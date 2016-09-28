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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Малого бизнеса становится все меньше

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Каждый год в России возбуждаются десятки тысяч уголовных дел против бизнесменов. Часть из них, по утверждению экспертов, основаны на откровенно устаревших статьях УК. Часть сфабрикованы с целью отнять бизнес или уничтожить конкурента. В результате половина предпринимателей после уголовного преследования закрывают компании, сокращаются рабочие места, молодежь боится идти в предприниматели… Как изменить ситуацию? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказал сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Малого бизнеса становится все меньше

— В развитых странах малый и средний бизнес составляет 50-60 процентов и дает столько же ВВП, у нас — порядка двадцати. В 90-е криминальные годы люди шли толпами в бизнес, хотя за это могли и убить. Многие мечтали быть предпринимателями. Сейчас в этом смысле картина резко изменилась. В последние годы бизнес сокращается. А молодежь мечтает пойти в чиновники. Что случилось?

— Совершенно правильно — всегда за ориентиры брались развитые страны и вклад в экономику малого и среднего бизнеса. В большинстве развитых стран развит и такой бизнес. И получается, что люди, в большинстве своем, заняты своим делом и создают рабочие места для других.

Нельзя сказать, что Россия — неразвитая страна, но пирамида у нас — достаточно узкая, потому что в ее основе гораздо меньше людей вовлечено в процесс занятия предпринимательской деятельностью. Статистика говорит, что в любом случае не более 30 процентов людей имеют хоть какую-то предпринимательскую жилку.

— В любом обществе?

— В любом. Это не зависит от страны и особенностей народа. Только каждый десятый будет этим заниматься, независимо от доходов, здоровья или чего-то еще. Например, многие крупнейшие биржевые игроки в Америке — люди очень преклонного возраста, но они не прекращают это занятие, потому что это им очень нравится.

В Российской Федерации тоже есть эти десять процентов. Но когда за этими десятью процентами идут другие люди, так или иначе встраиваясь в процесс малых предприятий, и начинают работать, создается широкая основа экономики. У нас не просто не развивался этот процесс, а произошло сужение этой пирамиды в основании.

В 90-е годы очень многие были заражены оптимизмом. Многие думали: вот, надо заняться своим делом, это даст доходы, поднимет на новый уровень финансовых возможностей. Последние исследования показывают, что количество людей, с оптимизмом относящихся к собственному делу и к предпринимательской деятельности, уменьшилось. Теперь большинство молодых людей хотели бы пойти в чиновники, например, или в правоохранители.

По последним замерам, которые делали международные агентства, только 4,6 процента людей хотели бы начать свой бизнес. Некоторые вообще называют два-три процента. В любом случае — очень маленькое количество. За рубежом новых компаний, которые работают до трех лет, например, в Чили, США и т.д., примерно 23-24 процента от всего бизнеса, а у нас — около пяти процентов.

Получается, очень мало новых компаний появляется. У нас не только население стареет, но и бизнес стареет. Сначала была эйфория. Теперь люди понимают: чтобы стать успешным, богатым человеком, нужно заняться предпринимательской деятельностью очень серьезно, это очень тяжелый труд. Редко кто из предпринимателей может себе позволить работать восемь часов. Чаще всего люди работают двенадцать и более часов.

Для того чтобы люди хотели заниматься бизнесом, нужны три основных постулата: бизнесом должно быть заниматься выгодно, комфортно и безопасно. Выгодности, прибыльности, из-за резкого увеличения конкуренции, в первую очередь, стало меньше. Только очень хваткие, предприимчивые люди или серьезные компании могут удерживаться в таких рыночных условиях. Это важнейший фактор, который привел к сегодняшней ситуации.

С одной стороны, конечно, комфортнее стало заниматься бизнесом в нашей стране. Многие процессы двигались в этом направлении, законы стали более упорядочены. Но за 15 лет много проверяющих органов добавилось. И поэтому, с этой точки зрения, комфортности не увеличилось, а может быть, даже стало меньше.

— А они обоснованно, с вашей точки зрения, добавились или как?

— Бюрократия сама себя порождает. Это, в общем-то, автоматически происходит. Но если говорить о том, что надо все контролировать, чтобы как бы чего не вышло, так можно все обосновать…

— Что происходит сейчас в связи с новым курсом на самодостаточность страны? Чувствуется ли это по бизнесу, по мерам, которые государство предпринимает, чтобы поддержать бизнес?

— В прошлом году прошел Государственный совет, посвященный развитию малого и среднего бизнеса. В послании президент уделил не первый раз этому вопросу достаточно большое значение. Тем не менее, надо отметить, что этого недостаточно. Даже когда президент обращает внимание, делает замечания и даже дает поручения, чаще всего это не дает реальных результатов. Ситуация практически не меняется.

С одной стороны, сегодня для развития отечественного производителя объективные предпосылки есть, потому что зарубежная конкуренция снизилась. С другой стороны, сейчас финансово-кредитная поддержка ограничена. Предприниматели боятся также негативных действий, которые могут возникнуть на любом этапе развития бизнеса, - от нечистоплотных проверяющих органов, правоохранителей или недобросовестных конкурентов.

— Андрей Геннадьевич, ваш пакет, который будет передан в седьмую Думу, сыграет какую-то стимулирующую роль для того, чтобы люди пошли в бизнес?

— Я думаю, сыграет. Картина, с точки зрения безопасности ведения бизнеса в нашей стране, еще не совсем хороша, но за семь-восемь лет нашей активной деятельности из 360 статей Уголовного кодекса больше 320 статей претерпели изменения в сторону гуманизации. Либо они усовершенствованы, либо туда добавлены альтернативные, более-менее мягкие виды наказания.

Это говорит о том, что в целом система меняется, улучшения есть. Просто к ним привыкаешь, и хочется еще большего. Изменения, которые предполагает наш пакет предложений, заключаются в том, что в целом система, начиная от законодательства, правоприменения, в том числе и судебного, должна дать нашим гражданам больше уверенности и защищенности, если они будут заниматься какой-то активной деятельностью, не только предпринимательством.

Беседовала Лейла Мамедова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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