МВФ продолжает гробить Украину

МВФ одобрил выделение Украине транша в один миллиард долларов. К тому же руководителям России и Украины посоветовали сесть за стол переговоров по вопросу реструктуризации долга в три миллиарда долларов. Что это значит для Украины, разбирался постоянный украинский автор Pravda.Ru, который не понаслышке знает, что значит жить на Украине.

14 сентября состоялось заседание совета директоров Международного валютного фонда, в повестку дня которого был включен "украинский вопрос". Накануне президент Украины Порошенко, выступая в детском садике, всуе вспомнил о Боге, сообщив, что надеется на получение очередного кредита от МВФ. Надежды "шоколадного гетьмана" сбылись — деньги Киеву пообещали дать. Вот только можно ли считать это каким-то "Божьим благоволением"?

Конечно, власти Незалежной ныне на седьмом небе от счастья. Можно еще некоторое время удержать, пусть и втрое выросший после Майдана курс доллара к гривне, заткнуть кое-какие бюджетные дыры. Ну и, главное, иметь возможность выпрашивать то, что в терминологии Киева называется "западной помощью". Хотя и дополнительный миллиард долларов этой "помощи" от США представляет собой всего лишь "кредитные гарантии" дядюшки Сэма, и 600 миллионов евро от ЕС — это тоже никакая не помощь, а всего лишь очередное заимствование, которое все равно придется отдавать.

Да и положительная роль западных кредитов для украинской экономики, мягко говоря, преувеличена. Так, украинский экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко не без иронии заметил по поводу очередной "победы" киевских побирушек: "Все мы в сумме обеднеем, а деловая активность снизится, потому что предоставление кредитов МВФ абсолютно для всех бизнесменов и инвесторов означает одно — пора из этой страны выводить деньги. И если посмотреть на ситуацию, которая происходит в Украине последние 20 лет, ведь мы сотрудничаем с МВФ уже 22 года, то за исключением небольшого периода в период раннего Кучмы, все кредиты фонда совпадали с пиками вывода капитала из Украины".

Впрочем пан Гаврилечко выразился еще сдержанно, не отметив, что, собственно, кредиты МВФ в первую очередь и служат цели "вывоза капитала", то есть вывода прибылей западного бизнеса от выжимания последних соков из украинского рынка, а не мифическим "западным инвестициям", посулы которых от киевской пропаганды представляют собой важнейший элемент незалежной квазирелигии "европейского выбора". В его финале украинцам вот уже четверть века обещается уровень жизни, как "во второй Франции", ну, или хотя бы в Польше.

На самом деле, конечно, достаток подавляющего большинства украинских граждан скатился до таких жалких показателей, что даже африканский Габон в сравнении покажется верхом достатка и стабильности. Причем важнейшей причиной этого как раз и стало проведение так называемых "рыночных реформ" по рецептам МВФ и прочих западных "доброхотов". Их главный компонент — максимальная экономия государственных расходов и ассигнований на социальные нужды. То есть меры, диаметрально противоположные тем, что используют для оживления своей экономики западные страны, такие как "печатание денег" и отдачу их населению для стимулирования покупательского спроса.

А на Украине уже и цены на ЖКХ значительно превышают уровень реальной, а не мифически статистической средней зарплаты, и стипендии студентам собираются с Нового года фактически отменить. И глава МВФ Кристин Лаггард, для плезира похлопав по плечу Киев за "некоторые признаки стабилизации" (хотя в официальном заявлении фонда говорилось, что очередной транш был дан Украине "в виде исключения", так как ключевые положения программы сотрудничества с фондом выполнены не были), тут же заявила, что надо бы поскорее "проводить пенсионную реформу". А то, дескать, пока Пенсионный фонд не стабилизирован, толку не будет. Но стабилизировать пенсионную систему, после того как, по совету западных "гуру", вдвое были снижены социальные платежи от бизнеса, можно лишь радикальным повышением пенсионного возраста. До 70 лет как минимум, что предлагали сделать европейские эксперты еще Януковичу, правда он на такое самоубийственное "усовершенствование" пойти не рискнул.

Одним словом, МВФ видит источники украинского "экономического роста" исключительно в "затягивании поясов". При этом в упор не желая видеть действительных причин начала катастрофического экономического спада в Незалежной — снижения экспорта и падения производства.

"Львиную долю" в этом, конечно же, занимает падение экспортных поступлений от торговли с Россией — втрое в сравнении с 2013 годом, до 9,2 процента от общего количества. Даже президент Порошенко недавно признал, что украинские производители недополучили целых 15 миллиардов долларов от спада на "российском направлении". Напомним, что на фоне этих катастрофических потерь Киев по прежнему проводит откровенно мазохистскую политику и ждет, как манну небесную, жалкий миллиард долларов от Международного валютного фонда.

А ведь при этом импорт из якобы "страны-агрессора" даже вырос и превышает экспорт вдвое. В некоторых же областях, таких как Одесская, покупка российских товаров выросла до восьми раз! Причина этого проста: если западные производители, в массе своей, желают получать на украинском рынке прежние прибыли в твердой валюте, несмотря на ее тройное подорожание в отношении гривны, то российская продукция стала дороже от силы раза в полтора. Отсюда и повышенный спрос на нее. Только ведь "сальдо" внешней торговли при таком раскладе все равно отрицательное и даже за дешевые товары из РФ все равно надо платить валютой, которой у Киева хронически не хватает.

Казалось бы, в такой "аховой" ситуации "благословенная Европа" должна была бы выручить своих адептов, поменявших вполне реальные выгоды от торговли со странами Таможенного союза на вожделенную "Ассоциацию с ЕС". Но не тут-то было — пресловутая ассоциация, как и предсказывали серьезные эксперты, оказалась "фиговым листком". Квоты на беспошлинный экспорт сельхозтоваров в Европу украинские производители обычно исчерпывали еще в начале года. Ну, а о поставках промышленной продукции, вместо привычного российского рынка, на европейские рынки речь не шла в принципе. В итоге за прошедший 2015 год экспортные поступления в этом направлении у Украины снизились на 30 процентов.

Одним словом, и движение в "единую Европу", и выполнение всех рекомендаций западных патронов поставили украинскую экономику на край пропасти, доведя ее до убытков, исчисляемых десятками миллиардов долларов. И при этом МВФ и прочие подобные "конторы", давая в компенсацию сущие "крохи" в кредит, мало того, что делают вид, что оказывают Киеву какое-то благодеяние, но и продолжают диктовать ему "радикальные рыночные реформы", которые лишь усугубляют и без того плачевную ситуацию.

На таком фоне пресловутый миллиардный транш от учреждения госпожи Лаггард — всего лишь очередная "доза" для "подсевшего на иглу" МВФ официального Киева, позволяющая хоть на мгновение уменьшить остроту неизбежной "ломки". Увы, как и в случае с реальными наркоманами, подобная горе-"терапия" Украину от пагубного состояния не спасает.

Для этого надо радикально менять порочную внешнеэкономическую парадигму, возвращаясь к сотрудничеству с утраченными рынками стран СНГ. Увы, последнее представляется немыслимым, пока в Незалежной правят бал радикальные националисты и доморощенные "западники", ненавидящие Россию всеми фибрами души жалкие "вассалы" Вашингтона.