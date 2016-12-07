Азербайджан: от нефти к диверсификации экономики

Несмотря на внешнеполитические проблемы и напряженную обстановку, Азербайджан является успешной и динамично развивающейся республикой на Кавказе. Основой ее экономики остается нефтяная отрасль, но власти стремятся к диверсификации и развивают другие перспективные направления. Для этого в последнее время проведены масштабные реформы в области поддержки предпринимательства, максимально упрощена процедура открытия новых компаний. Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов.

Владимир Путин и Ильхам Алиев

— Азербайджан — нефтяная республика, но сейчас также развивает и другие отрасли экономики, преодолевает последствия нефтяной зависимости и ищет новые пути. Вы — глава недавно созданной комиссии по экспорту сельхозпродукции в Российскую Федерацию. Каковы основные приоритеты экономической политики Азербайджана? Нефть по-прежнему остается основой экономики? И как развивается сотрудничество наших стран?

— Сотрудничество с Российской Федерацией находится на уровне стратегического партнерства, основываясь на принципах взаимного уважения и добрососедства и являясь одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджанской Республики.

Естественно, определяющим моментом здесь выступает, в первую очередь, политическая воля двух президентов — господина Ильхама Гейдаровича Алиева и господина Владимира Владимировича Путина. Руководители обеих стран придают большое значение развитию двусторонних политических и экономических отношений, свидетельством чего являются многочисленные взаимные визиты глав государств, официальных делегаций и представителей деловых кругов двух стран. Сегодня с уверенностью можно сказать, что создана прочная договорно-правовая база для сотрудничества между двумя странами. Так, подписано свыше 170, в том числе в экономической сфере свыше 50 документов.

Между нашими странами установилось и успешно развивается многогранное сотрудничество, охватывающее такие сферы, как торговля, инвестиции, промышленность, топливно-энергетический и аграрный сектора, транспорт и транзитные перевозки, туризм, гуманитарные сферы и другие области.

Торговые отношения — одно из важных направлений азербайджано-российского сотрудничества. По итогам девяти месяцев текущего года наблюдалась положительная динамика развития в товарообороте между нашими странами. На сегодняшний день Россия занимает третье место в товарообороте Азербайджана, в том числе первое место в импорте.

В настоящее время в Азербайджане действуют около 600 компаний с российским капиталом. За последние годы с российской стороны в азербайджанскую экономику инвестировано свыше трех миллиардов долларов США. В свою очередь, прямые инвестиции в экономику России со стороны Азербайджана составили более одного миллиарда.

В рамках инвестиционного сотрудничества хотел бы отметить некоторые успешные проекты, реализованные нашими компаниями в России за последние годы. Так, компанией "Карат Холдинг" в этом году сдан в эксплуатацию санаторно-курортный центр "Источник" в городе Ессентуки стоимостью 25 миллионов долларов США. Со стороны компании "Азерсун Холдинг" в Краснодарском крае построен завод по производству фруктовых и овощных консервов стоимостью восемь миллионов долларов США, а также чайная фабрика стоимостью три миллиона долларов США.

Компания "Карван-Л" осуществила проекты по строительству и оснащению компании "СТАЛПРОМ" в Кабардино-Балкарской Республике и строительству спортивного комплекса "Анжи" в Республике Дагестан стоимостью около 1,5 миллиона долларов США. Компанией "Матанат-А" начато строительство завода в Краснодарском крае по производству сухих строительных смесей стоимостью 33 миллиона долларов США.

Безусловно, Азербайджан является нефтяной державой, со всеми присущими этому плюсами и минусами. Поэтому мы считаем необходимым, что является основным приоритетом политики нашего президента, развивать не только нефтяной сектор, но и другие перспективные отрасли, диверсифицировать экономику. В этом отношении Азербайджан обладает большим потенциалом.

Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать вас, что в связи с продолжающимися в мире сложными экономическими процессами и их негативным влиянием на экономику страны по инициативе президента страны была принята новая программа реформ. В рамках этих реформ за последнее время были проведены дополнительные меры по совершенствованию инвестиционного климата и дальнейшего развития предпринимательства, которые имеют стратегическое значение, с точки зрения развития ненефтяного сектора и обеспечения устойчивого развития экономики.

Так, были либерализованы правила и процедуры, регулирующие предпринимательскую деятельность, приняты решения по приостановлению проверок в сфере бизнеса, а также существенному сокращению лицензируемых сфер деятельности. Широко применяются электронные услуги, увеличивается государственная поддержка предпринимателей, стимулируются инвестиции, а также ненефтяной экспорт.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие инвестиционную деятельность в приоритетных сферах, на семь лет полностью освобождаются от таможенных пошлин, налога на землю, имущество и добавленную стоимость при приобретении техники и оборудования, а также получают льготы в размере 50 процентов при оплате налога на доход и прибыль.

В Азербайджане также создаются индустриальные и технологические парки, предоставляющие резидентам целый ряд льгот в течение семи лет, в числе которых освобождение от налогов на доход, прибыль, добавленную стоимость и пошлин на импорт оборудования, налога на имущество, земельного налога.

В поселке Алят Гарадагского района города Баку, включая территорию нового Бакинского международного морского торгового порта, продолжается формирование специальной экономической зоны типа "зона свободной торговли".

Таким образом, созданный в предыдущие годы крепкий фундамент и проведение в жизнь новых экономических реформ обеспечили снижение воздействия внешних негативных факторов до минимума.

Хотел бы отметить, что такие направления, как развитие промышленности, аграрной и аграрно-промышленной сферы, развитие ИКТ, строительства, туризма и другие направления ненефтяного сектора, являются весьма перспективными для Азербайджана. Мы стараемся задействовать современные экономические механизмы, соответствующие международным стандартам.

— Развиваете ли туризм?

— Географическое положение и природа Азербайджана создают благоприятные условия для развития туризма в стране. Безусловно, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры туризма. Заложена очень хорошая основа, на уровне мировых критериев. Пятизвездочные гостиницы и другие туристические объекты возводятся не только в Баку, но и в регионах страны. Обустроены курортные объекты, в частности горнолыжные, на берегу Каспийского моря созданы пляжные зоны и лечебные курорты, соответствующие международным стандартам.

Мы уделяем особое значение развитию лечебного туризма — лечебные санатории оснащены по последнему слову медицинской науки. Примером этому могут быть пятизвездочные лечебные санатории, которые находятся в курортном городе Нафталан, где источником лечения является лечебная нефть. Еще одним примером могут быть соляные пещеры, расположенные на территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, с помощью которых успешно избавляются от болезней дыхательных органов. Все это, конечно, дает дополнительный импульс расширению ненефтяного сектора страны.

Естественно, в основе всех этих приоритетов развитие предпринимательства, ведь, как известно, это своего рода локомотив экономики, причем именно средний и малый бизнес. Наш президент не раз подчеркивал важность реализации этого принципа, вследствие чего в Азербайджане разработаны и осуществляются государственные механизмы, нацеленные на максимальную поддержку предпринимательской деятельности.

В этом направлении мы изучаем международный опыт, затем, применяя на практике в наших условиях, упрощаем процедуры открытия и ведения бизнеса, оказываем всестороннюю помощь коммерческим проектам. Для этого внесены изменения в законодательство по значимым вопросам в разных сферах.

— Как в Азербайджане относятся к свободе предпринимательства, к контролю над бизнесом?

— Как я отметил ранее, реформы мы начали с либерализации правил и процедур, регулирующих предпринимательскую деятельность. Был принят закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства", сроком на два года, начиная с 1 ноября 2015-го.

Число видов деятельности, требующих лицензирования, снижено с 59 до 37, лицензии, выдаваемые до сих пор на определенный срок, были объявлены бессрочными, и новые лицензии также выдаются бессрочно. Мы снизили госпошлины на эти лицензии. Допустим, за выдачу лицензии на деятельность, осуществляющейся в столице, в городе Баку, уплата пошлины уменьшена в два раза. А если та же самая деятельность ведется в регионах, то в четыре раза. Такой вот дифференцированный подход.

Кроме того, в стране реализуется принцип "единого окна" в сфере государственных услуг. Это новый механизм, который считается брендом Азербайджана, — ASAN Хidmət, что означает "Легкая служба". Речь идет о едином центре, где происходит осуществление услуг, оказываемых государственными органами в комплексной и скоординированной форме, который утвердил себя высоким уровнем обслуживания предпринимателей. Следует отметить, что здесь, в том числе, выдаются лицензии на предпринимательскую деятельность.

Кроме того, предпринимателям предоставляются налоговые льготы. Примером этому может служить освобождение сельхозпроизводителей от всех видов налогообложений за исключением налога на землю до 2019 года, резидентов промышленных парков от всех налоговых и таможенных пошлин до семи лет и т. д.

Особое внимание было уделено поощрению экспорта. Хотел бы отметить Указ Президента Азербайджана о дополнительных мерах по поощрению экспорта ненефтяной продукции. Согласно законодательству, предпринимателю, экспортирующему свою продукцию, государство выплачивает сумму, равную трем процентам от стоимости экспортированного товара. В зависимости от видов продукции в эту сумму добавляются дополнительные коэффициенты.

— А сколько времени занимает обычно регистрация компании?

— Это зависит от вида компании и от того, какой деятельностью она намерена заниматься. Если представлен стандартный устав, компанию можно зарегистрировать в течение 15-20 минут. Если что-то иное, времени потребуется больше. Но в любом случае, это вопрос максимум двух дней, дольше ждать не придется. Именно для упрощения и ускорения всех процедур и создан единый центр по оказанию услуг.

Так, в отчете "Doing Business 2017" Всемирного банка Азербайджан, упростив процедуру регистрации бизнеса, продвинулся на две ступени по показателю "Открытие бизнеса", войдя в первую пятерку среди 190 ведущих стран мира и был отмечен как одна из стран с наилучшим опытом.

— Замечательно, что вы максимально облегчаете людям занятие бизнесом. Но какой-то контроль ведь в любом случае необходим — не все же предприниматели, к сожалению, добропорядочные. За два года отсутствия проверок возможны какие-то попытки обмануть отчетность?

— К сожалению, встречаются и исключения. В случае поступления от юридических и физических лиц, государственных и местных органов самоуправления официальных обращений (информаций) о существовании прямых угроз и причинении особого ущерба жизни или здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства, основанных на конкретных фактах, а также при распространении информации в средствах массовой информации проверяющие органы могут проводить внеплановую проверку с разрешения министерства экономики. В случае необходимости защиты прав предпринимателя проверка проводится с участием представителя министерства экономики. Такая проверка должна пройти через регистрацию на специальном портале, на ее проведение выдается разрешение. И, конечно, основанием для подобной меры контроля могут стать лишь реальные предпосылки, а не просто какие-то подозрения.

— Качество продукции, санитарные условия…

— Естественно, качество продукции, санитарные условия являются очень важными элементами в этом процессе. В случае поступления жалоб либо массовых обращений данного содержания со стороны проверяющего органа в регистрационный портал поступает запрос о выдаче разрешения на проверку, вследствие чего наше министерство определяет, насколько обоснована необходимость проверки. Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом (58 098 проверок) за последние девять месяцев было проведено всего 50 проверок.

Мы создаем максимально благоприятные условия для развития бизнеса в стране. Поэтому, благодаря реформам, инициированным господином президентом, отмечается существенный рост предпринимательской активности. Доля частного сектора в ВВП постоянно возрастает и уже составила более 80 процентов. Это еще раз наглядно демонстрирует, что частный сектор в Азербайджане развивается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев