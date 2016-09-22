Садоводы теперь в законе?

Премьер Дмитрий Медведев встречался в Курске с председателем Союза садоводов России и с садоводческим активом. Какие проблемы сегодня актуальны для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ)? По-прежнему ли у них нет прав на землю? Какое будущее ждет садовые товарищества? Об этом Правде.Ру рассказал первый заместитель председателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

— В России, по разным подсчетам, примерно 60 миллионов садоводов. То есть почти каждый второй житель РФ — владелец или член семьи владельца пресловутых шести соток, которые в период с 1960-х по 1990-е годы выделялись работникам предприятий. Для чего это делалось?

— Это была совершенно огромная, грандиозная государственная задача. Суть ее была в том, чтобы люди, получив земельный участок, могли туда выехать из города и отдохнуть, набраться сил, чтобы с понедельника начать рабочую неделю. Вторая задача — это обеспечение себя консервами: помидорами, огурцами, яблоками и всем, что растет у нас в саду. И третья немаловажная задача — это рассредоточение населения в случае ядерной угрозы. Это тоже рассматривалось.

Это была комплексная программа мер, и она выглядела следующим образом: землю выдавали, по-нынешнему, муниципалитеты. Причем землю, в первую очередь, бросовую: овраги, неудобицы, пустоши, болота и т.д. Запрещено было выдавать для этих целей земли сельхозназначений. Дальше эти земли попадали на какие-то подшефные предприятия, например, ЗИЛ, АЗЛК и менее крупные, и распределялись среди желающих профсоюзом.

То есть это была схема государственно-частного партнерства, когда завод, чем богаче он был, тем больше мог себе позволить, выступал неким партнером, спонсором. Люди вкладывали деньги, и в итоге у них получались какие-то земельные наделы с очень жесткой регламентацией, все это было не в собственности. Если ты нарушаешь устав или не обрабатываешь земли, тебя в момент могли выгнать из этого кооператива, что автоматически влекло изъятие земельного участка и всего, что на нем есть. Это по очереди передавалось другим в профсоюзе, кто хотел бы.

И вот эта система курировалась достаточно жестко государством. Минсельхоз это все курировал до 1990-х годов, пока не развалился Советский Союз. А когда Советский Союз развалился, когда были пустые полки, когда, кроме кильки и черного хлеба, на них ничего не было, дача, конечно, людей спасала и очень большой взнос в бюджет семьи вносила.

— Что происходит сейчас с этими садовыми товариществами? Кто-то продолжает заниматься этими участками?

— Вообще, все больше людей занимаются огородами, в том числе на волне того, что в магазинах качественные продукты, без гербицидов, пестицидов и другой химии, купить невозможно. Вы знаете прекрасно, что такое яблоко, сорванное на дачном участке. Садовод никогда под яблоню не насыплет какой-то гадости. И огурцы, которые выращивают огородники, совершенно другой вкус имеют.

Но в 1990-х годах, когда Советский Союз развалился, СНТ ушли из-под опеки государства. Двадцать пять лет этой темой не занимался никто. И в 1998 году, когда назрел уже вопрос какого-то регулирования, был принят 66-й федеральный закон, который как закон, если четко рассмотреть с юридических позиций, не существует.

Единственное, о чем говорил этот закон, что садоводческие некоммерческие товарищества существуют. И самое главное, что давал тот закон, что можно было без конкурса муниципалитетами и региональными властями выделять гражданам земли для создания садоводческих дачных некоммерческих товариществ. Дальше там писалось, что местные власти могут помогать, а могут не помогать.

Так вот, с 1998 года не было принято ни одной поправки в этот федеральный закон, не было принято ни одного закона на эту тему. С 2011 года ситуация потихонечку начала меняться точечно.

Мы очень большую работу проделали по взаимодействию с губернаторами, и в ручном режиме в некоторых регионах добились определенных региональных законов, региональных программ поддержки садоводств, и хоть как-то начали взаимодействовать с органами государственной власти регионов.

На федеральном уровне это не удалось сделать однозначно. Первые поправки, которые мы пытались внести в 66-й федеральный закон (это было два года назад), отклонили. Но это породило системную работу, и Медведевым было поручено разработать новый федеральный закон, который был бы базовым на следующие 10-20 лет. Большая работа шла в течение года, этот закон был создан в базе, там нет подзаконных актов, там нет еще каких-то важных деталей и важных моментов, таких как энергетический тариф или каким образом с сетями поступать и т.д. Но важный шаг будет, если этот закон примут за основу. И в него можно будет уже и изменения вносить, и какие-то нормативы и отраслевые стандарты менять под этот закон. В том числе по энергетике, по газификации, по дорогам.

— Благодаря этому закону, слову "садовод" придадут какой-то законодательный статус?

— Да. У нас дачная амнистия уже десять лет идет, и за это время более 12 миллионов человек воспользовались упрощенной формой регистрации своей недвижимости. То есть первое, что законодатель сделал дачной амнистией, он узаконил, что у нас есть права на дачные строения, земельные участки, и никто это не отберет.

В нынешней редакции закон сказал, что мы делаем два типа садоводства. Первое — это огородничество, когда люди земли получают под огороды и могут размещать там какие-то маленькие садовые домики, хозблоки и т.д. То есть вы приехали, собрали урожай, покопались в земле, переночевали и уехали. И вторая часть — это как раз садоводство. В этом случае дома можно будет зарегистрировать, получить свидетельство о собственности, и в итоге даже в них прописаться.

— А какой статус будет у тех, кто давно имеет участок в СНТ?

— Что касается старых СНТ, пока они не собрались внести какие-то изменения в устав, что-то поменять, перерегистрироваться им не надо, это все бессрочно.

Более того, новый закон устанавливает переходный период в течение десяти лет, до 2027 года, если закон начнет действовать с 2017 года. Соответственно, те поселки, садовые товарищества, которые сейчас уже зарегистрированы, должны просто за следующие два года, до 2018 года, пройти регистрацию и поставить на кадастровый учет земли общего пользования и, желательно, свои участки и дома, чтобы они появились на карте.

Но самое важное — мы с введением этого закона становимся полноценными участниками государственного регулирования за счет нормативных актов, за счет того, что нас прописывают, за счет того, что признается, что СНТ даже может теоретически получить кредитные ресурсы, управляющую компанию нанять или нанять директора.

Ведь что зачастую происходит? Мы собрали весной взносы, договорились, сколько, на что, как они тратятся, а осенью выяснили, что часть средств потрачена на другое или бюджет изменился. И мы на эти нужды планировали потратить, допустим, 100 тысяч рублей, а потратили 150 тысяч. На сегодняшний день любая жалоба на эту тему в полицию будет отклонена. Но я вижу, что в следующем законе обязательно будет ответственность у председателей за то, что они расходовали не так, потратили не туда, проворовались, в конце концов. С них за это можно будет спросить. Так вот, новый закон, в том числе, подразумевает, что мы, как участники, как садоводы, находимся на муниципальной земле, но мы не должны подъездные дороги себе брать на баланс, как это сейчас происходит, или обслуживать их.

— Какие еще проблемы были озвучены на встрече с Дмитрием Медведевым?

— Было озвучено семь вопросов. Один из них касался энерготарифа и передачи сетей садоводческими товариществами на баланс профессиональных участников рынка, то есть сетевых компаний. Медведев эту идею одобрил.

Вообще, по каждому пункту, который мы проговорили, будут протокольные поручения профильным министерствам и ведомствам, для того чтобы были внесены предложения.

Дмитрий Анатольевич поручил проработать вопрос сельского тарифа. То есть поднялся вопрос о том, что деревня и садовое товарищество находятся по разную дорогу, а иногда даже забор в забор, а платят совершенно по разным тарифам. Более того, садоводы платят еще и потери, и обслуживание трансформатора, электрику зарплату и т.д. и т.п., хотя это все уже есть в тарифе, установленном для данного региона.

Кроме того, мы подняли вопрос о том, что стоимость кадастровых работ и оценка земель для цели налогообложения была сделана по непонятной методике. Оценка была непрозрачная совершенно, зачастую сумма была высосана из пальца, а муниципальные власти были заинтересованы в высокой кадастровой оценке земель. Потому что они этот налог оставляют у себя, на него живут. Так вот, предложение было, чтобы работы по кадастровой оценке земель для цели налогообложения проводились по единой методике, утвержденной правительством и государственной оценочной компанией, чтобы не было связи с муниципальным образованием, которое имеет свою выгоду.

— Что вы можете сказать о проблеме брошенных участков? Их много? Как решается их судьба?

— В некоторых СНТ это доходит чуть ли не до половины всех участков. В то же время, если брать московский регион, 125 тысяч человек стоят в очереди, согласно федеральному закону, как имеющие право на получение участка земли на льготных основаниях. Это многодетные семьи, инвалиды, герои разных войн и т.д. А у нас в Подмосковье огромное количество брошенных участков. И порядок легализации или введения в оборот этих земельных участков достаточно сложен.

— Если треть участков в СНТ брошены, остальным, кто добросовестно владеет своими сотками, приходится скидываться больше, да?

— Мы этот вопрос подняли с точки зрения упрощения механизма, который позволил бы брошенные участки вовлечь в оборот на тех или иных условиях. Сейчас, если есть брошенный участок, председатель может пойти и написать заявление в муниципалитет о том, что есть такой-то участок, прошу как-то прояснить его судьбу или забрать его. Что должен сделать муниципалитет? Пойти в суд, через суд признать его бесхозным, после этого забрать его себе и распределить через конкурс. А председатель сидит и думает: "А мне-то это зачем?"

— Если участок будет по конкурсу передаваться льготникам, то это СНТ при существующем положении дел не очень-то выгодно, ведь льготник может отказаться платить взнос, ввиду того что у него есть льготы.

— Надо будет договор заключать. А, в целом, мы подняли вопрос, чтобы была, в том числе, и материальная заинтересованность садового товарищества этот участок вовлечь. Если есть участок, может быть, муниципалитет какие-то деньги внесет официально на счет.

Я вообще за то, чтобы все расчеты, которые происходят в СНТ, были через расчетный счет. И внутренняя жизнь садоводов внутри СНТ должна относиться к общему собранию и регламентироваться законодательными нормативными актами. При этом государство должно обеспечить людей базовыми коммуникациями, электричеством, в будущем газом и т.д. Необходимо создать прозрачные правила взаимодействия между государством и садоводом.

Беседовала Лейла Мамедова

К публикации подготовила Мария Сныткова

Читайте также:

Дачники поражены в правах

Какая сила вернет россиян в деревню?

Дачная экономика: газ на вес золота

Новый налог: дачные участки станут золотыми

Зима на порог, вор присматривает дачу

Домик у моря легче купить, чем содержать