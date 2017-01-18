Новогодние "Огоньки": главное российское похмелье

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным и даже возмутительным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Вы разместили петицию в адрес генерального директора Первого канала Константина Эрнста с просьбой пересмотреть формат новогодних шоу. Почему вы решили это сделать именно сейчас?

— В предыдущем году не было у меня такого ощущения, что действительно что-то в новогоднем эфире не так. У Первого канала эфир, на самом деле, меняется практически ежегодно, я в этом плане отдаю им должное. У них были "Старые песни о главном", у них были мюзиклы, у них были другие форматы шоу.

В этом году они решили устроить громкое возвращение Аллы Борисовны Пугачевой в эфир и сделать ее хозяйкой новогоднего застолья в семейной атмосфере. Здесь были ее муж, ее бывший муж, и дочь, и внук — то есть практически вся семья. Детей, по-моему, не было, все-таки они маленькие, но я не могу этого точно сказать, я этого не видел. Но все остальные, более старшего поколения, 18 плюс, были представлены в этом эфире. Именно эта ситуация меня сразу покоробила, что это все семейная история. Были определенные шутки, которые мне не показались уместными.

Потом, когда была написана петиция, я в откликах увидел, что и людям не понравилась именно эта ситуация с шутками и застольем. То есть даже не проблемы по звуку, что не живой звук. Понимаете, это такой формат, там все записано, они хотят максимально качественный саунд. Таковы сегодняшние реалии, у нас фонограмма не запрещена в стране, и, соответственно, этим пользуются во всяческого рода шоу.

— С вашей точки зрения, почему эти шоу неудачные? Почему нет обратной связи со зрителем? Ведь на протяжении многих лет люди пишут и говорят, что шоу скучные. Почему Константин Эрнст не может понять, что это людям не интересно, и попытаться что-то новенькое придумать?

— Я не знаю, как у них работают рейтинги и как они замеряют свою аудиторию. Эта информация скрыта, и поэтому появляется непонимание. Тем временем, под моей петицией подписались люди возраста 45 плюс, я специально их попросил указать, понравилось ли им шоу. У людей есть фамилия, сайт не анонимный, есть место жительства, город, страна, то есть всегда можно понять, что это люди живые, у них есть свои аккаунты в социальных сетях. Все можно проверить и убедиться в том, что эти люди существуют.

— Меня как раз не формат застолья поразил, мне не понравилось, что этим людям совершенно не интересно то, что они делают. Они не хотят быть искренними, они не хотят петь не под фонограмму, они не хотят какой-то импровизации на сцене. Это называется "халтура". С вашей точки зрения, если сейчас на кого-то заменят Константина Эрнста, что-то изменится?

— Мое мнение как раз-таки другое. Я хочу, чтобы Константин Эрнст работал дальше, но прислушивался к зрителями. Ему уже пришлось пойти на какие-то уступки и прийти в социальные сети. То есть народная волна возмущения заставила его прийти и отчитаться перед своими телезрителями. Вы говорите, что у звезд нет желания показать себя, импровизировать. Нет, у меня мнение другое. Им определенный формат навязали сценаристы. А они вправе решать, участвовать в этом или сказать: "Нет, нам это не нравится, нам не интересен такой формат". Но они приняли правила игры, они работали по этому сценарию.

Все же это приходило не из головы — собираться за этим столом, определенным образом шутить. Я думаю, что шутки явно были подготовлены. Далеко не уверен, что это все была импровизация, это было похоже на определенный сценарий, то есть они работали по сценарным ходам. И люди посчитали это неискренним.

Хочется искренности, хочется какого-то уютного настроения. Люди старшего поколения помнят, какие в 1960-70-х годах были "Голубые огоньки". Там был Юрий Алексеевич Гагарин. Какая у него была прекрасная улыбка! Человек полетел в космос, прилетел обратно и захотел своей радостью, своей светлой улыбкой поделиться с людьми! Было прекрасно, когда был Юрий Никулин. Было по-другому все, была человечность, искренность, радость. Люди радовались вместе. Неужели сейчас люди разучились так искренне радоваться? Я уверен, что никто не разучился.

— А сколько сейчас собрала голосов ваша петиция? Вы ее уже закрыли?

— Я ее не закрывал, потому что мы еще пока не добились того, чего мы хотели. Константин Эрнст объявил, что пока формат меняться не будет. Но я могу посоветовать Константину Эрнсту глянуть все-таки нашу петицию, почитать ее, зайти в комментарии. В подавляющем большинстве все, кто там отвечает, пишут, что им не понравился данный формат. Не артисты не понравились, а формат. А звезды почему-то оскорбляются: "Что это такое, какая-то травля!"

Совершенно о другом же люди говорят! Надо людей слышать. Я призвал к конструктивной дискуссии, к тому, чтобы общество начало обсуждать наболевшую тему телевидения, в частности, новогоднего, когда все у экранов, когда всем хочется атмосферу радости, чтобы она была всеобъемлющая.

В какой-то мере нам было сказано: "Переключитесь и не высказывайтесь". Звезды считают так. Можно переключиться, но у Первого канала упадет рейтинг. Благо у Константина Львовича хватило мудрости не высказывать подобных вещей. Он сказал, что люди моложе 45 лет не смотрят, но он не сказал "переключайтесь, если вам не нравится", потому что это будет полный крах для телеканала.

Почему мы должны переключаться и не высказываться? Мы имеем полное право высказывать мнение так, как считаем необходимым. Мы имеем право начинать общественную дискуссию, чтобы она выливалась в определенные результаты. Мы имеем право настаивать на каких-то вещах, которые нам не понравились.

Все заинтересованные люди должны слышать друг друга. Только тогда получатся новые интересные идеи. Люди будут сами предлагать идеи, буду накидывать их в том же интернете. Зачем же отказываться и не прислушиваться к зрителям? Зритель, как и покупатель, всегда прав, потому что он эту продукцию покупает. Никто не получает услугу бесплатно. Сейчас каналы идут через приставку, приставку нужно купить, за антенну заплатить нужно. Кабельное или цифровые сети не бесплатно приходят. Только в деревнях, селах один-два канала можно посмотреть на обычной антенне.

— Сейчас уже деревни все покупают спутниковые антенны и ставят себе.

— Если есть возможность. Но дело в том, что далеко не всем в малых городах настолько интересно телевидение, чтобы все это покупать. Это факт, люди об этом высказываются под петицией. А если говорить о категории 65 плюс, то у них совершенно другая позиция. Эти люди, особенно в малых городах и деревнях, не особо заинтересованы в многоголосии каналов, им достаточно трех федеральных. Они смотрят Первый канал, Россию 1 и НТВ. Россию 24 смотрят только чтобы новости узнать. Это реальность. Четыре канала интересую людей в малых городах. И эти 65 плюс, которые, на мой взгляд, на самом деле являются аудиторией Первого канала, действительно готовы смотреть новогоднее шоу и не переключаться. Но не было раньше таких сценариев, не было раньше такого формата на Первом канале. Они проэкспериментировали. Если они понимают, они должны сказать: "Наверное, мы неудачно проэкспериментировали".

Было бы достойно со стороны Первого канала сказать, что эксперимент, наверное, не совсем удался, судя по реакции телезрителей, а она многочисленная. Надо же быть реалистами. Можно защищать честь канала, а можно прислушиваться к тысячам телезрителей. Петиция выложена на сайте change. org. Она сейчас доступна, популярна, ее все могут увидеть.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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