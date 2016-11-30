Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом

Глобальная комиссия по наркополитике представила ежегодный доклад "На пути реформы наркополитики: Новый подход к декриминализации". Документ, как и прошлогодний, призывает декриминализовать почти все наркотики. В докладе говорится: "Нужно разрешить все — и торговать, и употреблять, и покупать". Авторы указывают новые категории жертв борьбы с наркотиками.

Фото: Архив Pravda.Ru

Глобальная комиссия по наркополитике — это независимая группа экспертов мирового уровня в области наркополитики. Кроме них туда входят около двадцати бывших президентов и премьер-министров, главным образом — стран, являющихся основными производителями наркотиков.

Доклады комиссии в первую очередь посвящены проблемам доминирующего агрессивного подхода в наркополитике. Предлагаются практические решения этих проблем. Учитывая многочисленные международные документы по борьбе с наркотиками, доклады изобилуют ccылками на нормы международного права, с помощью которых можно обойти или максимально нейтрализовать запреты.

Глобальная комиссия по наркополитике в свежем докладе предлагает отменить смертную казнь за все правонарушения, связанные с наркотиками. Также предлагается отменить все наказания за хранение и выращивание наркотиков для личного употребления, ввести альтернативы уголовному наказанию на все виды оборота наркотиков в некрупном объеме.

Комиссия считает, что на смену запретам должно прийти регулирование по примеру того, которое существует в отношении алкогольной и табачной продукции.

В некоторых странах законодательство о наркотиках уже сейчас и так более чем лояльное.

Поэтому многие европейские парламентарии неоднократно на протяжении более пяти лет предлагали отойти от практики легальной продажи наркотиков, но такие законы блокировались.

Декриминализация наркотиков пока нигде не приводила к положительным результатам. Но и в нашей стране, несмотря на то, что наркотики под строгим запретом, дела плачевны. О том, как у нас обстоят дела с лечением от наркомании, Pravda. Ru побеседовала с Юрием Вяльбой, врачом-психиатром, психотерапевтом, наркологом и психологом.

— Как проходит лечение в наркологических клиниках и насколько оно успешно? Какому количеству людей удается вернуться к нормальной жизни?

— Государственных заведений, которые бы проводили успешное лечение наркотической зависимости, нет. Потому что вся государственная концепция помощи наркоманам предусматривается через медикаменты. Причем через лекарства, теми или иными фармакологическими компаниями продвигаемые и лоббируемые. Вот их и назначают.

И государство тратит свои деньги на эти лекарства, тем самым как бы помогая наркоману. На самом деле, таких лекарств нет. Есть лекарства, которые снимают ломки, уменьшают некую психологическую зависимость, и то временно, пока идет действие этого препарата.

Поэтому вся государственная медицина лечение наркомании сводит только к нормализации физического состояния — снятие ломок и временное снятие психологической зависимости, тревоги, напряжения, которые связаны с тягой к наркотику. Никакая государственная программа не лечит наркоманию, так — подлечивает.

— Получается, только снимают ломку?

— Государственных центров, в которых бы реализовывалась концепция терапевтического сообщества или 12-шаговая программа, нет вообще. В частных — есть. Психологи проводят свою программу, которая действительно работает. Эта 12-шаговая программа во всем мире реализуется. Есть программа терапевтических сообществ, в которой наркоман находится длительный срок — год. И у него получается жить по закону, по правилам. Это общество внутри общества, государство внутри государства, такой тренажер реальной жизни. Там есть определенная иерархия, человек трудится, выполняет определенные обязанности, имеет ответственность за выполняемое, учится жить по правилам и так далее. Это хорошая терапия.

— Но только в частных клиниках?

— Да, практически, только частные клиники. Государством деньги тратятся огромные на медицинские концепты лечения наркомании, но толку мало. А вот как раз развитием и воплощением, реализацией на государственном уровне 12-шаговой программы терапевтического сообщества никто не занимается.

Государственных специалистов, которые бы решали эту проблему, тоже нет. Потому что, как правило, это высокооплачиваемые специалисты. И здесь врачи оказываются не удел. Получается, что деньги мимо них проходят. Потому что государственная медицина в этом не заинтересована. Не на чем заработать деньги, кроме как взять деньги с компаний, которые лоббируют свои фармакологические продукты.

Поэтому нет специалистов, чиновников и менеджеров, которые могли бы организовать такую помощь. Все немногие нормальные реабилитационные центры — коммерческие. Но и здесь тоже большая засада. Потому что в коммерческих центрах, к сожалению, у нас на первое место ставится, конечно же, финансовый интерес.

Значит некие правила, законы, которые должны быть в хорошем реабилитационном центре для наркоманов, начинают игнорироваться. Допустим, пациент что-то нарушил, потребил запрещенное, но вместо того, чтобы выгнать из центра, его из коммерческих соображений оставляют. А это дает повод остальным участникам программы тоже рассчитывать на подобные поблажки.

— То есть выгодно лечить, а не вылечить?

— Конечно. Очень часто там идет затягивание реабилитационного процесса для того, чтобы получить больше денег. Происходит отход от правил, законов существования реабилитационного центра ради прибыли. Коммерческие центры не всегда являются честными и эффективными.

— Многим ли удается вернуться к нормальной жизни? Можно ли реабилитироваться полностью?

— Возможно, конечно, если человек проходит через нормальный, честный реабилитационный центр. По западной статистике, 35 процентов наркоманов, проходящих через такой центр, имеют ремиссию год и более. Это очень хороший результат. В государственных учреждениях результат — нулевой, хотя говорят, что 7 процентов.

Я работал в государственной наркологии, там этих 7 процентов ремиссии свыше года и в помине нет. А вот в нормальном частном центре может быть, действительно, высокий процент — в пределах 35-40 процентов. Это действительно так, я это знаю, потому что сам учился и работал в таких, а потом и сам организовывал подобные центры в России.

Но, к сожалению, частные реабилитационные центры не могу существовать. Потому что, если там все по правилам делать, то выгода очень небольшая. Если все правила выполнять, чтобы реабилитация была на первом плане, то они начинают проигрывать нечестным центрам, потому что те становятся более прибыльными и устойчивыми.

А на Западе даже негосударственным реабилитационным центрам, которые входят в ассоциацию и соответствуют стандартам ассоциаций реабилитационных центров для наркоманов, государство обязательно помогает. Это происходит через снижение налогов, подтягивание страховых компаний к оплате за лечение, через различные фонды. Они получают много различных дотаций.

Поэтому у них есть возможность быть честными и профессиональными, оказывать грамотно помощь и добиваться 35-40 процентов. У нас же таких центров, даже если руководитель хочет заниматься честно и грамотно, не получится, потому что они не выдержат конкуренции с центрами, которые ставят прежде всего на коммерческие интересы.

— Получается, господдержка должна быть обязательно?

— Она должна быть. Это есть во всех развитых странах. Там обычно вообще никто не платит за свое лечение. Обычно половину там платит государство. Также за людей платят страховые компании, а у нас даже не страхуют наркоманов. Хотя это является болезнью, но почему-то страховые компании в нашей стране наркоманов и алкоголиков не страхуют, следовательно и не платят.

На Западе даже если наркоман не застрахован, но хочет лечиться, за него будут платить различные благотворительные фонды, или государство применяет различные механизмы. Например, центр лечит за свой счет, но средства, которые он потратил на лечение наркомана, не имеющего страховки, государство вычитает из налогов. Государство таким образом помогает, пытаясь вернуть гражданина в жизнь.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил Юрий Кондратьев