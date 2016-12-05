Можно ли воскресить советский общепит?

Российский минпромторг собирается поспособствовать радикальному увеличению числа учреждений общественного питания в стране. Но чтобы популярность кафе и столовых сравнилась с таковой в прежние времена, надо, чтобы стоимость блюд была куда демократичнее, чем в большинстве таких заведений. В противном случае спрос населения на такие услуги не увеличится. Стало быть, и увеличивать их предложение нет никакого экономического смысла.

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Как стало недавно известно, министерство промышленности и торговли озаботилось низким уровнем развития общественного питания в стране. Ныне, по статистике, на одну тысячу россиян приходится менее одной точки общепита, в то время, как в Италии — около пяти, а в Китае — даже шести.

Среди основных проблем, озвученных экспертами в ходе обсуждения, названы три основных. Это "устаревшие регуляторные нормы" (чаще — санитарного характера), дефицит торговых площадей и проблемы с получением лицензии на продажу алкоголя. Соответственно, минпромторг собирается, с привлечением других профильных ведомств, того же Роскомнадзора, исправить ситуацию разработкой новых регуляторных актов.

Вообще, вышеописанный перечень сам по себе вызывает некоторые сомнения. Так, в качестве тех самых "устаревших регуляторных норм", скажем, упоминается действующее положение, требующее от бизнесменов получать разрешения на открытие торговой точки на первом этаже многоквартирного дома от всех его жильцов, а также запрет работы такого заведения после 23 часов.

Но, простите, а в чем, собственно, видится "несовременность" этого пункта? В том, что обычные люди, имеющие полное право отдыхать дома после работы, особенно после 11 вечера, а не слушать шум от развеселых пирушек под не самую "классическую" музыку, могут отказаться от этой чести, не желая стать "заложниками" идеи широкого развития общепита?

А норма санитарно-гигиенической науки о разделении кулинарных цехов для "холодных" и "горячих" блюд — она, вообще-то, появилась не на пустом месте, а на основе учета опыта возникновения пищевых отравлений в еще советском общепите. И, соответственно, после этого и превратилась в общеобязательные рекомендации. Неужто кому-то хочется поэкспериментировать — вдруг современные россияне стали устойчивее к пищевым токсикоинфекциям? Может, сначала попробовать на подопытных кроликах? Ну и, конечно, на добровольцах из числа сторонников идеи "упрощения санитарных норм". Как это и принято в научном мире: когда ученые, изобретавшие новую вакцину, проверяли ее действие на себе.

Упрощение торговли алкоголем? Ну, в общем-то, отсутствие возможности его купить в конкретном кафе еще не означает запрет на его реальное употребление посетителями оного. Ведь во многих таких учреждениях на тех, кто покупает еду "под закуску", смотрят "сквозь пальцы". Ну, или как в фильме "Брат-2" американские полицейские на тех, кто в нарушение запрета, наслаждается пивом в общественных местах: "Мы же не знаем, что гражданин держит в бумажном пакете, из которого пьет, а проверить не имеем права".

Скорее всего, все-таки главная причина значительного сокращения точек общественного питания в России лежит совсем в другой плоскости. Все дело в несоответствии покупательной способности большинства наших сограждан и цен в наличных кулинарных учреждениях. Помните? Комплексный обед в студенческой столовой когда-то стоил 60 копеек. И туда входили первое и второе блюдо (скажем, суп и картофельное пюре с мясным гуляшом), салат, хлеб, компот и даже недорогое пирожное. За те же деньги в те времена можно было купить 250 граммов "Докторской" и булочку. Естественно, студенты и прочая молодежь без особых раздумий предпочитали подкормиться нормальным обедом вместо еды всухомятку.

Ну, а сейчас? Многие ли встречали кафе или хотя бы столовую, где сносно пообедать можно за эквивалент стоимости четверти килограмма вареной колбасы (75 рублей сегодняшних)?

Собственно, цены на продукты — это отдельная история. Килограмм достаточно приличной "Арабики" начинается где-то с 500 рублей за килограмм, менее ароматная "Робуста" еще дешевле. На одну чашку автомат-экспрессо использует восемь граммов кофе (четыре рубля). Ну, ладно, не будем мелочиться: стоимость сахара (хотя многие его в чашку и не кладут), одноразового стаканчика и ложечки и даже нескольких процентов киловатта электроэнергии — пусть в общей сложности будет десять рублей.

Но в московских кафе найти чашку "эспрессо" дешевле сотни-полутора рубликов весьма проблематично. Конечно, в уличных киосках можно наткнуться на кофе по цене и 60-80 рублей за чашку, пусть и весьма сомнительного качества. Но там ведь уже отсутствуют расходы на обогрев помещения, официантов, уборку столиков. Не слишком ли большую "норму рентабельности" (сотни процентов!) вынуждены оплачивать любители ароматного напитка из своих кошельков? Такой пресловутой рентабельности может позавидовать даже наркобизнес!

С другой стороны, народ в большинстве своем деньги считать умеет. Посему посетителями кафе становятся либо те, кто не хочет возиться, либо те, кому некуда деваться. А так, почти в любом уважающем себя офисе давно установлена кофе-машина, стартующая от 150-200 долларов в зависимости от модели, что позволяет сотрудникам наслаждаться любимым напитком по себестоимости.

Вся беда наличного российского общепита в том, что вышеописанная калькуляция касается отнюдь не только кофе, но и почти всех других продуктов и блюд. Оттого люди посещают рестораны и кафе отнюдь не ежедневно. Корпоратив там, деловая встреча или свидание с девушкой — это конечно. Но чтобы в таких местах регулярно хотя бы обедать, надо иметь доход значительно выше среднего по стране.

В связи с этим не очень понятно, каким образом минпромторг планирует значительно увеличить количество россиян, посещающих учреждения общественного питания. Право, чиновники профильного экономического ведомства в данном случае могли бы с большим пиететом относиться к расхожим слоганам вроде "рынок все расставит на свои места". Разве в московских кафе отмечаются дикие очереди на полквартала из желающих там покушать? А если нет, то какой смысл пытаться увеличивать предложение, если и на наличное-то особого спроса нет?

В том то и дело, что рынок ресторанных услуг для граждан с доходом "выше среднего" уже давно насыщен. А те, кто имеет доходы "подемократичнее", давно ориентируются на другие способы насыщения своего желудка. Причем это не обязательно "перекусы" купленной в гастрономе колбаской или даже пирожком с уличного лотка. Есть вполне достойные с точки зрения гигиены питания варианты. От замороженных блюд, которые после разогрева в офисной "микроволновке" ничем не отличаются по вкусу и пользе от обычного домашнего завтрака-обеда, до продукции кулинарных цехов многих супермаркетов, ассортимент которых: всевозможные котлетки, жареная и тушеная рыба, салатики порой более десятка сортов по каждому виду блюд, — далеко оставляет позади меню среднестатистической советской "столовки". При том, что конечная стоимость таких изделий находится в пределах разумного, отличаясь от исходного сырья, максимум, на десятки процентов, но отнюдь не в несколько раз. Причем владельцы супермаркетов почему-то не устраивают "плач Ярославны" по поводу "устаревших" санитарных и прочих норм, требуя их либерализации, что однозначно выигрышнее в плане безопасности потребителей.

Так может, если минпромторг действительно хочет поспособствовать здоровому питанию россиян, их отказу от вредного фастфуда, надо не изобретать велосипед, а всего лишь дать зеленую улицу опыту, который уже доказал свою эффективность? Стимулировать крупные торговые сети не только продавать готовую кулинарию, но и открывать площади, где ее можно удобно употребить, хотя бы стоя. Разрешить кормить "внешних" множеству ведомственных столовых: студенческим, офисным, да даже школьным и больничным, — разумеется, с отдельного входа и в отдельных помещениях.

А без учета ценовой политики наличных учреждений общепита, с соответствующей корректировкой, попытка расширения их сети выродится разве что в чисто механическое увеличение числа кафе и ресторанов, с сохранением прежнего оборота, а значит, и с пропорциональным сокращением прибыли каждого.