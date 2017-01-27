Миграционный кризис: Глобалисты погибнут в плену своих идей

Миграционная проблема все острее встает перед США и Европой. Будет ли Дональд Трамп проводить депортации? Почему привыкшие к благополучию западные элиты, выступающие за глобализацию, все чаще терпят крах? Эти вопросы главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова обсудила с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Похоже, оппоненты Трампа действительно не собираются договариваться. Когда Трамп заявил о том, что нужно разобраться с нелегальными мигрантами, которые заполонили Нью-Йорк, работают в теневой экономике и создают реальную опасность для людей, мэр Нью-Йорка просто вытаращил глаза и кричал, что мы не дадим ему тронуть этих людей и будем биться за их права. Очень странная позиция по отношению к нелегальной миграции. То есть даже в этом вдруг возникли противоречия.

— Прежде чем начать любые переговоры, всегда выдвигается запросная позиция, которая выше, чем потенциальный компромисс. Для того, чтобы потом можно было что-то уступить, в начале надо потребовать что-то большее…

— Даже если это вне зоны элементарного здравого смысла.

— Безусловно. Просто глобалистская концепция предполагала как раз открытые двери перед нелегальной миграцией. Практически каждый президент Соединенных Штатов по два-три раза в течение срока своих полномочий проводил легализацию очередных миллионов нелегальных мигрантов, которые за три-четыре года в очередной раз набирались в США. Это и Обама делал. По меньшей мере три последних президента постоянно проводили легализацию нелегальных мигрантов.

— Может быть, они просто не могли их найти и выдворить, проще было легализовать?

— Когда хотят, то находят и выдворяют. Кроме того, когда хотят, то просто не пускают в страну нелегальных мигрантов, тем более что бюрократический аппарат Соединенных Штатов достаточно эффективен. Мигранту мало оказаться на территории страны, надо получать медицинское обслуживание, иметь работу и жилье… Все это контролируется.

Если у вас нет медицинской страховки в Соединенных Штатах, вы практически не человек. Также вы должны платить налоги и т. д.

Поэтому когда говорят, что США не в состоянии контролировать поток нелегальных мигрантов, это не так. В состоянии, когда хотят. И Европа прекрасно контролировала поток нелегальных мигрантов до тех пор, пока два года назад Меркель не сказала: приезжайте все.

Тогда ломанулось около миллиона людей с Ближнего Востока. В прошлом году, по официальным данным, в Евросоюз с этой волной к осени попало свыше 600 тысяч человек. За год набралось около миллиона. И это еще не все нелегальные мигранты, это только массовый поток, который туда в течение последнего года пробился с Ближнего Востока. В совокупности там может быть и три, и четыре, и пять миллионов мигрантов. Только с одной Украины в Европейском союзе работало свыше трех миллионов человек, из них половина — нелегальные мигранты.

— Все-таки нелегальные мигранты с Украины и нелегальные мигранты из Афганистана или Африки, как говорят в Одессе, две большие разницы…

— Я, честно говоря, не знаю, кто из них для Европы опаснее. Наверное, все-таки нелегальный мигрант-бандеровец откуда-то из Карпатских гор, который привык к тому, что он — соль земли…

— А туда именно бандеровцы уезжают, не восточные украинцы?

— Восточная Украина предпочитает мигрировать в другом направлении, она работает в России. А на Запад, в Европу едут из центра и западных областей в основном. Даже любые украинские выборы все время сталкивались с ситуаций мертвых душ, когда около миллиона, а иногда и больше паспортов голосовало в западных регионах страны, владельцы которых на Украине в это время не были, а работали где-то там в Португалии, Испании…

Они же уезжают с загранпаспортом, а их общегражданский паспорт остается дома. И на выборы приходили люди приходили люди с огромными пачками паспортов, причем это даже фиксировалось на телекамеры… Какая-нибудь там бабушка или дедушка говорили: люди же на заработках — разве они не могут проголосовать? Они просто считали это вполне естественным. Для них это нормальное обыденное явление. Просто опять-таки "мертвые души" никто точно не считал, но речь шла о миллионах, более чем о миллионе таких вот голосов людей, которые реально находились за пределами страны.

— Вообще было много догадок, зачем Меркель это сделала — обрушила всю Европу этим потоком? Это была ее воля или заокеанские друзья-начальники "посоветовали"?

— Компромат на нее, вероятно, у них есть, поэтому приказать ей они вполне могли. Но если мы абстрагируемся от движущей Западом идеологии, то не поймем действительных главных мотивов действий этих политиков. Советский Союз базировался на идеологии социализма, и некоторые вещи посторонними наблюдателями тоже воспринимались как абсурдные.

Например, зачем закачивать огромное количество ресурсов в отсталые страны Азии или Африки, если понятно, что они в ближайшие годы или десятилетия не достигнут нормального уровня развития, просто потому что не прошли какие-то этапы? В Советском Союзе это понималось как пролетарский интернационализм. В силу этого надо было помогать отсталым народам выходить на дорогу прогресса.

— Большинство так и не вышло.

— Да, но вот точно так же западные глобалисты сейчас находятся в плену своих теорий и иллюзий, в плену своих идей. Они действительно считают, что можно построить единый мир, универсальный, такой, какой им нужен…

— Мультикультурный, где все друг друга любят и уважают…

— Да, все хорошо живут, потому что живут по-американски. Все едят гамбургеры, везде есть "Макдоналдсы"… И ведь эти люди в Европе и в Соединенных Штатах находились у власти последние 25-30 лет. Они привыкли к тому, что их идеи правильны, единственно верны…

— Они привыкли к сытой и спокойной жизни.

— Да. Привыкли к тому, что некие идеи навязывают другим странам, потому что так надо. Они все-таки выиграли в рамках этих идей холодную войну.

— А они выиграли, вы считаете?

— Безусловно, они выиграли, хотя бы потому, что мы ее проиграли. А если есть проигравший, то есть и выигравший. Более того, ведь мы же говорим, что огромное количество ресурсов было из Советского Союза, из России перекачано на Запад за последние 20-30 лет. Это трофеи, которые присвоили победители холодной войны.

В рамках этой глобалистской концепции они очень неплохо жили последние 20 лет. И если народам на Западе уже стало жить хуже, то для элит-то хороший кусочек всегда найдется. Уходить они не могут и не хотят. Опять-таки они не могут поменять концепцию, точно так же, как Леонид Ильич Брежнев не мог отказаться от социализма…

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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