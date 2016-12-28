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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Азербайджан: от нефти к туризму

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Выездная группа нашего издания побывала в Министерстве культуры и туризма Азербайджана. Брендом этой страны пока остается нефть, которая тоже является своеобразной частью ее культуры и истории. Но сейчас другие времена и тенденции. Туризм — крайне перспективная отрасль, считают власти республики. Это неиссякаемый ресурс и возможность показать себя миру. Что делается для развития туризма, в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал заместитель министра Назим Самедов.

Азербайджан: от нефти к туризму

— При Советском Союзе сфере туризма и отдыха в Азербайджане уделялось недостаточно внимания, хотя традиционно люди ездили для отдыха и лечения на Кавказ. Но в Азербайджане развивали, прежде всего, нефтедобычу и все, что с ней связано.

— Совершенно верно. Репутация Азербайджана складывалась, в первую очередь, как нефтяного государства. А нефть заканчивается. Я бы сказал, что эра нефти подходит к закату. Сейчас еще и цены на нее опустились, и в принципе уже на альтернативные какие-то источники переходят все страны, серьезно работают над этим. Важность нефтяной составляющей в экономике государств будет снижаться.

Но имидж Азербайджана по-прежнему связывается с нефтью, потому что все зарождалось в нашей стране. Первая нефтяная скважина была пробурена в Азербайджане в 1848 году. Первый танкер построен в Азербайджане, он назывался "Зороастр". Нефтяные источники помогали выигрывать войны в свое время.

Древнее государство Мидия, некогда географически покрывавшее часть современного Азербайджана, как явствует из исторических свидетельств, имело в своем распоряжении мидийское масло — так тогда называли еще практически неизвестную человечеству нефть. Стрелы, пропитанные этим "маслом" и подожженные, распространяли огонь очень быстро. Пламя пожаров давало значительное преимущество воинам Мидии в битвах.

Поэтому Азербайджан изначально был как бы запрограммирован стать нефтяным государством. И специалисты-нефтяники, работающие сейчас во многих странах, в большинстве своем являются либо азербайджанцами, либо людьми, получившими здесь профессиональное образование. Извлекать из недр первую тюменскую нефть довелось также азербайджанским специалистам.

— Но у вас хорошие условия для различных видов туризма: прекрасный климат, море и солнце. Развиваете ли вы сейчас это направление? Создаете инфраструктуру?

— Азербайджан с 2001 года достаточно серьезно занимается развитием туризма, потому что уже тогда понимание возникло, что нефть когда-то закончится и это надо будет чем-то восполнять. Поэтому в 2001 году на министерском уровне туризм получил свое место. Тогда было создано Министерство молодежи, спорта и туризма. Мы вошли во Всемирную туристскую организацию. И каждый год последовательно развивалась туристическая сфера.

Азербайджан на тот момент оставался энергетическим центром, хотя уже не в мировом масштабе, как это было в XIX — начале XX веков, потому что многие страны вышли на первые позиции. Но местом проведения важных выставок в энергетической сфере. Контракт века был заключен в Баку, поэтому эта составляющая доминировала. Но туризм развивался, в том числе и нефтяные доходы шли на развитие инфраструктуры.

— Куда пошли эти инвестиции, что было сделано по государственной программе?

— Были задействованы все административные рычаги воздействия, были исполнены уже две пятилетние программы. 2011 год был объявлен годом туризма в Азербайджане. Мы прошли путь от постсоветского города Баку и вообще республики до развитой комфортабельной туристической инфраструктуры. Город стал очень светлый, чистый, красивый, современный.

Это все эффект вложений нефтедолларов: дороги, отели и поддержка бизнеса, который это все строил. Понятно, что государство это все само строить не может, но оно всячески поддерживало предпринимательскую инициативу в сфере туризма. Все это, конечно же, отражалось на развитии индустрии. Поначалу туризм в Азербайджане развивался как люксовое направление, то есть особый акцент был сделан на строительство пятизвездочных отелей.

У нас тогда был только один пятизвездочный отель, поэтому для диверсификации этого предложения были построены многие другие в Баку. Ведь это первое место посещения туристами из-за рубежа. Для этой цели были привлечены известные бренды: "Марриотт", "Хилтон", "Кемпински", "Фермонт"…

Были использованы проекты известных архитекторов. "Хилтон" — очень красивый отель. "Фермонт" отличается необычной архитектурой, он построен в виде горящего пламени из башен. Он уже стал новым символом города Баку. Есть и другие архитектурные сооружения, которые тоже уже являются знаковыми для Азербайджана. Это Центр Гейдара Алиева, Музей ковра, новый Конгресс-центр. Эти здания уже стали излюбленными местами посещения.

Пока у нас еще не очень большая гостиничная индустрия, около 550 объектов размещения, но среди них представлены все категории. Проблема качества — вечная проблема. Поэтому у нас существуют определенные стандарты, но они рекомендательные. Потому что был выбран не революционный, а эволюционный путь. Мы помогаем им встать на ноги, поддерживаем.

Был создан н Университет туризма, который занимался подготовкой кадров и параллельно лицензированием. Но эпоха лицензирования тоже прошла. В 2015 году, согласно решению господина президента, лицензирование в туризме отменено. Никакой катастрофы не произошло в отельном бизнесе. Качество обслуживания не снизилось. Но мы все-таки будем эту сферу держать под контролем, потому что турист, потребитель, заплатив за продукт, должен получать услуги соответствующего уровня.

Сейчас связи с экономическим кризисом возникло много проблем, но в то же время мы стали более конкурентоспособными. Азербайджан стал более доступен в валютном эквиваленте. Если раньше проживание в пятизвездочном отеле стоило в среднем 300 долларов, то сейчас — 100, можно даже за 70-80 долларов в пятизвездочные брендовые отели заселиться. Соответственно, более демократичные категории намного дешевле. Поэтому появился больший интерес к Азербайджану, он стал более доступен.

— А добраться до вас тоже стало проще и дешевле?

— Да, перелеты тоже стали дешевле, потому что пошла диверсификация. Раньше мы ориентировались на политику нашего национального перевозчика, а сейчас расширяется география туристических потоков. Мы привлекаем зарубежных партнеров. Недавно ваш известный лоукостер "Победа" стал осуществлять рейсы из Ростова-на-Дону в Баку.

Теперь нет необходимости лететь через Москву и цена снизилась. Поэтому турпоток еще увеличился. Люксовый сегмент сейчас у нас занимает небольшой объем, и мы предпринимаем конкретные меры для расширения сети трех-, четырехзвездочных и даже двухзвездочных отелей. Этот сегмент поддерживает государство. Азербайджан доступен и интересен для людей с самыми разными финансовыми возможностями и запросами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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