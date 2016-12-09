Ульрих Хайден: Риторика Меркель набила немцам оскомину

Германия становится заложником агрессивной политики Польши и Прибалтики. Меркель призывают отказаться от "Северного потока-2", признав этот проект политическим. Глава комитета бундестага по международным делам, член ХДС Норберт Рёттген призвал Ангелу Меркель отказаться от реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

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Правительство Германии, по мнению этого политика, должно отступиться от позиции, что "Северный поток-2" — исключительно деловой, а не политический проект, поскольку жители Польши, Украины и Прибалтики видят в нем угрозу для своей безопасности. Много чего удивительного происходит в мире в наше противоречивое время.

Об особенностях немецкой политики и наиболее любопытных моментах Pravda.Ru рассказал немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден. (Он соавтор книги о современной оппозиции в России. С 1992 года был внештатным корреспондентом нескольких немецких СМИ в Москве.

— Меркель на недавнем съезде ХДС в уже в девятый раз была избрана председателем партии и в четвертый раз получила мандат баллотироваться на должность канцлера. А разговоров о том, что это недемократично нет. Почему в Германии это стало демократично?

— Оппозиция и многие комментаторы не очень довольны, что Германия находится в такой ситуации, что нет альтернативы для Меркель. Главная проблема в том, что в Германии нет таких ярких личностей, которые сейчас могут конкурировать с ней. Это, наверное, проблема не только ХДС, это проблема вообще политической жизни Германии.

Мы — демократия, а демократия основана на перемене, и один человек не должен долго быть на первом месте. Поэтому многие немцы испытывают нехорошие чувства при взгляде на нынешнее положение. И все комментаторы пишут, что уже во вчерашней политической повестке Меркель не хватало новых идей. Тем более, их не хватит Меркель для борьбы на очень сложных выборах, которые будут в следующем году.

Единственное, что спасает Меркель, - в стране нет ярких оппозиционных политиков. Если бы в Германии был такой политик, как Трамп, она, наверное, потерпела бы поражение. Но есть такая право-популистская партия и ее главное лицо Петри (речь идет о партии "Альтернатива для Германии" - Ред.). Но она не такая сильная. Все-таки Меркель, скорее всего, в четвертый раз будет канцлером.

Это очень плохой признак. Потому что у нас очень много социальных проблем и недоверия к политике. И для этих проблем нужны новые идеи, новые решения, а Меркель делает вид, что она может продолжать только то, что она делала последние 11 лет. Но этот подход никого реально не убеждает, хотя люди все равно делают вид, что Германия и дальше будет так жить.

Потому что нет альтернативы. Это странные ощущения, странная ситуация. Может быть, главный ее плюс — это нестабильность в мире, в результате чего появился феномен Трампа и пошла дискуссия о том, какую новую роль будет играть НАТО. Эти новые вопросы играют на руку Меркель, потому что она все равно дает ощущение стабильности.

В принципе, она даже сама себя так рекламирует: "Я гарантирую стабильность, продолжая наш курс". Но если мы конкретно посмотрим на то, что она делает, этот курс, наоборот, ведет не к стабильности, а к нестабильности во многих секторах общества.

И один из главных вопросов — о беженцах, в котором она сейчас сделала разворот. Год назад она говорила, что мы успеем решить проблему. Сейчас же говорит, что такая ситуация, как в 2015 году, не повторится. Что она конкретно имеет в виду, она не сказала. Но у нас все это понимают так: сейчас она надеется, что вокруг Европы будет очень жесткий пограничный контроль и что беженцы вообще не смогут попасть в Германию.

Если она говорит про 2015 год, когда 890 тысяч беженцев пришли в Германию, "это не повторится", конечно, этим заверением она хочет успокоить людей, даже из своих партий, которые недовольны политикой отношения к беженцам. И она делает вид, что такого не будет. Но конкретно, как она будет это регулировать, остается открытым вопросом.

— Канцлер сказала, что "Германия должна запретить паранджу везде, где это юридически возможно", она не допустит верховенства законов шариата над светскими. Насколько она будет дальше нивелировать свою политику?

— Выражение по поводу паранджи - это чистый популизм, игра на эмоциях. Она получила много аплодисментов на партийном съезде, но конкретно для жизни Германии это не так важно. Потому что не так много женщин носит паранджу. Это просто символика. Сказав, что 2015 год не повторится, она одновременно говорит, что выступает против фиксации того, сколько беженцев может прийти в Германию.

Этого, например, требует баварский партийный лидер. Он требует определенных ограничений по числу беженцев. Меркель — против этого. Она хочет всех удовлетворить, всем угодить: и либералам, и консерваторам. Для каждого лагеря она подбирает выражения, а значит, что-то конкретное ей очень трудно сказать. Как она в конкретной ситуации может решить проблему, остается неясным. Поэтому такие речи на партийном съезде не надо слишком серьезно воспринимать. Более важна ежедневная конкретная политика.

— Меркель критически отозвалась об операции России в Сирии, заметив, что никто в Германии не поддерживает бомбардировки Алеппо. Этот вывод она сделала из-за того, что никто не выходит на улицы, чтобы выразить поддержку сирийцам. В то же время. сказала она, десятки тысяч людей объединились против американо-европейской зоны свободной торговли. Верно ли такое противопоставление?

— Это тоже предвыборный популизм. Такое мнение по Алеппо — это ерунда. Все немцы в шоке от того, что происходит в Алеппо, что мирные люди умирают там. Если люди у нас не выходят на улицу, значит, они не знают, что делать. Нет никакой политической силы, которая может сегодня организовать реальное движение за окончание войны. Потому что правительство само не дает ясных сигналов, чего хочет Сирия.

И мы все знаем, что Запад финансирует и поддерживает разные террористические группы, постоянно защищает исламских террористов, утверждает, что они якобы достаточно мирные. Народное мнение у нас чувствует, что идет обман, и никому не доверяет. Поэтому люди не ходят на улицу из-за Сирии.

То, что Меркель говорит об этом в комплексе с договором о свободной торговле, - это кощунственно, мне кажется. Потому что это совсем разные темы. Она недовольна тем, что люди вышли на улицу против этого нового договора о торговле. Это огромная оппозиция от левых либералов и правых тоже. А она не знает, что с этой оппозицией делать.

И вообще, на партийном съезде она ни одним конкретным словом не аргументировала, не рассуждала о позициях своих оппонентов на правом и левом фланге. Она этого не делала. Это выступление вообще было очень слабым.

Многие комментаторы также говорили, что эта речь была не очень сильной и она получила на семь процентов меньше голосов за председательство в ХДС, чем еще два года назад. Немецкая пресса не в восторге от Меркель. Она сейчас не производит впечатления сильного человека и сильного политика.

— "Через четверть века после окончания холодной войны и распада двух блоков у многих людей есть ощущение, что мир сошел с рельсов", — сказала госпожа Меркель. Почему такая паника?

— Это она только констатирует факты. Она просто словами еще раз повторяет то, что мы каждый день видим по телевизору. Она сама хочет выступать не как человек-паника, а, наоборот, как фундамент, как стабильность, как человек, которого мы уже знаем. И если мы слушаем Меркель, мы знаем, что от нее уже можно ожидать.

Потому что она хочет себя представлять, как твердый фундамент нашего немецкого государства, как нашу ценность, стабильность. Но многие люди этому уже не верят. И если она говорит, что мир сходит с рельсов, то она только хочет показать, что она в курсе дела, заботится о людях, понимает страх людей.

И между строк она дает избирателям сигнал, что "все рухнет вокруг нас, но я буду с вами, люди, голосуйте за меня, по крайней мере, знайте, что я с вами. Лучше меня выбирайте, чем какого-нибудь правого или левого радикала. Это для вас будет меньшее зло".

Беседовала Галина Тычинская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев