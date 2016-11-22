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Автор Редакция рубрики "Экономика"

ЕС развалится, ЕАЭС прирастет?

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Меняется ли риторика в отношении России в рядах европейских политиков? Почему именно со стороны итальянского премьера прозвучало предложение отменить антироссийские санкции? Возможно ли включение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стран Западной Европы? На эти вопросы Pravda.Ru ответил основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский.

санкции
Фото: Архив Pravda.Ru

— Маттео Ренци, премьер Италии, сыграл немаловажную роль в том, что Европа не ввела новые санкционные меры против России за Сирию. В чем интерес Италии?

— Хочу заметить, что недавно в пятый раз прошел Евразийский форум. Идея этого форума — расширение Евразийского союза не только на постсоветское пространство, но и на другие страны, азиатские и даже европейские, в том числе западноевропейские. Это была инициатива России, и в этом направлении лидирующую роль взяла на себя Италия.

На форуме выступал Роман Апроди, бывший премьер-министр Италии, который тоже стремился к налаживанию отношений с Россией и вхождению ее в европейский дом. Он выступал с тех же позиций, что и премьер-министр Ренци, который практически заблокировал введение новых санкций. Может быть, каким-то образом мысленно это настроение передавалось Ренци, и он в это же время совершил довольно неординарный поступок.

— Почему именно Италия? Почему не Франция, не Германия, которые тоже очень страдают от контрмер России? Может быть, это связано с позицией региональных властей Италии? Ведь, как мы знаем, они занимают особую позицию в отношении России, в частности, приезжают в Крым.

— Это, естественно, играет какую-то роль. Понятно, что федеральные власти должны слушать регионы. И это не один регион, несколько итальянских регионов провели массовые голосования за отмену санкций. Более того, некоторые даже говорили о признании Крыма. Напомню, что раньше и Франция, и Германия были лидерами сближения с Россией.

Собственно, Франция и Германия заблокировали расширение НАТО, когда еще президент Буш стремился расширить НАТО не только за счет европейских стран, но также за счет Украины и Грузии. Франция и Германия тогда выступили против. Более того, если мы вспомним 2003 год, когда началась война в Ираке, именно Франция, Германия и Россия были против этой войны. И тогда европейские лидеры, Шредер в Германии и Ширак во Франции, не побоялись сказать "нет" Вашингтону.

Потом произошли изменения среди лидеров стран, появился Олланд, появилась канцлер Меркель, которые, собственно, потеряли индивидуальную позицию и слушают все то, что им говорят из Вашингтона. И вот на арену вышел Ренци, и он занял позицию лидера. На форуме, кстати, многие говорили: "Возможно ли расширение Евразийского союза без санкций Вашингтона?" Я сказал, что это возможно, если в Италии, в Европе появятся новые лидеры, лидеры уровня Шредера и Ширака. И вдруг мы в этот же день выяснили, что такой лидер появился, и это премьер-министр Италии Ренци. Это, как говорится, оппонент.

— Мне даже боязно рассуждать о ЕАЭС вместе с Европой, поскольку мы сейчас в такой конфронтации находимся, что даже речи не идет о снятии санкций. Какую вы здесь видите возможность для прогресса? Откуда она вдруг возьмется?

— Речь идет скорее о возможности войны. И об этом не только я говорю, многие об этом говорили. И, конечно, тут уже без позиции Вашингтона не обойтись. Мы видим, что у двух кандидатов совершенно противоположные точки зрения во внешней политике. Позиция Трампа, что Россия — наш потенциальный союзник в борьбе с мировым терроризмом. И если начинается сотрудничество в этой области, то, возможно, оно как-то может перетечь и в другие области, в том числе в экономические. Позиция Клинтон такова, что как только она придет к власти, то практически чуть ли не на следующий день будет назначена бесполетная зона над Сирией. Это означает, что российские самолеты можно будет сбивать. И это может привести, если не к третьей мировой войне, то к какой-то военной конфронтации двух стран. Это очень опасно, учитывая, что две страны — это великие ядерные державы.

Мы знаем, что Клинтон, когда была госсекретарем, прямо, открытым текстом сказала: "Мы не допустим создания Евразийского Союза". И мы знаем, что Европа, по крайней мере до недавнего времени, не смела ослушаться хозяина, а теперь один такой лидер нашелся.

— Сейчас есть надежда, и что политика США резко изменится, и что Европа начнет жить своими мозгами. С вашей точки зрения, насколько этот процесс будет идти?

— Я думаю, что Италия понесла эстафету, а дальше все будет зависеть от выборов 2017 года, как в Германии, так и во Франции. В Германии пока непонятно, кто может победить. Так что, если мы доживем без войны до 2017 года, то, возможно, ситуация как-то изменится.

Напомню, что в 2003 году восемь европейских стран проголосовали против вторжения в Ирак. Когда уже возникла ливийская проблема, то никто не поднял свой голос против. К сожалению, и Россия воздержалась. Это была стратегическая ошибка, но мы имеем то, что имеем. Можно обсуждать, почему это было — может быть, это была наивность какая-нибудь Медведева, но это было ошибкой. Теперь же все признают, и Трамп об этом открыто говорит, что кризис на Ближнем Востоке, разул террора, беженцы — это результат, в том числе, и политики Клинтон.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала Степушова (Люлько)


Европа задумалась об интеграции с ЕАЭС
Темы США Ренци Россия выборы Италия санкции Евросоюз
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