Контролеры — бизнесмены: "человеческий фактор" сильнее законов

Уже который год государство пытается решить кардинальную проблему, связанную с проверками малого бизнеса. С одной стороны, предприниматели жалуются на обилие контролирующих организаций и на алчность некоторых их представителей. С другой — малый бизнес частенько и сам грешит сокрытием налогов, участием в "отмывочных" схемах, несоблюдением требований безопасности и т. д. Где же должна пройти "проверочная" золотая середина?

По официальным данным, сегодня 44 ведомства осуществляют 130 видов госконтроля, ежегодно проводя более двух миллионов проверок. И хотя регламентов последних тоже существует великое множество (на что имеет право и на что не имеет тот или иной контролер, когда и как он обязан уведомить малое предприятие о грядущей проверке, какие документы и на какой срок может запрашивать и т. д.), все равно эта процедура — всегда большой стресс для компании любого размера. Между тем, в соответствии с той же статистикой, 94 процента российского бизнеса составляют семейные микропредприятия с числом сотрудников до 15 человек, не имеющие возможности содержать в штате юристов и бухгалтеров. Для этих "малышей" любая проверка, по определению, удар, парализующий деятельность на несколько недель, а то и месяцев. Неслучайно применительно к малому бизнесу в обиход прочно вошел глагол "кошмарить", ставший практически литературным.

"В основном, кошмарят полиция, санэпидстанция, которая приходит за взятками, — рассказывает "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. — И каждый раз гостей умасливают определенными суммами.

Полиции, на мой взгляд, вообще нечего делать у предпринимателей — она должна к ним приходить, только в одном случае: когда на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела на руководителя или на организацию.

Сегодня у нас все грозят проверками, все пугают людей. Законов принимается великое множество, штрафы ужесточаются до бесконечности, бизнес не успевает отслеживать законодательные изменения.

При этом налицо явное противоречие намерений: с одной стороны, выписать как можно больший штраф, чтобы залатать дыры в бюджете. С другой, создать условия для нормальной работы всем предприятиям. Одно министерство хочет так, другое хочет этак. Принимают опрометчивые решения, а в результате толку нет.

Лично мое мнение: не надо штамповать слишком много репрессивных законов. Надо раз и навсегда определиться с количеством проверок: кто что и как должен проверять по отраслям, — и на этом поставить точку".

Над выходом из этой щекотливой ситуации государство ломает голову уже давно. Весной 2016 года правительство утвердило "дорожную карту" по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на ближайшие два года. Указанные в ней мероприятия в первую очередь направлены на устранение дублирующих контрольных функций разных ведомств (случается так, что одну и ту же небольшую компанию берутся проверять одновременно на федеральном, региональном и муниципальном уровнях), а также избыточных требований к бизнесу. Карта предусматривает так называемый риск-ориентированный подход при проведении проверок. Проще говоря, степень госконтроля в каждом конкретном случае должна зависеть от того, насколько данный бизнес потенциально опасен для жизни и здоровья граждан и окружающей среды.

Идея хорошая, но реальность, как показывает практика, неизменно оказывается более изощренна, чем теория. Вспомним хотя бы пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, который эксперты охарактеризовали как крупнейший по числу жертв в постсоветской России. Вот вам и "потенциально опасное предприятие"!

С 2016 года на плановые проверки для малого бизнеса установлен мораторий, однако касается он только официальных плановых проверок. Предпринимателям же, по большому счету, все равно: внеплановые визиты контролеров высасывают ровно столько же нервов, времени и денег, сколько и плановые…

В некоторых ведомствах, сетуют бизнесмены, вопреки всем "дорожным" картам негласно продолжает процветать "палочная" система: не накопал контролер нарушений на определенную сумму — значит, не выполнил поставленный план. Вот и "накапывают" любой ценой…

Наиболее смелые предприниматели в спорных случаях подают в суд и выигрывают иски к контролерам, но большинство идет по более простому пути — раз в несколько лет от греха подальше открывает новое юрлицо.

"В советские времена я руководил районом, где на 120 тысяч жителей приходилось 21 промышленное предприятие, 28 строительных организаций и 18 транспортных. Во всех работали по две-три тысячи человек, — вспоминает в интервью "Правде.Ру" Николай Арефьев. — Сегодня в этом районе тысячи предприятий численностью по два-три человека. И если у меня райфинотдел составлял 22 сотрудника, то сегодня 360 налоговых инспекторов на той же территории не справляются с проверкой.

По стране же насчитывается более семи миллионов предприятий, которые должны контролировать 90 тысяч налоговиков. Полный беспредел! Тем более, что если сегодня предприятие зарегистрировалось малым, его не проверяют. Через три года оно раздулось, а его все еще не проверяют: никто даже не подозревает, что оно из малого уже превратилось в большое.

Что-что, а налоги у нас скрывать умеют. Я интересовался: за один только 2014 год налоговая инспекция провела 24 тысячи проверок — и вернула в казну 260 миллиардов рублей неуплаченных налогов. Столько не всякая отрасль народного хозяйства дает в бюджет… Уловок в этой сфере очень много. Головное предприятие регистрируют как малое, а дочерние — крупными. И уводят их и за границу, или в другие области. Проконтролировать все это очень сложно. Переизбыток предприятий, которые никакой роли в экономике не играют, а контроля требуют, — сегодня проблема для России".

На днях правительство сделало еще один шаг для установления баланса интересов между государством и бизнесом — ввело требования к "чек-листам", или опросным спискам, которые работники контрольно-надзорных органов обязаны будут заполнять при каждой проверке (информация о виде контроля, категории риска, классах опасности предприятия; реквизиты всех документов, в которых содержатся проверяемые требования, и т. д.). Таким образом власти намерены положить конец неофициальным проверкам: каждый "чек-лист" должен иметь учетный номер проверки в открытом реестре. С мая нынешнего года их заполнение будет обязательным для ряда видов проверок, а с начала 2018 года — для всех проверок без исключения.

Еще одна важная деталь: отныне результативной проверкой будет считаться и та, в ходе которой не выявлено нарушений, — это попытка ликвидации "палочных" систем внутри ведомств.

Сработает ли нововведение?

"На мой взгляд, "чек-лист", как и любая другая мера, будет эффективен, только если ввести жесткую ответственность за его несоблюдение, — категоричен в интервью "Правде.Ру" президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Предыдущие попытки ограничить проверяющих, на мой взгляд, эффекта не дали. Можно какие угодно инструкции написать, но суть осталась прежней: если у предпринимателя выявлены нарушения, его наказывают вплоть до закрытия фирмы или уголовной ответственности. У проверяющего же рисков нет никаких.

Некоторое время назад для контролеров ввели в уголовный кодекс статью с весьма расплывчатыми формулировками типа "преднамеренное разрушение бизнеса", но эту преднамеренность очень тяжело доказать. Я считаю, что наказание для контролера за развал чужого бизнеса должно быть симметричным.

Пока же одна сторона ничем не рискует, а вторая теряет все — и деньги, и здоровье, и доброе имя… Предприниматели сидят в тюрьмах в большом количестве. Контролеров же за вымогательство и другие нарушения сажают в единичных случаях, да и то если они перешли дорогу какому-то влиятельному лицу".

Масштабы вымогательства таковы, уверен Андрей Бунич, что сегодня предприниматели, которые хотят сохранить бизнес, вынуждены экономить на всем чём только можно, а по факту, приходится экономить как раз на чём нельзя: на технике безопасности, качестве предоставляемых услуг и т. д.

В итоге создается порочный круг: "чистый" предприниматель контролерам невыгоден, потому что чем больше нарушений, тем больше взяток с него можно состричь. Нарушения фактически поощряются, контролеры плодятся, а предприниматели разоряются, будучи не в силах прокормить проверяющую орду.

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