. Для большинства нормальных любителей свежих ягод это просто неприемлемо.

Этот случай, кстати, убедительно показывает, что фактором риска вспышки таких инфекций в России могут стать отнюдь не только бедные работяги-гастарбайтеры, но и их условные антиподы и главные критики — преуспевающие представители "креативного класса", любящие проводить отпуска в экзотических странах. Там можно подхватить не только достаточно безобидный в плане прогноза гепатит А, но и куда более серьезные болячки.

Между тем, туристы-россияне (в отличие от мигрантов при получении патента на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство) медосмотр при возвращении в РФ проходить не обязаны. Хотя с эпидемиологической точки зрения представляют куда большую опасность в качестве потенциальных носителей заграничных инфекционных болезней. Мигранты-то в своих странах росли с рождения, многие переносили такие болезни в раннем возрасте в стертой форме, выработали на них иммунитет. А многие ли посетители пляжей Антальи или Таиланда с российскими паспортами удосужились перед поездкой сделать прививку против хотя бы того же гепатита А?

Впрочем, положение с медосвидетельствованием иностранцев в России выглядит не совсем адекватно. Дело даже не в том, что в ходе медосмотра упор делается на выявление достаточно ограниченного числа инфекционных, пусть и очень серьезных, заболеваний (ВИЧ, туберкулез, сифилис и другие венерические болезни, лепра), а "кишечная группа", включающая и гепатит А, туда не входит. Легкую оторопь вызывает пункт, согласно которому при диагностике таких болезней иностранцу не только отказывают в выдаче права на работу и проживание в РФ, но могут и аннулировать уже имеющееся разрешение! И что при таком положении вещей будет делать среднестатистический мигрант, заболевший уже после оформления разрешительных документов? Правильно, всеми силами избегать повторного медосвидетельствования, то есть побоится идти к врачам.

Стоит учесть опыт психиатрической службы. Многие люди не хотят обращаться к психиатру, дабы не "заработать пятно в биографии". А ведь там речь идет о куда менее значимых вещах, типа риска лишиться водительских прав, но отнюдь не о выдворении из страны. И как при таком положении вещей надеяться на эффективную работу противоэпидемических структур, если их потенциальные "клиенты" из числа мигрантов будут избегать общения с ними любыми способами?

Так что сводить к мигрантам проблему инфекционной заболеваемости, особенно "кишечной группы", однозначно необоснованно. Чтобы заболеть этой гадостью, порой достаточно взяться за поручень троллейбуса, который перед этим держал больной или, скажем, бомж, и не помыть руки перед едой.

А поставь какую-нибудь условную больную Машу Иванову на пищеблок с купленной справкой о якобы пройденной медкомиссии, и она может заразить и гепатитом, и дизентерией, и любой другой пищевой инфекцией массу народу — не хуже, чем такая же условная Гузель Ильчебекова на ее месте.

Зато если строители будут жить в нормальных условиях, мыть руки перед приемом пищи, пить прохлорированную или кипяченую воду, им и носитель такой инфекции не помешает, будь он хоть русский, хоть таджик.

Впрочем, и у истовых борцов с иммигрантами тоже есть безотказный способ реализовать свои заветные мечты. А именно, отложив споры в соцсетях, самим взяться за метлы, кайла, мастерки и прочие инструменты, для работы которыми мигрантов и нанимают в силу того, что коренные россияне занимаются этим очень неохотно. Ну и, конечно, согласиться платить из своих кошельков существенную надбавку за построенные дома, выметенные дворы, прочие товары и услуги, доселе обеспечивающиеся мигрантами с демпинговой зарплатой.

В любом случае, вспышки гепатита А в России хоть и вызывают закономерную обеспокоенность, но отнюдь не являются поводом для паники. Да, гепатит А обычно выводит из строя свои жертвы на несколько недель. Но зато никогда не переходит в хроническую форму, вызывает стойкий иммунитет к вирусу и практически не приводит к сколь-нибудь серьезным последствиям. В отличие, скажем, от своего "коллеги" в группе вирусных гепатитов, С, на медицинском жаргоне именуемого "ласковым убийцей" — за то, что он может протекать без каких-либо жалоб многие годы, но при этом в 80 процентах случаев провоцируя развитие рака печени или цирроза.

Да и смертность при гепатите А составляет "исчезающие" 0,015 процентов, практически неактуальные при общей годовой заболеваемости в России в количестве в 6428 случаев. При том, что, скажем, смертность от обычного гриппа и его осложнений оценивается экспертами где-то в 40 тысяч человек в год.

Такчто предоставим профессионалам решать вопрос с эпидемическими вспышками. Как минимум в случае с гепатитом А у них это получается очень неплохо. А "перевод стрелок" на мигрантов в данном случае просто не имеет под собой никаких научных оснований.

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