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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Пенсия никогда не станет капиталом?

Экономика » Правила игры » Законодательство

Накопительная пенсия в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) будет отменена. Все дальнейшие отчисления в размере 22 процентов будут идти в страховую пенсию. Взамен Центробанк и Минфин предложили концепцию индивидуального пенсионного капитала. Она предполагает, что люди будут сами копить на пенсию за счет взносов из зарплат. О том, как это может быть на практике, Pravda. Ru рассказал Константин Добромыслов, руководитель Департамента социального развития Аппарата ФНПР, кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений.

пенсия
Фото: Архив Pravda.Ru

— Что это нововведение означает для рядовых россиян?

— Для рядовых россиян больших изменений не произойдет — в частности, пенсионеров вообще не затронет. Нововведение касается только тех, кто сейчас начинает приобретать пенсионные права.

Два вида пенсии, страховая и накопительная, в России появились недавно, с 2015 года. До этого пенсии назывались трудовыми, и в них в одной форме совмещалась и страховая, и накопительная части. На накопительную часть пенсии отчислялось 6 процентных пунктов из 22 процентов, отчисляемых работодателем на пенсионное страхование. Об отмене накопительной пенсии и переводе ее из формата обязательного пенсионного страхования в формат добровольного речь шла с 2009 года. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, достаточно серьезный инвестиционный и инфляционный риск, а следовательно, нестабильность пенсии в сложных экономических условиях, что мы сегодня и наблюдаем. Эта проблема актуальна сегодня не только для России, но и для многих стран.

Накопительный компонент сродни игре на бирже, то есть вы можете либо много выиграть, либо много потерять. Это противоречит принципам социального страхования, тем более обязательного. Вторая причина — достаточно низкий уровень заработных плат, из которых просто невозможно производить эти накопительные отчисления в необходимом размере. Целесообразно сделать данную процедуру добровольной для людей с достаточно высокими доходами.

— То есть работодатель уже не будет участвовать в формировании накопительной части пенсии? Работнику придется перечислять взносы самостоятельно?

— Вопрос об отмене системы социального страхования не стоит. Обязательное пенсионное страхование останется, и выплаты по-прежнему будут производиться работодателем. В страховую часть пенсии теперь будут направляться все 22 процента. В системе добровольного страхования накопительный компонент будет себя чувствовать гораздо комфортнее, чем в системе обязательного страхования, потому что в последней на него накладывались ограничения: некоторые операции на финансовом рынке с этими деньгами были запрещены как слишком рискованные. В добровольном страховании условия более мягкие, но здесь человек будет делать выбор сам.

— Сможет ли человек сам решать, какую сумму вносить каждый месяц на накопительную часть пенсии (в рамках добровольного пенсионного страхования) — 100 или 1000 рублей?

— Этот вопрос специально не обсуждался. На мой взгляд, он будет решаться между частным лицом и негосударственным пенсионным фондом или любой другой структурой, которая будет заниматься этим самым добровольным страхованием. Варианты, думаю, будут зависеть от финансовых возможностей человека.

— Какая судьба ждет деньги, накопленные к настоящему моменту в рамках накопительной части пенсии?

— Пока они сохранятся, но надо понимать, что это не бесплатный подарок. Если работники участвовали в системе накопительного страхования, то, соответственно, у них на страховую пенсию отчислялось на 40 процентов меньше средств. Соответственно, их права будут меньше. Если они решат оставить деньги в страховой части пенсии, то получат полную пенсию. Если оставят эти деньги на своих счетах, то, соответственно, их страховая пенсия будет на 40 процентов ниже.

То, с какой скоростью будет индексироваться страховая пенсия и с какой скоростью будет формироваться инвестиционный доход, тоже однозначно не определено. Пока страховая пенсия индексируется гораздо большими темпами, чем инвестиционный доход, который получался от вложения этих средств. То есть, если мы сравниваем сегодня среднюю страховую и накопительную пенсии, то накопительная пенсия у нас получается где-то 600-700 рублей, а страховая 13 тысяч рублей.

Беседовала Марина Архипова

Подготовила к печати Лейла Мамедова


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Темы ОПС Минфин пенсии Константин Добромыслов
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