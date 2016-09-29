ООН и сетевой маркетинг

В настоящее время компании прямых продаж активно участвуют в программах и гуманитарных миссиях Организации объединенных наций, становятся лауреатами глобальных конкурсов. Совместная работа, координация благотворительной деятельности, а также присоединение к Глобальному договору ООН свидетельствуют о новом уровне партнерства отрасли прямых продаж и мирового сообщества.
В последнее десятилетие средства массовой информации регулярно публикуют материалы о сотрудничестве ООН и мировых лидеров сетевого маркетинга. Часть из них представляет собой отчеты о всевозможных торжественных мероприятиях, в качестве недавних примеров можно назвать премию UNEP "Чемпионы Земли", презентации UNIFEM с участием Avon и Tupperware, вручение сертификата UNGC малазийской QNet Ltd. и другие. Остальные сообщения связаны в основном с их участием в гуманитарных миссиях международного сообщества.
Если перейти от парадной тематики к будничной повседневной работе, то здесь присутствие сетевиков будет весьма заметным. Их фонды координируют свои действия с ООН во время ликвидации последствий стихийных бедствий и различных гуманитарных акций. Также, в ходе борьбы за права женщин и детей, борьбы с бедностью в отсталых регионах структуры ООН часто действуют совместно с благотворительными фондами mlm-компаний, таких как Avon Foundation for Women, фонд RHYTHM компании QNet, или фондов аналогичных World Childhood Foundation, где МЛМ-бренды выступают в роли крупных соучредителей.
В дополнение к сообщениям СМИ анализ контента информационных ресурсов ООН также указывает на имеющуюся практику взаимодействия с сетевыми компаниями. Правда, нужно отметить, что в материалах новостного центра никогда не указывается, что та, или иная компания принадлежит к отрасли прямых продаж.
Например, даже в пресс-релизе о глобальной премии за внедрение "зеленой экономики" не сообщается, что Natura Cosmeticos — гигант прямых продаж. Информацию об этом можно найти только в небольшом последнем абзаце отдельной дополнительной страницы о лауреате. Тем не менее, сегодня можно с уверенностью констатировать факт регулярного и обширного взаимодействия Организации объединенных наций и компаний прямых продаж.
Если подойти к этой теме с философских позиций, то представляется интересным ответ на вопрос о причинах такого взаимодействия. Их наличия требует не знающий исключений принцип каузальности, причем, он допускает, что у ООН и компаний прямых продаж могут быть разные причины для сотрудничества. В связи с чем имеет смысл рассмотреть их по отдельности.
Глобальная цель ООН — добиться устойчивого развития цивилизации, в процессе ее реализации она разбивается на множество направлений, по многим из которых невозможно чего-либо достичь без сотрудничества с бизнесом. Это касается не только экономического блока и борьбы с коррупцией, но и равенства прав, искоренения расовой, гендерной, религиозной и других форм дискриминации.
Для решения этих проблем в ООН заинтересованав партнерстве с частными компаниями, если те соответствуют определенным критериям. Коротко их можно выразить в следующей формулировке — продукт компании не должен входить в число запрещенных, а вся ее практика не должна нарушать законов и этических норм. Поскольку компании прямых продаж ничем не нарушают этих требований, то главная международная организация успешно с ними сотрудничает.
Частный бизнес создается с другими целями, нежели общественные организации, и партнерство с ООН не является для него чем-то обязательным. Также, стремление к сотрудничеству со стороны бизнеса не связано с какими-то условиями получения коммерческой выгоды. Оно скорее, свидетельствует об определенном уровне развития предприятия и нравственных приоритетах его менеджмента. Эти же приоритеты определяют и область сотрудничества.
Например, хорошо известно, что в сетевом маркетинге более 70% занятых — женщины, поэтому совершенно естественно активное участие его лидеров в кампаниях и программах по борьбе за права женщин. ООН обладает немалым опытом и развитым инструментарием для такой работы, что делает такое взаимодействие очень эффективным.
Руководство ряда других компаний концентрирует свою благотворительную деятельность на помощи детям. В этом случае постоянные крупные проекты компании QNET, подобно школе TAARANA, не требуют участия ООН, но если речь заходит о гуманитарных акциях в Африке южнее Сахары, в конфликтных зонах Центральной Азии, или Ближнего Востока, то без такой поддержки очень трудно добиться цели. Несмотря на запутанность международной обстановки, ООН сегодня остается единственной организацией, обладающей необходимым авторитетом и структурой для работы в таких регионах. Такой факт, конечно, подталкивает к сотрудничеству с ней.
Еще одной формой партнерских отношений между Организацией объединенных наций и компаниями прямых продаж стало участие в Глобальном договоре ООН (UNGC). Она не связана с благотворительностью и работой в каких-то программах — это нечто совершенно иное! Присоединение к Глобальному договору означает добровольное обязательство по соблюдению самых передовых корпоративных стандартов, разработанных ООН. Они обеспечивают внедрение современных демократических норм и ценностей в повседневную практику бизнеса, делает его максимально открытым для всего мирового сообщества.
Присоединение к UNGC не сулит никаких особых преференций, кроме следования лучшим этическим нормам, заложенных в новых корпоративных стандартах! Понимая значение такого шага, ряд лидеров прямых продаж уже присоединился к Договору. В их числе известные на российском рынке компании Oriflame и QNet. В этом случае главной причиной сотрудничества следует считать зрелость компании, как глобального гражданина, а также стремление внедрить самые достойные принципы корпоративной работы.
Анализ причин, обусловивших сегодняшний уровень сотрудничества, подтверждает его не случайный, а закономерный характер. Компании прямых продаж привлекает опыт и инструментарий ООН, при этом обе стороны партнерства заинтересованы в объединении возможностей. Участие сетевого бизнеса в UNGC, говорит о переходе корпоративного мышления на глобальный уровень, что гарантирует расширение партнерских отношений с ООН.
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