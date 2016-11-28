Прогрессивный НДФЛ: Тише едешь — дальше будешь

В последние дни вновь оживились разговоры о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения. Сторонники этой меры упирают на ее социальную справедливость и надеются на повышение бюджетных поступлений. Однако на фоне все еще малоэффективных методов борьбы с "серыми" зарплатами в России механическое увеличение налогов может привести к обратному результату. Задачу стоит решать более изящно — в частности, увеличением "налога на роскошь".

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О том, что в правительстве думают о разработке законопроекта о прогрессивной шкале налогообложения, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Данную инициативу одобрил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

С другой стороны, Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин отнесся к этой мере достаточно сдержанно, заявив: "Нет, на мой взгляд, не нужно сейчас повышать налоги, нужно наводить порядок в учетных системах, в системах которые идентифицируют субъекты права, объекты недвижимости, и в том, чтобы то, что положено по закону, платили все одинаково."

Известны и более ранние мнения ряда российских высших чиновников, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, также предпочитающих не педалировать "прогрессивку", как минимум, до 2018 года.

Каждая из сторон имеет свои аргументы. Те, кто ратуют за дифференцированное налогообложение вместо нынешних усредненных 13 процентов на фонд зарплаты, акцентируют внимание на социальной справедливости и, конечно же, бюджетной эффективности. Ведь региональные бюджеты формируются за счет таких налогов порой до 40 процентов от общего объема. В целом же за прошлый год общий размер полученных россиянами зарплат составил 18,3 трлн рублей. Соответственно, НДФЛ с них составил почти 2,4 триллиона рублей. Между тем, 10 процентов самых высокооплачиваемых граждан имеют долю в общероссийской зарплате в 32,2 процента. Понятно, что обложить "богатеньких" увеличенным налогом, раза так в два-три выше базисных 13 процентов, для многих кажется весьма заманчивым, ввиду теоретического повышения поступлений в бюджет где-то так на триллион "с хвостиком" рублей.

Весь вопрос, а смогут ли российские налоговики собрать этот самый прогрессивный налог со всех своих клиентов? Еще в апреле глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Медведев приводил любопытные данные, согласно которым до 2001 года, когда в России как раз во имя социальной справедливости действовала прогрессивная шкала налогообложения, налоги по самой низкой ставке платили 98,7 процента работающих граждан. Спору нет, конец "лихих 90-х" по доходам однозначно несравним с нынешним периодом.

Но все-таки неужто удельный вес более-менее преуспевающих россиян в то время столь откровенно колебался в рамках "статистической ошибки"? Да нет, конечно. Просто большинство мало-мальски обеспеченных работников скрывали свои истинные доходы. Самый простой способ — получать через бухгалтерию "минималку", а все остальное — в конверте.

Пришедшие к власти в России на рубеже "нулевых" новые люди не побоялись покончить с лелеемым их предшественниками популистским мифом о социальной справедливости прогрессивных налогов — и не прогадали. Именно поэтому в настоящее время не жалкий официальный процент с небольшим, а уже десятая часть самых высокооплачиваемых работников "вышли из Сумрака" и отстегивают в бюджет пусть не увеличенные в разы, но тоже довольно-таки приличные базисные 13 процентов НДФЛ. А 75 процентов опрошенных ВЦИОМ сообщили, что получают целиком "белую зарплату". Теперь же их, по всей видимости, планируется "наказать" за выработанную за последние 15 лет честность, надеясь, что "обратно в сумрак" они вернуться уже не смогут, продолжая платить повышенные налоги.

Однако бизнес ведь — штука ненадежная. Там бывают подъемы и спады, да и ссылки на "кризис" могут стать всеобщей палочкой-выручалочкой в разговорах с налоговиками, интересующимися, отчего это прежде высокооплачиваемый менеджер стал получать зарплату немногим выше минимальной. А мало-мальски эффективные методы контроля истинных доходов граждан, как не существовали в России в конце прошлого века, так до сих пор пока и являются лишь проектами! Как, в частности, намерение ограничить максимальную сумму покупок наличными, что позволило бы хоть как-то контролировать "серые зарплаты".

Так что с большой долей уверенности можно сказать, что механическое введение прогрессивной шкалы налогообложения вряд ли приведет к значительному увеличению налоговых поступлений. Более того, вынудив немалое число работников перейти в "серую зону", такая мера может аукнуться еще и снижением платежей в социальные фонды — ОМС, Пенсионный и т. д. Поневоле вспоминается мудрый завет Наполеона своим полководцам: "Если ты не уверен, что твой приказ будет выполнен, подумай, а стоит ли отдавать его вообще".

Между тем, в "Единой России" высказывались и более изящные идеи по обеспечению социальной справедливости. Например, введению повышенных налогов на предметы роскоши — дорогих авто, элитного жилья, драгоценностей и т. п. То есть формально на кошелек получающих топ-зарплаты никто не покушается, пока из него оплачиваются товары первой необходимости и, скажем так, условия комфорта среднего класса. А вот если захотелось роскоши, приобретать ее придется уже по другим ставкам за счет "непрямых" налогов, того же акциза, например.

Подобная практика, кстати, апробирована в странах "скандинавского социализма". Так, еще в конце 1980-х в Дании, где с бедностью в привычном понимании было полностью покончено, американский "Форд" с рыночной стоимостью около шести тысяч долларов обходился желающему приобрести его датчанину в 25 тысяч. Разница как раз и шла в бюджет многочисленных социальных выплат.

В России, вспоминая недавние резонансные дела с мажорами-автогонщиками, мимо налоговиков проходят просто гигантские суммы. Вспомним, например, швейцарский опыт, где сумма штрафов для "лихачей" прогрессивно увеличивается вместе с их доходом и стоимостью автомобиля. Весной многие СМИ писали о том, что одному такому любителю быстрой езды местные полицейские выписали штраф в миллион долларов! Думается, введение такой практики в России здорово бы охладило пыл любителей устраивать гонки на "Гелендвагенах" и прочих крутых тачках — да и региональные бюджеты пополнялись бы кругленькими суммами после каждого очередного суперзаезда.

В общем, найти способы увеличения налоговых поступлений с высокооплачиваемых граждан во имя социальной справедливости можно без особого труда. Просто при этом стоит помнить, что в российских реалиях якобы "очевидные" решения не всегда приносят ожидаемые плоды, а иногда приводят и к прямо противоположным результатам, поэтому лучше избегать такой обманчивой "простоты".