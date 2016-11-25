Электронные платежи: Важно, но непопулярно

Законопроект по ограничению максимальной суммы операций с наличными деньгами в России снова откладывается минимум до 2019 года. Среди называемых причин отсрочки и "техническая" неготовность, и "непопулярность" идеи среди населения. Однако свежие соцопросы на этот счет не проводились, а нужные и важные вещи, вроде сбора налогов, редко когда пользуются большой популярностью. Но это не отменяет их необходимость в любом государстве.

Фото: Архив Pravda.Ru

Ограничение операций с наличными деньгами в России откладывается минимум до 2019 года — данная новость, со ссылкой на неназванный источник в финансово-экономическом блоке правительства в настоящий момент живо обсуждается в СМИ. Откладывается оно уже не в первый раз. Соответствующий законопроект начал готовиться минфином еще в далеком 2012 году с тем, чтобы, в случае принятия, вступить в силу с начала 2014 года — да вот пока не сложилось.

В качестве причин называют и начавшиеся в финансовой сфере сложности после начала кризиса вокруг украинских событий, и "обкатка" эксклюзивно-российских платежных карточных систем, и неготовность торговых точек, особенно в глубинке, обзавестись платежными терминалами. В связи с чем, дескать, многие граждане будут дискриминироваться в сравнении с теми, кто живет в более-менее крупных городах. А потому ограничение покупок за наличные и считается "непопулярной мерой".

На самом деле подобные резоны выглядят довольно натянутыми. Для начала, никто о полном запрете "налички" и не говорит. Реальные суммы, свыше которых оплата должна идти лишь по безналу, в вышеупомянутом законопроекте называются от 300 до 600 тысяч рублей, с дополнением, что этот "порог" может изменяться Центробанком в ту или иную сторону.

Понятно, что за такие деньги можно купить немало нужных и хороших вещей — вроде мебели, стиральной машины и холодильника, да даже и недорогой "бюджетный" автомобиль, как минимум, "б/у". А проблемы с приобретением еды и одежды могут возникнуть разве что у завсегдатаев супердорогих ресторанов и бутиков, да и то если они решат оплатить вечеринку для солидной компании или "забить" модельной одеждой полгардероба. Точно так же ничто не грозит желающим заиметь новый смартфон, мобильник, ноутбук.

Да, приобретающим хорошую машину, дом, дачу, а то и яхту с личным самолетом, конечно, придется расплачиваться карточкой или банковским переводом. Ну так ведь и без того сохранить анонимность подобных покупок невозможно — они все равно должны быть на кого-то официально зарегистрированы. Пусть и на "подставное лицо", как это любят делать коррупционеры, записывая имущество на родственников-друзей, но все-таки.

С другой стороны, откровенно преступным личностям ограничение покупок за наличные может создать хоть какой-то барьер. Особенно тем, кто, имея относительно небольшие оклады, берет взятки в многократно превышающих размерах.

Захотел купить дорогое колечко любовнице — увы, только с помощью кошелька это сделать не получится, нужна банковская карта. Соответственно, платеж будет зафиксирован — после чего рано или поздно у правоохранительных органов возникнут вопросы к такому покупателю: "Откуда деньги?"

Сходные проблемы возникнут и у "мнимо-безработных", которые, не платя ни копейки в виде налогов и взносов в социальные фонды, еще и смеются над "работягами", получающими зарплату через бухгалтерию. Правда, по общим оценкам, таких людей среди трудоспособного населения в России не так уж и много (в сравнении, например, с Украиной — где "белую" зарплату получают — максимум 25 процентов работающих.

Но все равно бороться с таким явлением надо. Тем более, что тем, кто не платит налоги не сколько по своей вине, сколько по вине недобросовестных работодателей, получая небольшие заработки, никаких неудобств не предвидится. А вот тем, кто имеет высокие "теневые" доходы, придется во многих случаях "почесать затылок", в перспективе близкого знакомства с налоговиками после крупных покупок, лишенных прежней анонимности.

Еще сложнее придется откровенному криминалу — бандитам, террористам и прочей подобной публике. Собственно, термин "отмывание денег" и появился именно благодаря тому, что преступникам уже довольно давно стало сложновато просто так взять и потратить свои доходы — для начала надо их легализовать, "отмыть", что далеко не всегда просто. В первую очередь, как раз потому, что большинство западных стран взяли курс на решительную борьбу с "отмыванием денег". И одним из важнейших методов этой борьбы как раз и является настороженное отношение к крупным суммам налички.

Да, в некоторых странах Европы, таких, как Германия, Венгрия, Финляндия, формальные ограничения на размер покупки за наличные отсутствует. Зато во Франции такой "порог" установлен для иностранцев в 15 тысяч евро, а для французов лишь в 3 тысячи. И то только при расчетах между физическими лицами. Платежи в адрес юридических лиц ограничены суммой в тысячу евро. В Италии максимальный платеж наличными — тоже тысяча евро, нарушителям полагается штраф до 40 процентов превышения суммы платежа, но не менее трех тысяч евро. То есть, условно говоря, желающий оплатить покупку в полторы тысячи евроденег наличкой рискует расстаться с вдвое большей суммой в виде штрафа.

И даже если гражданин Франции или нерезидент захотят положить или снять в банке свыше 10 тысяч евро наличными — информация о сделке тут же будет отправлена в ведомство по борьбе с отмыванием незаконных доходов. Не факт, конечно, что такому человеку обязательно грозит расследование. Но все равно, неприятности, хотя бы в виде необходимости давать объяснения, могут иметь место.

В силу подобных моментов, кстати, значительные суммы наличными торговцы не очень горят желанием принимать даже и в тех странах, где формальных лимитов не существует — опять же, из-за боязни попасть под подозрение в уклонении от налогов, а то и в "финансировании терроризма".

В общем, ограничение на покупку товаров и услуг за наличные средства — достаточно действенная и положительно себя зарекомендовавшая в развитых странах мера по борьбе с незаконными и криминальными доходами, а также уклонением от налогов. А что она не всегда популярна… Дорожная полиция тоже не вызывает особой симпатии у большинства среднестатистических водителей. Потому как среди них очень мало таких, которые никогда не нарушают правила дорожного движения. И все же большинство людей, включая тех же водителей, понимают — исчезни "гаишники" с улиц и магистралей, и выезжать на дорогу станет просто опасно.

Налоги большинству вполне нормальных людей тоже платить не очень хочется. Только без них и государство, дающее живущим в нем гражданам немало преференций, существовать не может — вот и приходится "из двух зол выбирать меньшее", делясь с бюджетом частью кровно заработанного.

Вообще, насчет "непопулярности ограничения покупок наличными" пока что есть только один опрос, и то трехлетней давности. И проводил его не кто-то из признанных "китов" социологических исследований, вроде ВЦИОМ — а исследовательский центр портала Superjob. ru. Согласно которому 47 процентов опрошенных не поддерживают такую меру, 30 — за, и еще 23 процента не определились с ответом.

С другой стороны, большинство респондентов, опрошенных ВЦИОМ, сказали, что не пользуются банковской картой более широко лишь потому, что не всюду ею можно расплатиться. Но, может быть, при таком раскладе имеет смысл проводить широкую разъяснительную работу о пользе нововведения, а уже потом провести свежие социологические исследования на счет отношения к нему?

Так что очередная задержка с введением давно назревшего ограничения выглядит не очень логично. Хочется надеяться, что она будет использована для создания положительного отношения большинства граждан к данной мере.