ВТО: не пора ли России бежать без оглядки

Всемирная торговая организация объединяет более полутора сотен государств, в числе которых и Российская Федерация. Но является ли выгода от членства обоюдной? И не лучше ли оттуда сбежать, воспользовавшись благовидным предлогом международной напряженности? Задаваясь вопросом, что такое ВТО сейчас для России в условиях обоюдных санкций, важно понимать, что либерализация международной торговли проходит в условиях неравномерности развития национальных хозяйств.

Фото: Архив Pravda.Ru

С правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется примерно 97 процентов всей мировой торговли товарами и услугами. Главной целью ВТО декларируется дальнейшая либерализация мировой торговли и обеспечение справедливых условий конкуренции. Однако это можно трактовать в том смысле, что "задача ВТО — предельное облегчение внешней торговли; страны, не выдерживающие конкуренции с глобальными монополиями, просто гибнут".

Pravda.Ru многократно писала, что невозможно для российских национальных производителей конкурировать на глобальных рынках, когда им финансовые ресурсы обходятся намного дороже, чем их конкурентам. Так, в первом квартале этого года ключевая ставка Банка России составляет 10 процентов годовых, а ключевая ставка Европейского центрального банка остается на нулевом уровне, Банка Англии — 0,25 процента, Федеральной резервной системы США — 0,75 процента, Банка Японии — минус 0,1 процента, а Национального банка Швейцарии — минус 0,75 процента. Ситуация усугубляется расширением позиций транснациональных монополий на мировом рынке, на фоне которого идет — это наглядно видно на примере объединенной Европы и ее "Третьего энергопакета" — распространение недобросовестной коммерческой практики и других негативных явлений, сопутствующих рыночной экономике.

Конечно, для расширения, повышения уровня и эффективности внешнеэкономических связей необходимы и упорядочение, и либерализация международной торговли, хотя это обостряет конкуренцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Все это усиливает риски, создавая угрозы не только национальному производству и потребителям, но и всем странам в целом, включая, естественно, и Россию, которая относительно поздно вступила в ВТО. Мы присоединились при вступлении ко многим соглашениям, ограничивающим нашу экономику.

Но механизмы ВТО предполагают принятие государствами-членами ВТО, находящимися на разном уровне экономического развития, особенно учитывая различия в отраслевой структуре народного хозяйства, разного рода защитных мер, в том числе и против растущей недобросовестной конкуренции, для минимизации издержек членства в ВТО.

Поэтому одновременно России требуется совершенствование управления внешней торговли, в частности, чтобы рост импорта не наносил ущерба народному хозяйству.

В российском руководстве считают, что "многочисленные санкции стран друг против друга могут порушить мировую торговую систему, но Россия не могла не принять ответные меры на действия ЕС и США — они перешли к секторальным санкциям, и нужен достойный ответ".

Оговорка о необходимости обеспечить национальную безопасность предусмотрена в соглашениях ВТО о торговле товарами и услугами. Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) содержит специальное положение об исключениях по соображениям безопасности: ничто в торговых соглашениях не должно мешать стране защищать "существенные интересы своей безопасности". Именно на это же исключение ссылались и США, когда Россия заявила о том, что введенные против нее санкции противоречат обязательствам США перед партнерами по ВТО.

При этом и сейчас идет как количественное наращивание применения механизмов урегулирования споров ВТО, так и их качественные изменения. Представляется, что Россия должна активно выступить в роли, стимулирующей эти преобразования, для недопущения превращения механизма разрешения споров ВТО в инструменты торговой войны против России.

В нужное время президент Путин прояснил позицию России по ВТО: "Конечно же, нужно учитывать все факторы, в том числе внешней конъюнктуры, текущую экономическую конъюнктуру, быть реалистами, прагматиками. Если того требуют объективные обстоятельства, нужно искать другие решения, исходя из соответствующей обстановки уточнять приоритеты. Это оправдано, возможно и необходимо, но недопустимо другое — прикрываться этими проблемами, чтобы не решать стоящие перед нами задачи, ссылаться на объективные обстоятельства, объясняя свою неэффективность, неумение, равнодушие к порученному делу и к интересам людей". И это, наверное, действительно так!

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