Рейдерство в законе: как это происходит

Давно прошли лихие 1990-е и начало 2000-х годов — время, когда законы почти не защищали бизнес от захвата завистниками и конкурентами. Теперь по этому вопросу сформирована прочная законодательная база. Однако рейдерство, как ни странно, продолжает существовать. Причем зачастую между участниками бизнеса — да еще с опорой на нормативную основу.

В переполненных залах арбитражных судов часто выявлялись корпоративные нарушения устава хозяйственных обществ и закона по выводу участников из ООО. Бывшие участники в процессе доказывания своей правоты (реального внесения вклада либо подделки подписи на документах и других обстоятельств) на неизвестный период времени лишались контроля над своим бизнесом.

Судебное разбирательство по корпоративным спорам длится в среднем от восьми месяцев до одного года. В это время другие партнеры обычно выводят материальные и нематериальные активы, создавая из бизнеса "пустышку", осуществляя перевод "всего живого" в нем в свои аффилированные компании.

С 2015 года законодатель нормативно закрепил нотариальное удостоверение решения общего собрания по увеличению уставного капитала, а также заявления о выходе участника из ООО. Данное нововведение значительно сократило количество корпоративных споров, так как участие нотариуса в общем собрании обеспечивало защиту прав участников и являлось гарантом действительного принятия решений уполномоченными лицами.

Какие лазейки остались у недобросовестных партнеров

Ситуация 1. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов уже существующих участников общества.

Общее собрание участников общества большинством в не менее двух третей голосов (если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества), может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

Пример. В ООО "Ромашка" четыре участника. Участники О., М. и Р., обладающие в совокупности 75% долей голосов, решили увеличить уставный капитал с 10 тысяч рублей до одного миллиона рублей за счет внесения дополнительных вкладов. Участник С. (25% долей) голосовал против такого решения или не присутствовал на собрании. Решение принято большинством голосов, интересы участников с небольшой долей в данном случае никак не защищены.

Вывод. Участник общества, владеющий 25% долей или менее, не в состоянии повлиять на решение общего собрания (одного или нескольких своих партнеров) в вопросе увеличения уставного капитала, а значит, уменьшения своей доли и влияния в бизнесе. После увеличения уставного капитала доля такого участника превращается из 25% в 0,025%, то есть в "пустышку". Оспаривание решения по мотивам отсутствия надлежаще уведомленного участника на собрании либо нарушения процедуры созыва общего собрания также не приведет к юридическому восстановлению прав (п. 2 ст. 43 Закона об ООО).

Данные выводы подтверждены Конституционным судом в своем постановлении от 21.02.2014 N 3-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Несмотря на наличие судебной практики Федеральная нотариальная палата в своем письме ФНП от 01.09.2014 N 2405/03-16-3 "О направлении пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии" рекомендует нотариусам устанавливать единогласный кворум решения об увеличении уставного капитала даже за счет дополнительных вкладов участников.

Более того, пункты 1 и 2 ст. 19 Закона об ООО вступают в противоречие друг с другом. В данных нормах отличается количество голосов: единогласно или двумя третями по одному и тому же вопросу (увеличению уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников общества). Однако суды, как правило, придерживаются применения первого пункта указанной нормы, закрепляющего голосование двумя третями голосов за решение по увеличению уставного капитала за счет внесения вкладов бизнес-партнеров. Во избежание двойного толкования данная правовая коллизия подлежит уточнению и более тщательному правовому регулированию, а также разъяснению.

Ситуация 2. Уменьшение уставного капитала со ссылкой на неоплату доли в ООО.

Общее собрание участников большинством голосов может принять решение об уменьшении уставного капитала в связи с неоплатой уставного капитала участником общества. Законодательство не предусматривает, но в тоже время и не содержит прямого запрета уменьшения уставного капитала после государственной регистрации его увеличения — в связи с невыполнением обязанности по внесению вкладов.

Пример. Двое участников ООО "Лютик", обладающие большинством голосов, решили захватить долю третьего участника для получения полного контроля над бизнесом. Участники С. и Н. провели общее собрание, устанавливающее факт неоплаты доли в уставном капитале участника Т. (участник Т. не присутствовал на собрании в связи с нарушением корпоративной процедуры созыва общего собрания). На самом деле доля Т. в уставном капитале может быть оплачена, однако регистрирующий орган не поднимает архивы и не проверяет эти обстоятельства. В "Вестнике государственной регистрации" публикуются сообщения об уменьшении уставного капитала, которые по закону являются надлежащим уведомлением о данном факте всех заинтересованных лиц.

Вывод. Доля участника Т. спустя два месяца с момента публикации переходит по решению общего собрания к обществу, а затем распределяется между участниками или продается уже без его согласия.

Обе описанные процедуры могут происходить без единой подписи участника, права которого существенно нарушены.

Сроки обжалования решений общего собрания составляют два месяца (п. 4 ст. 43 Закона об ООО).

Как избежать таких ситуаций

Тщательно изучите учредительный документ общества — устав. При создании бизнеса или вхождении в уже существующую организацию проверьте, чтобы положения устава закрепляли только единогласное принятие решение об увеличении и уменьшении уставного капитала в любых формах. Сформулируйте в уставе право вето по конкретным вопросам управления обществом.

Договаривайтесь "на берегу". Разработайте корпоративный договор с партнерами по бизнесу, который определит права и обязанности участников, а также закрепит совершение всех юридически значимых действий по управлению бизнесом. Корпоративный договор имеет приоритет над уставом общества.

Для документального подтверждения тех или иных фактов сохраняйте всю подписанную документацию касательно вашей доли в бизнесе — в оригиналах или, в крайнем случае, в копиях.

Получайте всю почтовую корреспонденцию по месту вашей постоянной регистрации — для своевременного реагирования на все возможные действия со стороны партнеров.

Один раз в месяц проверяйте состояние сведений о вашем бизнесе в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте https://egrul.nalog.ru, а также смотрите публикации о существенных фактах на сайте http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr.

При возникновении любых спорных ситуаций, а также во избежание риска конфликтов, срочно проконсультируйтесь с корпоративным юристом, обладающим практикой в урегулировании корпоративных споров. Помните: сроки давности по оспариванию решений общих собраний составляют всего два месяца и восстановлению не подлежат.

Что делать, если подобное уже произошло в вашем бизнесе

Единственным решением вопроса является обращение в суд и отстаивание своих прав в формате корпоративного спора. Ответчиков по корпоративным делам, как правило, двое: само общество и регистрирующий орган. Третьими лицами являются все остальные участники общества. Иск необходимо предъявлять по месту нахождения ответчика. Требований должно быть два. Основное: оспаривание решения общего собрания и вытекающее из него дополнительное (акцессорное) требование — о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Мировые соглашения в данной категории дел являются редким исключением, так как действия недобросовестных партнеров изначально направлены на лишение бизнеса пострадавшего участника.

Чтобы не решать возможные впоследствии проблемы, прислушайтесь к указанным выше рекомендациям. Для максимально эффективного разрешения корпоративного спора нужно действовать незамедлительно.