"Золотая" земля: кто защитит права садоводов?

Дачники поражены в правах

Облегчит ли жизнь садоводам включение СНТ в состав населенных пунктов? Как правильно платить членские взносы? Что делать с заброшенными участками? По какому принципу следовало бы взимать с садоводов земельный налог? Об этом Pravda.Ru рассказал председатель Общероссийской общественной организации "Садоводы России", депутат Государственной думы Андрей Туманов.

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— Проблемами садоводов вроде бы озаботились на высшем уровне. Проведено несколько совещаний. Объявлено, что разрабатывается закон о садоводах и т.д. и т.п. Ведь проблем назрело, действительно, очень много. Садоводческих поселков становится все больше, и они растут, а те, которые создавались в 50-70-х стареют, инфраструктура ветшает… А главное — эти поселки в какой-то степени бесхозны, потому что муниципалитеты не обязаны ими заниматься…

— До этого в правительстве доходили несколько десятилетий. Я занимаюсь садоводческими делами более 20 лет, и куда бы я ни пришел: в правительственную структуру или на какой-нибудь "круглый стол", - везде идет разговор: "А давайте закон перепишем". Поэтому говорить: "Ах, какая новация, мы там что-то в правительстве придумали, нужен новый закон", - это немножечко так. Я бы сказал — смело.

То же самое все предлагали 20 лет назад. Другое дело — почему власть не делала. Потому что, во-первых, это не правовое поле. Поселок — это юридически неправильное название, у нас СНТ — садоводческое некоммерческое товарищество. Это общественная организация. А то, что это какое-то реальное поселение на земле, на территории района, никак не закреплено. Мы не поселочек, не деревня, не гаражный кооператив, мы — некое эфемерное пространство.

— Фантом…

— Да, фантом, который к району никакого, в принципе, отношения не имеет. Только то, что занимает некоторую землю. Но что это такое — нигде в нормативных документах не прописано, нигде. Поэтому мы работаем, хозяйствуем, живем, отдыхаем, любим друг друга вне правового поля. Более того, было когда-то при Иосифе Виссарионовиче такое понятие — человек, пораженный в правах или пораженец.

Это значит — человека не сажали в тюрьму, а лишали части конституционных прав. Так вот мы, садоводы, — это классические наследники пораженцев. Вы в городе имеете одни конституционные права, у вас есть Гражданский кодекс, сильный, мощный и закон всем законам. А приехали на дачу — бац, и оказывается, что у вас тут половины конституционных прав-то и нет.

Нет защиты и безопасности, не всякий милиционер к вам придет. Если, конечно, вы кого-то убьете, то, конечно, придет, по мелочи - нет. "Скорая помощь" тоже не приедет. Можно только договориться в частном порядке. И самое главное — государство попросту умыло руки…

Говорят, что у нас государство такое глуповатое, оно не хочет что-то там делать. Нет, государство у нас хитрое, а не глуповатое. Оно как раз умыло руки от тех самых проблем, которые сложно разрешить. Так, например, с ЖКХ, которое считается проблемой проблем, а в садоводчестве еще больше намотано-накручено, это узел сложнее, чем ЖКХ.

Потому что все эти десятилетия ничего не делалось. А надо было совершенствовать правовую базу, каким-то образом привязывать садоводческие товарищества к местности. Раньше они были привязаны к предприятиям, которые помогали строить дорогу, электричество провести могли, водопровод…

А сейчас все — ушла советская власть, и кончились эти связи. Садоводы остались, как сироты, им никто не помогает. Государство сказало: "А кто вы такие? Мы вас не знаем. Вы общественная организация, поэтому и живите, как хотите". А чтобы жить, как хотим, - как минимум, надо деньги собрать, чтобы вся инфраструктура садоводческого товарищества работала. Уж на участке-то как-нибудь наковыряемся. Забор кривой — ну, ладно, подперли его, воды нет — дождемся дождичка… Но нужно же содержать инфраструктуру…

— Инфраструктура - конечно, самое важное. А по поводу дождичка — многие роют сейчас колодцы. Хотя неизвестно даже, есть ли там вода…

— Чиновники уже догадались насчет скважин, что надо их обложить лицензиями в перспективе. Все, что вокруг садоводческих товариществ, крайне запутано. Те самые электросети, я вас хочу расстроить: мы вообще незаконно подключены к электросети. Завтра приедет инспектор, который захочет вас отключить по какой-то причине, и спокойно отключит.

Дело в том, что у садоводческого товарищества нет ни в уставе, нигде, что оно должно заниматься розничной перепродажей электричества. А фактически все садоводческие товарищества получают до трансформатора, а дальше, как энергетические компании, начинают обслуживать свою электросеть. Строить иногда, обслуживать и перепродавать членам. Отсюда, кстати, и высокая цена.

Вообще-то, это должны делать специализированные компании, но они делать не хотят, потому что сети у садоводов особенно старые обветшавшие. Если какая-то перспективная сеть туда идет, компании еще возьмут ее на баланс с грехом пополам и будут обслуживать, а человек будет платить по счетчику. Платить по счетчику — это мечта всех садоводов, а не так, чтобы на тебе висела вся эта громада. Этого мы и добиваемся — хотя бы равных прав с сельчанами. Сельчане иногда жалуются на жизнь — совсем у нас плохо. Так у садоводов-то — еще хуже.

Надо работать со всеми садоводами, а не так, как сейчас пытаются, — поодиночке. Работать с садоводами нужно так, чтобы, во-первых, они чувствовали власть и сопричастность с властью. Не только давление со стороны власти, но и помощь со стороны власти. Мы, садоводы, являемся налогоплательщиками, платим земельный налог. Это местный налог в местный котел, но из этого местного котла глава администрации, по закону, не имеет права ни копейки направить на помощь садоводам.

Сейчас еще будет имущественный налог. И еще некоторые властные партии придумывают, как "осчастливить" садоводов. Только и хотят, что еще обязать оформлять и платить, и то сделать, и это…. Проблем у нас много. Все сразу не перечислить. Хартия садоводов недавно появилась в Московской области. Не сами садоводы ее придумывали, а чиновники.

Они там написали, чтобы фасады были красивые и все остальное замечательно. Собрали все неработающие законы, все неработающие СНиПы (строительные нормы и правила. - Ред.) и т.д. И давайте — живите по этим правилам. Но чтобы по этим правилам жить, надо прийти и с каждой старушки взять пять взносов годовых, как минимум. А она один-то не может наскрести. Где она пять-то возьмет?

А ведь еще какие замечательные вещи придумывают? Опахать, например, садовое товарищество десятиметровой зоной — минерализованная полоса. В целях пожарной безопасности обязательно это понадобилось сделать. Но опахать-то — деньги большие. А во-вторых, прямо за забором начинается что-то чужое — либо лесхоз, либо какое-то ОАО, либо чье-то поле. И никто садоводам не позволит что-то сделать на чужом поле.

Более того, приходила на одно совещание представитель ветеринарной службы. Она сообщила, что очень много бешеных лис развелось, с ними надо бороться и желательно бы силами садоводов. Но это уже переклин совсем. Государство, когда не может найти финансов на какие-то работы, пытается делегировать полномочия вниз.

"Давайте-ка вы, ребята, это сами делайте". — "Хорошо, а вы денег на это дайте, из налогов, налоги-то насобирали". — "А денег вам никто не даст". — "А извините, без денег, к сожалению, не получится". Потому что садоводы дошли до крайней степени. Что они сейчас платят — это уже край, полный предел возможностей. И больше их не заставить, не обстрижешь.

— Это очень заметно даже по числу заброшенных домов.

— Да, дальше начнется только то, что люди будут бросать землю. А хорошо ли для государства, что люди будут бросать землю? Вообще, садовод для любого государства — это просто клад. Садовод уехал к себе на дачу, и он от государства уже почти ничего не требует. Он живет там сам по себе, снабжает себя, соседей, родственников, знакомых — яблоками, грушами, картошкой… Да еще заготовок понаделал.

— Революций не устраивает… Мирное существо, себя снабжающее.

— Да, на баррикады не идет. Было бы поумнее правительство — поддерживало бы всячески, особенно в экономический кризис… Вот назначили бы меня премьер-министром, я бы последние деньги отдал, чтобы максимально наделить людей землей, что, кстати, в конце советской власти и делали. Надо, чтобы практически каждый мог взять землю.

Я еще помог бы выстроить инфраструктуру. И тогда бы у нас не было каких-то особых проблем при любом развитии событий. Ведь в страшные 90-е годы, когда не платили зарплату, за счет чего люди выживали?

— Страна выживала именно силами садоводов.

— Да, за счет этого. То есть мы — буфер, буфер в любые экономические кризисы. А учитывая, что экономический кризис у нас как-то не заканчивается, а все углубляется... Мы неправильно думали, что вчера была черная полоса, как говорил Владимир Владимирович, оказывается, это полоса была белая, а черная полоса сейчас. Вот и надо этот буфер увеличивать. Помогать садоводам, которые сами себя и других обеспечивают.

Я предлагал очень непопулярные меры среди чиновников, потому что комплексные меры. Наши чиновники и депутаты не любят комплексных мер. Они любят взять какой-то законопроект, переставить там запятые, фразы, плюс на минус поменять и сказать: "Вот как мы здорово поработали над законопроектом". Что сейчас, в общем-то, опять и предлагается.

В конце этого созыва Дума переписывала 66-й закон, сейчас подняли этот вопрос в министерстве экономического развития и думают, что сам закон все исправит. Хотя сам закон — это просто бумажка. А решать все вопросы нужно полностью.

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К публикации подготовил Юрий Кондратьев