Болезни глаз: как победить "кару цивилизации"

Осторожно, гаджеты: Как уберечь зрение

Мы получаем 90 процентов информации через органы зрения. Между тем, число заболеваний органов зрения растет и сейчас занимает третью строчку в статистике школьных заболеваний. Об этой проблеме Pravda. Ru поговорила с кандидатом медицинских наук, заведующим детским отделением МНТК хирургия глаза им. Академика Федорова, хирургом Иваном Осокиным.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Считается, что болезни глаз — это болезни цивилизации, чем выше цивилизация, тем больше проблем со зрением. Так ли это? Мы все должны быть немного близорукими?

— В принципе, орган зрения человека отличается тем, что мы способны отличать объекты как на близком от нас расстоянии, так и на очень далеком. Это было связано с эволюцией человека для того, чтобы он мог при резком переводе взгляда видеть разнообразные опасности и вовремя от них скрываться.

Но понятно, что случилась урбанизация, жизнь изменилась, мы находимся сейчас в замкнутом пространстве и пользуемся органом зрения на каком-то конечном расстоянии. То есть оглядывать бесконечные пространства и горизонт, уходящий вдаль, все реже и реже требуется. Поэтому человек больше пользуется своим органом зрения на близком расстоянии.

С этим связана миопизация, то есть развитие близорукости. К примеру, в Японии очень высокий процент близоруких, колоссально высокий. Есть страны, где он ниже, но, в целом, по статистике везде идет увеличение близорукости.

— Заболевания глаз практически одинаковы у взрослых и у детей: катаракта, глаукома, миопия, дальнозоркость, астигматизм. Вообще, отличаются чем-то взрослые заболевания от детских?

— Этот вопрос является краеугольным в вопросе эффективности лечения. Когда мы говорим про взрослого человека, например про возрастную катаракту, предполагается, что человек в юности, в детстве видел единицу, то есть сто процентов, а в дальнейшем случилось какое-то заболевание. И когда мы разговариваем с ним по поводу тактики лечения, хирургического или какого-то другого, мы говорим о том, что мы пытаемся зрение восстановить.

С ребенком так говорить невозможно, потому что все процессы, которые есть, в основном, являются врожденными. Да, есть травматические заболевания, но если говорить про врожденную катаракту, врожденную глаукому, врожденные изменения сетчатки, получается, что ребенок при абсолютно идеальных условиях рождается только с потенциалом, с комплектацией возможностей наработки зрения в будущем. И в связи с тем, что постепенно ребенок начинает смотреть, фиксировать, ползать, ходить, происходит наработка зрения. То есть не только фиксировано-установочные движения глазных яблок, но именно формируется связь между сетчаткой и головным мозгом, и прямая и обратная, с формированием изображения.

Если этого не происходит, если рождается ребенок с комплектацией, которая не подходит для того, чтобы развилась адекватная зрительная функция, то, когда мы пытаемся что-то оперировать, мы говорим, что пытаемся какое-то зрения наработать. Мы не можем что-то восстанавливать, потому что нечего восстанавливать, уровень зрения низкий. То есть мы говорим, что надо раскачать, как-то наработать, постараться чего-то добиться. Поэтому несмотря на то, что названия одинаковые, эффективность лечения взрослых, конечно, гораздо выше эффективности лечения детей.

— А с какими заболеваниями вы сейчас наиболее часто сталкиваетесь в своей практике?

— Наше отделение хирургическое, оно называется Институт микрохирургии глаза, и все, с чем мы работаем, в основном предполагает помощь хирургического характера. Поэтому сложно сказать в процентах, что превалирует. Традиционно некоторые вещи мы делаем много и хорошо, поэтому таких пациентов много. Допустим, детских катаракт всех видов: врожденных, травматических и осложненных, достаточно много. И есть различные тактические подходы в плане этапов лечения, его объема.

Нужно внимательно к этому относиться и индивидуально подходить, что тоже мы стараемся делать. Лечим патологии сетчатки, эти отслойки как раз связаны с врожденной близорукостью, травматические отслойки сетчатки, косоглазие. Косоглазие — это вообще краеугольный камень детской хирургии. Сложно представить себе детское отделение, в котором не оперируют косоглазие. Косоглазием у нас занимаются много, как в нашем отделении, так и в отделении пластики. Там тоже есть масса методик, подходов. Зависит от того, на что способна сетчатка.

— Я хотела остановиться на ретинопатии недоношенных, потому что сейчас очень много идет информации об открытии перинатальных центров, нам показывают, какие хорошенькие детки потом получаются, но мы-то знаем, что там есть масса проблем.

— Что касается ретинопатии недоношенных - это заболевание на всю жизнь, об этом нужно знать. Даже если все кончилось без какого-либо лечения, случился самопроизвольный регресс, но была какая-то стадия, то понятно, что человек всю жизнь должен наблюдаться, чтобы какие-то вторичные ретинальные дистрофии, если они сформировались в 30-35 пять лет, вовремя ограничить лазером, или, если пошла из них какая-то отслойка, то вовремя прооперировать тем или иным способом.

Поэтому что касается ретинопатии недоношенных — это вопрос сложный. Наверное, круглый стол надо собирать по этому поводу. Принципиально то, что пик этой проблемы точно был пройден. Сейчас в связи с тем, что само качество выхаживания изменилось, количество тяжелых стадий ретинопатии недоношенных несколько уменьшилось.

Но страна у нас очень большая, и нельзя все вместе смешивать, от региона к региону статистика точно различная. А что касается проявления самого заболевания, то это такое тяжелое заболевание, которое нужно вовремя отследить. Есть стадии, которые могут самопроизвольно уйти, не потребовать никакого лечения, но наблюдение должно быть по жизни. Есть стадии, когда уже начинается рост пролиферативной ткани, то есть пленок на сетчатке, и чтобы предотвратить развитие отслойки, необходимо вовремя провести лазерную коагуляцию сетчатки. Если этот этап пропустили и не вовремя сделали лазерную коагуляцию, то да, это трагедия.

— Отдельно хотелось бы остановиться на гаджетах, потому что школьники и гаджеты — это бич современности. У нас даже школьные журналы электронные, без интернета никуда. Это сильно вредит зрению?

— Вообще правила советской системы существовали не просто так: как сидеть, как держать руку, чтобы лампа была с противоположной стороны от пишущей руки, чтобы было два источника света. И желательно все делать при дневном свете. Я вам честно могу сказать, все-таки я хирургическим профилем занимаюсь. Над этими вещами не так сильно задумываешься, но, во-первых, есть мнение, что человек в течение своей жизни эволюционирует, адаптируется. К этой среде мы привыкнем через сто-двести-тысячу лет гаджетов. А что касается гигиены зрения, не просто так на всех устройствах есть контраст и яркость. Одно дело работать с белым листом вордовского документа, а другое дело — смотреть фильм, где, в основном, все сцены проходят в темное время суток. Конечно, необходимо обращать внимание на то, какой есть источник света и как контраст настроен.

— Может быть, вы дадите какие-то советы родителям, на что они должны обратить внимание?

— Достаточно часто такое бывает, что ребенок скрывает травмы или боится об этом сказать, и возникает такая проблема, что он только через месяц после травмы обращается. Например, вчера мальчик ударил варежкой и сказал никому не говорить, иначе глаз удалят. Но есть заболевания, которые необходимо прооперировать вовремя, как та же врожденная катаракта. В 14 лет что ее оперировать? Надо раньше для того, чтобы наработать зрение, для того, чтобы зрение развивалось. Есть заболевания, которые приводят к инвалидности — все те же врожденные глаукомы, вовремя не прооперированная отслойка сетчатки после травмы или с дистрофией. Поэтому родителям нужно сказать ребенку, чтобы он не стеснялся сказать, что есть какие-то сложности.

Беседовала Ирина Савченко

Подготовила к публикации Мария Сныткова