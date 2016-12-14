Россия - основной партнер Азербайджана

Азербайджан развивает международное экономическое и политическое сотрудничество c Россией. В республике недавно создан Совет по финансовой стабильности, активно проводятся важные реформы для развития предпринимательства. О переменах и новых возможностях главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал заместитель министра экономики Республики Азербайджан Сахиб Мамедов.

— По вашему мнению, какая сфера деятельности наиболее привлекательна для ваших предпринимателей? Чем малый и средний бизнес предпочитает заниматься, что производить?

— Интересы бизнесменов распространяются на все виды экономической деятельности, то есть на аграрный сектор, промышленный сектор экономики, туризм, информацонные и коммуникационные технологии (ИКТ), строительство и другие отрасли, которые считаются для них прибыльном сектором.

— Предприниматели Азербайджана ориентированы на внутренний рынок или все-таки на внешний, на торговлю с соседними большими странами — Россией, Ираном?

— В основном, естественно, они ориентируются именно на экспорт. Ведь азербайджанский рынок небольшой. Для нормального развития и реализации местной продукции нам необходимы внешние рынки. Примером того может быть российский рынок. Наша задача - выйти на все рынки, где возможен спрос на наши продукты.

Как известно, Азербайджан расположен на историческом Шелковом пути. Поэтому сейчас мы совершенствуем транзитную инфраструктуру, чтобы превратить Азербайджан в мост между Европой и Азией.

Очень перспективным направлением являются транзитные перевозки. С целью осуществления единой тарифной политики, координации деятельности разных ведомств был создан координационный совет по транспортировке и перевозке грузов. В этом плане огромное значение имеет международный транспортный коридор "Север — Юг", направленный на создание оптимальных возможностей для транзитных грузов из Индии в Европу через территории Ирана, Азербайджана и России. В этой связи, хотел бы подчеркнуть, что трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, России и Ирана, проведенная в Баку в августе текущего года, дала мощный импульс для реализации новых проектов в этой сфере. Так, в Азербайджане полным ходом идет строительство недостающей части железной дороги до границы с Ираном, а также железнодорожного моста.

Таким образом, для выхода на внешний рынок одним из приоритетов является создание инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, где мы достигли больших достижений.

— В Российскую Федерацию поступает прежде всего сельхозпродукция?

— Да. Хочу отметить что российский рынок является традиционным рынком для предпринимателей Азербайджанской Республики. В рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией создана рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства и по вопросам осуществления поставок сельхозпродукции. Наша рабочая группа по экспорту сельхозпродукции встречается раз в году с российскими коллегами и обсуждает актуальные вопросы, возникающие препятствия и проблемы с целью их устранения и более плодотворного сотрудничества.

Помимо этого, с 17 субъектами Российской Федерации подписаны соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, с четырьмя субъектами Российской Федерации были созданы межправительственные комиссии.

— Это же частный сектор: человек вырастил какие-то фрукты, овощи, хочет их продать. Что ж, берет их, нанимает машину и едет торговать. Каково ваше участие: вы его защищаете, берете с него налог? Или даете совет, где лучше продать, например, гранаты? Чем вы ему помогаете конкретно?

— Наши сельхозпроизводители освобождены от всех налогов, за исключением налога на землю, до 2019 года. Государство не взимает налоги с сельхозпроизводителей. Мы создаем для них благоприятные условия и возможности для того, чтобы люди могли свбодно производить свою продукцию и без препятствий экспортировать. Для этого существуют разные государственные механизмы. К примеру, отмечу, что при нашем министерстве действует Национальный фонд поддержки предпринимательства, основной деятельностью которого является выдача льготных кредитов предпринимателям за счет государственных средств посредством уполномоченных кредитных организаций с целью развития частного бизнеса и расширения производства.

— То есть, доходы от нефтедобычи вкладываете в развитие сельского хозяйства и помогаете подниматься частному производителю?

— Денежные средства, получаемые в результате добычи нефти, накапливаются в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики. А наш Фонд поддержки предпринимательства финансируется через государственный бюджет, а также за счет денежных средств, поступающих от предпринимателей в качестве погашаемых кредитов, которые вновь идут на поддержку бизнеса. Такой вот непрерывный оборот средств. Кроме Фонда поддержки предпринимательства, сушествуют и другие государственные механизмы финансирования, такие как Азербайджанская инвестиционная компания, которая играет большую роль в развитии предпринимательства.

— Вы выдаете льготные кредиты, которые бизнесмены должны вернуть? А кроме того, они освобождены от налогов до 2019 года?

- Да, это относится к сельхозпроизводителям. Но и в промышленной сфере тоже предоставляются льготы на семь лет. Это касается, например, резидентов наших промышленных, индустриальных парков. Кроме того, мы предлагаем нашим предпринимателям "Документ поощрения инвестиций". На основе этого документа, субъекты предпринимательства освобождаются, соответственно, от уплаты 50 процентов от налога на доход и прибыль, налога на имущество, соответствующую ему собственность, или же налога на землю, находящуюся в их собственности или пользовании, а также от уплаты таможенных пошлин на импорт техники, технологического оборудования и установок сроком на семь лет.

— В каких странах закупается оборудование?

— Это зависит от конкретной ситуации, но в основном закупается оборудование европейского и российского производства. Наши предприниматели с удовольствием сотрудничают с Россией. Сегодня Россия занимает третье место в товарообороте Азербайджана, в том числе в импорте первое место. Между нашими странами действует режим свободной торговли, который, безусловно, способствует развитию торговли и создает дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между субъектами предпринимательства.

Важным направлением сотрудничества являются взаимные инвестиции. Сегодня в Азербайджане действует около 600 компаний с российским капиталом. В этой связи надо отметить, что Россия является основным партнером Азербайджана.

— У вас недавно был создан Совет по финансовой стабильности. Что это за организация, чем она занимается, кому помогает?

— Создание Совета по финансовой стабильности является частью реформ, которые осуществляются господином президентом. Начиная с конца 2015 года в стране интенсивно проводятся реформы в сфере развития предпринимательства. Следует упомянуть такие нововведения, как приостановление проверок, сокрашение списка лицензируемых видов экономической деятельности, упрощение процедур, система "единое окно", предоставление налоговых льгот, субсидии предпринимателям, создание индустриальных парков, поощрение экспорта — множество инструментов, создающих широкие возможности для развития бизнеса. Развитие финансового рынка тоже является частью этих реформ. Создан Совет по финансовой стабильности, который вы упомянули, специальные институты, призванные способствовать естественному разрастанию финансового рынка.

Данный совет был создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 июля 2016 года. Целью совета является обеспечение еще большего укрепления макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, осуществление скоординированной в этой сфере политики, а также рациональное регулирование и достижение практики применения законодательства. Для достижения данных целей Советом по финансовой стабильности проводится анализ финансово-кредитного сектора, а также проведена экспертиза законодательной базы. В области регулирования финансовой стабильности, основываясь на передовых международных принципах и стандартах для предотвращения возможных угроз, будут подготовлены предложения по действиям в среднесрочной перспективе и механизмам исполнения, а также периодически будут осуществлены мероприятия по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности.

— Вы также активно развиваете туризм?

— Туризм тоже является одним из наших приоритетов. В последнее время резко увеличился поток туристов в Азербайджан. Природа Азербайджана благоприятствует развитию туризма, а инфраструктура и услуги соответствуют международным стандартам. Во всех туристических объектах, и гостиницах имеются все условия для хорошего отдыха, и доказательством этому служат довольные туристы. Хотелось бы отметить, что в этом году был большой наплыв туристов из арабских стран, России и других стран СНГ.

В прошлом году в Азербайджане были проведены Первые европейские игры, а в этом году "Формула-1". Государство поощряет туризм, расширяет туристические возможности Азербайджана. Мы стараемся продемонстрировать наше гостеприимство, чтобы туристы воочию могли увидеть высокую культуру и традиции нашей страны.

Хотелось бы также особо отметить роль лечебного туризма в наших отношениях. Надеемся, что в ближайшем будущем лечебно-туристические объекты Азербайджана, расположенные на побережье Каспийского моря, а также оздоровительный центр "Нафталан", соляные пещеры, расположенные на территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, станут, как и в предыдущие годы, излюбленными местами отдыха для российских туристов.

— Когда-то азербайджанская лучшая нефть стоила 149 долларов за баррель, сейчас — всего 49. Конечно, это сложные условия. Но, с другой стороны, у вас бюджет сверстан, исходя из цены в 25 долларов. Получается, что у Азербайджана теперь огромный профицит бюджета? У государства появились лишние деньги?

— Мы в свое время намечали масштабные инфраструктурные проекты в плане реконструкции, касающиеся дорожного строительства, водоснабжения, электрификации, газификации, прокладки больших магистралей. Практически все запланированное в сфере переустройства инфраструктуры удалось реализовать.

Развитие ненефтяного сектора в стране является основным приоритетом реализуемой политики президента страны. За девять месяцев текущего года достигнут рост в ненефтяной промышленности и в сельском хозяйстве. Так, 65,7 процента внутреннего валового продукта было произведено в ненефтегазовом секторе экономики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сельскохозяйственной продукции возросло на 2,4 процента, ненефтянная промышленность - на 3,6 процента, а также были созданы новые предприятия и открыты рабочие места. Так, за период январь-сентябрь 2016 года было создано 6088 новых предприятий и организаций, появилось около 144 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения за указанный период возросли на 8,7 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев