"Слон против дракона": Победит ли Трамп Китай?

США и Китай — партнеры, соперники, но не враги

Президент США Дональд Трамп не послал ни одного ободряющего сигнала Китаю. По его мнению, китайцы занимаются торговыми и валютными махинациями, занижая, в частности, курс юаня, чтобы наводнять Соединенные Штаты своими товарами и лишать доходов американских производителей. Президент грозит наложить 45-процентные пошлины на китайские товары. Трамп ставит под сомнение священный для Пекина принцип "одного Китая". Аналитики уже давно говорят о растущем противостоянии США и Китая, даже не исключают, что дело дойдет до войны.

В то же время Си Цзиньпин в Давосе поет гимны рынку, Трамп вводит протекционистские меры. Мир перевернулся? Как будут развиваться отношения Пекина и Вашингтона в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Николай Котляров, директор Российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

— Какой будет политика Соединенных Штатов Америки при Дональде Трампе в отношении Китая? В отличие от России Трамп не посылает каких-то положительных сигналов китайскому руководству. Наоборот, обвиняет китайцев в протекционизме, в том, что они специально занижают курс юаня к доллару, чтобы привлекать к себе американскую промышленность. Трамп даже заявил: "Мы не можем дальше позволять Китаю насиловать нашу экономику". С чем связаны, с вашей точки зрения, такие высказывания Дональда Трампа?

— В общественном мнении США, конечно, есть такая точка зрения, что Китай девальвировал юань и завалил Америку дешевыми товарами, электроникой, прежде всего американской разработки. У американцев огромный торговый дефицит с Китаем. Китай и Япония — это две страны, которые формируют дефицит у американцев, которые очень этим недовольны.

Плюс американское лобби текстильной легкой промышленности. Конечно, США очень недовольны тем, что рынок насыщен дешевой китайской продукцией. А национальная продукция дороже на порядок. Те, кто пошустрее, в свое время сами же переносили производство в Китай, чтобы удешевить издержки производства.

Это была так называемая структурная перестройка мировой экономики. Произошел вынос производства в развивающиеся страны. И собственно, эта тема для них теперь очень болезненная. Китайцы же говорят в ответ: простите, вы сами выносили к нам производство, добавленная стоимость обработки у нас очень маленькая, прибыли в значительной степени у ваших компаний.

Уже много десятилетий положение на грани торговых войн. Иногда они разворачивались, когда вводили пошлины, ограничение на ввоз товаров. В таком режиме это все уже 30 лет продолжается с какими-то подъемами и спадами. Ничего нового в этом случае Трамп не сказал. США будут эту ситуацию, конечно, как-то стараться решать в свою пользу.

Я думаю, что это будет проходить путем переговоров, потому что экономическая взаимозависимость очень серьезная. Если СЩА будут вводить санкции и ограничения против китайцев, китайцы введут встречные. Огромное количество американцев занято на производстве товаров на экспорт в Китай, они останутся без работы. По оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек так или иначе в это дело вовлечены. Поэтому проблема очень сложная, и она просто так не развязывается. Ничего Трамп сделать не сможет.

— То есть он не будет накладывать пошлины в 45 процентов?

— Нет. Другое дело, что сейчас в рамках ВТО идет Дохийский раунд переговоров, но он не продвигается, потому что очень серьезные противоречия между развитыми и развивающимися странами. Китайцы очень боятся протекционизма, который сейчас развивается. Даже термин "деглобализация" появился. Китайцы очень серьезно зависят от внешних рынков, как по сбыту, так и по импорту. Конечно, эта деглобализация очень сильно ударит по их экономическим интересам.

Неслучайно Си Цзиньпин был в Давосе. Его официальная, я бы сказал, программная, речь была связана с деглобализацией, ее плюсами и минусами, вкладом, который Китай вносит в мировое экономическое развитие. Он говорил об инвестициях, которые они готовы в течение ближайших пяти лет сделать. Китай ближайшие пять лет вложит за рубежом 650 миллиардов долларов. Гигантская сумма.

Плюс глобальный проект "Шелковый путь" реализуется, там тоже огромное финансирование предусмотрено. Западные компании, да и наши тоже, сейчас очень внимательно смотрят за контрактами, которые будут предлагаться в рамках этого проекта. Это огромные заказы всему спектру, не только транспорт, но также гостиничный комплекс и сельское хозяйство, туризм - там масса всего.

— Трамп действует нестандартно. Он ведет переговоры с каждой компанией. Он конкретно говорит с руководством компаний, которые собираются открывать новые производства за рубежом, например, в Мексике, что-то обещает и грозит ввести протекционистские меры. Такие же меры он может применять в отношении компаний, которые уже перебрались в Китай? Это можно будет сделать, как вы считаете?

— Я думаю, он может попытаться это сделать. Но другое дело, внешняя политика — это не фондовый рынок, это стратегия, в которой кирпичики закладываются годами и десятилетиями. Это очень кропотливая, долгосрочная работа.

Во-вторых, насколько американские компании заинтересованы в переносе производства в свою страну, при том что в Китае, в Юго-Восточной Азии производство дешевое. Если они начнут выпускать свои изделия в США, это серьезно удорожает конечную продукцию. Американский потребитель первый завоет относительного того, что цены очень высокие.

Действительно, в США произошла деиндустриализация, они концептуально к этому раньше совершенно по-другому подходили. Это был переход к новой сервисной экономике, Америка стала глобальным научно-техническим центром. Она производит, создает технологии, и фундаментальные, и прикладные, и дизайнерские вещи, а производство отдает в третьи страны.

В принципе, всех это устраивало до последнего времени. Сейчас же США опасаются за свою безопасность, ведь какие-то виды производств двойного назначения могут быть использованы против них же. Насколько американцам удастся эту реиндустриализацию провести и нужна ли она в принципе, я не знаю, честно говоря. Это только время покажет.

— А как, по-вашему, может действовать Китай?

— Китайцы — очень умелые переговорщики. Когда они едут в США на переговоры на высоком уровне, то всегда везут пакет заказов, скажем, заказ на партию "Боингов". Это гигантские суммы. И договариваются, ведь там миллиардные суммы. Они очень продвинуты в плане экономической дипломатии, конечно.

— Насколько сейчас американский рынок зависит от Китая?

— По отдельным товарам очень сильно. По легкой текстильной промышленности товаров там у китайцев до 40 процентов. По остальным товарам меньше, но тоже достаточно много - например, по бытовой электронике.

— Если все-таки торговые войны начнутся, как может ответить Китай? Может, допустим, сбросить долларовые активы?

— Он на это не пойдет, потому что это в первую очередь по нему самому ударит. Другое дело, что он сейчас очень активно работает с Европой, Давос, кстати, не единственная причина визита Си Цзиньпина в Швейцарию. Центральная тема — переговоры с президентом Швейцарии. Китай и Швейцария подписали соглашение о создании зон свободной торговли. И кстати, если посмотреть статистику, товарооборот Китая упал, а Швейцарии вырос.

Сейчас китайцы хотят реализовывать соглашение о свободных инвестициях и очень рассчитывают на то, что Швейцария будет поддерживать Китай в плане того, чтобы в целом Евросоюз создал зону свободной торговли с Китаем. Не зря в китайской прессе в последнее время появились статьи о том, что Швейцария — первая западная страна, которая установила отношения с новой властью Китайской Народной Республики в 50-м году, а потом уже весь Запад пошел вслед за ней.

Очень серьезная тема — это глобальное регулирование. Поэтому высшие китайские руководители в разных международных организациях на эту тему тоже выступали, в Давосе акцентировали внимание на проблемах глобального регулирования, указывали, что сейчас нет нормального регулирования потока капиталов. Это часто приводит к разорению развивающихся стран, когда спекулятивный капитал бродит туда-сюда.

— Китай становится сторонником глобализации?

— Китай всегда им был. Только после 2008 года они заговорили о том, что это определенные проблемы вызывает, и, собственно, стали укреплять внутренний платежеспособный спрос, ориентироваться на внутренний рынок. Одно другому не мешает.

— Многие пишут, что геополитическим врагом США номер один при Трампе будет Китай, а не Россия. Вы согласны с таким утверждением?

— Я бы не говорил, что прямо уж врагом. Дело в том, что Китай и США - по каким-то направлениям партнеры, по каким-то — оппоненты, по каким-то - потенциальные противники. И говорить по поводу того, что они враги, мне кажется, можно только в отношении системы безопасности, которая сейчас формируется.

Военный блок США, Южная Корея и Япония вызывает беспокойство Китая. Территориальные споры и вопрос Тайваня очень болезненные. Здесь теоретически у них могут быть какие-то серьезные конфронтации. В что касается торгово-экономических отношений, здесь у них взаимозаимствование, они не враги. Тут у них споры, на мой взгляд, не критичные.

Беседовала Любовь Люлько

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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