Санкции США не помешают российскому энергосектору

Недавно группа американских сенаторов решила в очередной раз "наказать Россию" санкциями за мифические "кибератаки" в ходе прошедшей в США президентской кампании. В первую очередь ограничения направлены против российского энергосектора. Речь идет о фактическом запрете инвестиций в российские проекты добычи нефти и газа, строительство новых газопроводов и пр. Насколько эта инициатива реализуема и опасна для нашей страны в случае осуществления?

Фото: Архив Pravda.Ru

Законопроект был выдвинут двумя сенаторами-демократами и одним республиканцем. Впрочем, то, что последний носит имя Джон Маккейн, говорит само за себя. Сей американский государственный муж, можно сказать, давно специализируется на радикальной антироссийской политике. Именно в одном из финансируемых его структурами институтов нашел себе прибежище россиянин-ренегат, экономист Андрей Илларионов, вот уже почти 10 лет выступающий с яростными нападками на Россию и проводимую ей политику. Ну, а уж как развернулся Маккейн после начала кризиса вокруг украинских событий, можно даже не говорить.

Так что присутствие этого "ястреба" в стане формальных оппонентов-демократов особо не удивляет. Как и желание последних напоследок еще "насолить" ненавистной России — особенно после того, как их однопартийца американцы с треском прокатили на президентских выборах. После чего Обама уже не знает, какую пакость еще сделать в оставшиеся дни пребывания на посту. То российских дипломатов вышлет на родину, то посольскую дачу у них отберет. Воистину, чем бы дитя перед уходом в тираж не тешилось…

Разумеется, упомянутый законопроект американских сенаторов — это вопрос посерьезнее пустой истерики уходящего президента-аутсайдера. В нем предполагаются такие меры, как санкции против компаний, вкладывающих больше 20 миллионов долларов в добычу углеводородов и больше 5 миллионов — в строительство новых трубопроводов. Что теоретически могло бы лишить российских энергетиков зарубежных инвестиций — с необходимостью надеяться лишь на свои собственные силы.

Как же относиться к такой перспективе? Для начала стоит сказать, что законопроект — еще далеко не закон. Чтобы стать таковым, ему надо набрать большинство голосов сначала в палате представителей, затем в сенате. Где, кстати сказать, большинство принадлежит республиканцам, среди которых такие фанатики, как Маккейн, составляют меньшинство.

После голосования еще потребуется подпись президента, которым будет уже не Обама, а Трамп. Собственно говоря, даже Обама в свое время тоже не спешил автоматически подмахивать наиболее "ястребиные" инициативы конгресса, типа требования начать поставки Украине летального оружия. А для преодоления президентского вето требуется большинство в две трети законодателей, что наблюдается среди американских парламентариев достаточно редко.

Новая американская администрация может оказаться под немалым давлением антироссийских СМИ, дескать "Трамп продался Путину, вот и не хочет новые санкции вводить". Но якобы независимые СМИ частично контролируются и силами, поддерживающими Трампа. Среди его сторонников немало представителей "реального сектора" экономики, в том числе и нефтедобытчики. К числу последних, кстати, относится и наиболее вероятный кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.

Любопытно заметить, что на недавних слушаниях по его кандидатуре в сенате, звучали упреки: "Как вы могли выступать против введения антироссийских санкций в 2014 году?!" На что Тиллерсон спокойно отвечал, что действительно обзванивал сенаторов перед голосованием по поводу санкций, но всего лишь спрашивал их о том, хорошо ли они представляют себе последствия таких мер для американского бизнеса? А они оказались далеко не самыми приятными.

Так, родная компания потенциального нового главы госдепа, ExxonMobil вкупе с "коллегами" Eni, Statoil лишились возможности участия в геологоразведке на шельфе Северного Ледовитого океана — и, соответственно, будущих прибылей. А нанесло ли это какой-то заметный ущерб России? Да, вообще-то, после решения стран ОПЕК (и супер-ОПЕК) в конце прошлого года сократить добычу нефти, Россия тоже начала сокращать добычу "черного золота". Даже из "сухопутных" скважин — где себестоимость добычи около 7 долларов за баррель. Ну так зачем же РФ форсировать освоение северных, намного более труднодоступных месторождений, если и наличные приходится консервировать?

Нет, конечно, "запас плечи не тянет", особенно, если основные финансовые тяготы по разведке этого запаса ложатся на плечи западных партнеров. Но если им запрещают работать отдельные антироссийско-озабоченные политики — это проблема именно западных партнеров. Россияне могут подождать еще очень долго. А вот эти самые партнеры, по всей видимости, ждать не хотят, потому и пролоббировали в президенты США человека, делающего ставку в первую очередь на реальных производителей, а не банкиров-глобалистов. Которые оперируюют, в основном, дутыми ценностями, вроде многоступенчатых деривативов — обеспеченных лишь "воздухом" и мало чем отличающихся от первых американских государственных ценных бумаг. Так что ситуация, когда новая американская администрация станет "вводить в минуса" своих важнейших спонсоров заставляет вспомнить про фразу "пчелы против меда".

Кстати сказать, в рассматриваемом законопроекте есть любопытный момент: согласно нему, американский президент может, но отнюдь не обязан накладывать соответствующие санкции. Но, допустим, вопреки всем расчетам, здравый смысл по каким-то причинам не возобладает, и санкции против российского энергосектора все же будут реально введены. Означает ли это какие-то апокалипсические последствия для нашей страны?

Разумеется, нет. Во-первых, дискриминационные меры против наших нефтяников были введены США еще более двух лет назад. Так что угрожать ими снова — это что-то вроде трагикомической американской практики вынесения нескольких смертных приговоров или пожизненных заключений одному и тому же подсудимому. "Мокрому дождь не страшен", знаете ли.

Во-вторых, как уже неоднократно заявлялось самыми авторитетными экспертами, наибольший урон российской экономике наносился не санкциями, а критическим падением цен на нефть, вызванным демпинговой политикой Саудовской Аравии. Которая, осознав в прошлом году, в какую "бюджетную дыру" она загнала саму себя, вынуждена была сдать назад, после чего "черное золото" подорожало до вполне устраивающих в том числе и российский бюджет 55-60 долларов за баррель.

В конце концов, волшебное слово "инвестиции" означает всего лишь готовность партнеров в соучастии в каком-то проекте — с вкладыванием туда части своих средств, но не просто так, а в расчете на получение своей доли в будущей прибыли.

Соответственно, если желающих иметь свою долю в разработке "курицы, несущей золотые яйца" по причинам воспаления мозга не найдется, то все вложения будут сделаны только российскими структурами. И они же в будущем получат всю прибыль, только и всего. А несостоявшиеся партнеры окажутся в роли гоголевской "унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла".

Откуда деньги на инвестиции? Во-первых, из возросшей на фоне подорожавших нефти и газа прибыли. Во-вторых, валютные резервы Центробанка, не говоря уже об "оперативных" резервных фондах, позволяют кредитовать стратегические отрасли экономики под проценты, вполне сравнимые с таковыми у западных банков. Которые, собственно, и являются почти единственной "фишкой" желательности участия западных инвесторов.

Но самое главное, по настоящему привлекательные и нужные не только России, но и Западу совместные проекты без финансирования все равно не останутся. В отношении к ним даже западная юриспруденция обычно исповедует принцип "если нельзя, но очень хочется, то можно".

Ярким примером такого подхода является, скажем, судьба газопровода OPAL, весьма оперативно выведенного Еврокомиссией из-под действия третьего энегропакета, собственно и введенного исключительно против "Газпрома" с целью запрета контроля над поставками сырья и над транспортировкой. Потому что европейцам, причем богатым, а не их "бедным родственникам" из Восточной Европы, ориентирующимся прежде всего на Вашингтон, просто захотелось наконец проводить зимы в тепле, а не в нервной дрожи ожидания, когда "великая европейская держава" Украина в очередной раз начнет "тырить" российский газ для Европы.

И если те же богатые европейцы решили, что "Северный Поток-2" им нужен по тем же причинам, он-таки будет построен. Даже при наличии весьма гипотетических американских санкций. Мало ли какие возможны обходные пути, если изобретательные бизнесмены хотят получить прибыль? Например, можно выпустить тысячи две акций будущего СП по цене 4 миллиона 999 тысяч 999 долларов, которые формально не подпадают под "дамоклов меч" Вашингтона. И раздать их доверенным физическим лицам, которые, естественно, добровольно делегируют защиту своих интересов крупным игрокам, европейским газотрейдерам. На помощь могут придти и оффшорные фирмы, вплоть до "Рога и Копыта", мало ли подобных механизмов знает мировая экономическая практика?

В общем, очередная новость о намерении США ввести против России "сокрушающие санкции" может подарить миг сладострастного наслаждения разве что мечтающим о "скором развале Рашки" украинским нацистам и недалеко ушедшим от них российским прозападным либералам. У остальных же вменяемых российских граждан подобное может вызвать разве что усмешку, дескать, сколько уже можно пугать нас всякой ерундой.