Доступное жилье – реальность или миф?

Может ли быть доступным достойное жилье

Сколько сейчас стоит комфортабельное доступное жилье? Действительно ли оно доступно? Как заставить ипотеку работать на простых людей, а не на богачей, застройщиков и банкиров? Насколько современная социальная инфраструктура: новые школы, больницы, паркинги и т.д., — удорожает стоимость новостройки и как этого избежать? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказал председатель совета директоров "Корпорация КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев.

— Вы строите жилье, у вас относительно доступные комплексные проекты, так?

— Да, достойное доступное жилье.

— Расскажите, как это у вас получается. Ведь с доступным жильем, в принципе, всегда проблема, а сейчас, в кризис, особенно не очень хорошо…

— На самом деле, видимо, не совсем так. Сейчас ситуация на региональных рынках реально меняется, причем достаточно серьезно. В 2008-2009 годах таких реальных предложений, действительно, не было. В нашем опорном регионе — Самаре — тогда минимальная цена квадратного метра была в районе 50-60 тысяч рублей, меньше не было. Мы вышли на рынок с предложением в 29 450 рублей — квартира под ключ.

Сразу посыпалось много критики, было много скептиков. Говорили, что это пирамида, что это просто невозможно. Сейчас же этому проекту в формате доступного жилья уже исполнилось шесть лет. В построенных нами в Самаре домах проживает сейчас почти 70 тысяч жителей, что, в принципе, уже по своему размеру немаленький такой городок. А весь проект рассчитан на 350 тысяч жителей, и я вижу динамику продвижения.

Сейчас пошли проекты, есть достаточно хорошие предложения на рынке по так называемой госцене. Минстрой России утвердил программу "Жилье для российской семьи". Там цена не должна превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр для регионов.

Вот мы в этом сегменте и работаем. Это не бюджетное жилье, а именно доступное, потому что по той инфраструктуре, по тому наполнению, которые есть в самом районе, это очень и очень достойное место. Опять же, за мои слова голосуют наши покупатели своим рублем.

— Что из себя представляет этот городок в Самаре? Какие там дома и что там еще есть?

— Территория очень большая. В наш проект планировки входит более 2,5 тысячи гектаров. Там проводится малоэтажное строительство — многоквартирные дома в трехэтажном исполнении. Сейчас у нас формат расширяется, добавляется линейка "индивидуальное жилье" в рамках нашего проекта. Будем строить закрытые коттедж-поселки. Самый маленький дом — 45 квадратных метров, и до 115. Мы промониторили рынок и сделали ту линейку, которая, на наш взгляд, будет самая востребованная. Люди хотят иметь дом, пусть небольшой, но свой, со своим участком на закрытой территории.

Будем строить и пятиэтажные дома, и в 10-16 этажей. В проекте планировки заложены даже высотки. Такой сити у нас появится, там по 55 этажей будут дома. 2,5 тысячи гектаров — реально большая территория, плюс она достаточно с помощью наших архитекторов правильно скомпонована. То есть там разная этажность и достаточно интересно все это делается.

Сам проект рассчитан на длительный период времени. По большому счету, это строительство нового города с нуля. Там появится своя набережная с искусственным водоемом. Я убежден в том, что у нас после определенного спада снова будет подъем. Рынок имеет такую кривую. И сейчас я уже вижу ряд предпосылок к этому. Высотки, естественно, по своей стоимости дороже. Ведь в высотном здании гораздо больше инженерии, все гораздо дороже. Там больше мест, которые не продаются, есть незадымляемые лестничные клетки, лифтовые шахты…

— Всегда проблема — инфраструктура: школы, больницы и т.д. Вокруг этого идет сыр-бор много лет. Власти хотят всегда переложить это на застройщика. А застройщик в рамках 214-го Федерального закона привлекает деньги у населения, но не имеет право пустить их на строительство инфраструктуры, потому что это нецелевое использование.

— Абсолютно правильно.

— И получается такая вилка: появляется много новостроек, а учреждений соцкультбыта катастрофически не хватает. В Москве это особенно чувствуется. Как у вас с этим?

— Сейчас это все меняется в лучшую сторону, я вижу это на своем примере. Действительно, был общий бич: каждая сторона любит переложить ответственность с себя на кого-то другого. Но для нормального развития района, города, страны нужен совместный труд, должны прикладывать усилия и власти, и бизнес. Мы как раз и предлагаем такой государственно-частный подход к развитию всех проектов.

Понятно, что в Москве или Санкт-Петербурге история и цена вопроса совершенно другие. Но, наверное, всегда справедливо, когда власти требуют с застройщика, чтобы появлялись за его счет инфраструктурные социальные объекты. В регионах при строительстве жилья по 35 тысяч рублей за квадратный метр застройщик может заложить больницу, поликлинику, детский сад, школу и т.д.

На сегодняшний момент мы работаем сейчас в четырех регионах: Самара, Калуга, Ульяновск и Саранск. Но в Ульяновске и Саранске мы строим отели, это отельное направление. А жилые дома мы строим в Самаре и Калуге. Мы сами предложили именно такой подход, и нас поддержали губернаторы.

Застройщик за свой счет проектирует и строит социальный объект, а потом безвозмездно передает площадку области или продает его по себестоимости, сколько он по факту обошелся. Все объекты проходят государственную экспертизу, экспертизу смет. Это серьезно снижает и себестоимость.

В этом году запустилась новая программа по строительству школ. Одну из них мы уже ввели в эксплуатацию в Самаре к 1 сентября. Эта школа — одна из самых больших, построенных за последнее время в стране. В декабре этого года вводится аналогичная школа в Калуге. Эти школы созданы по программе, о которой я сказал выше. Получается симбиоз, когда и власть, и застройщики создают условия для нормальной жизни.

— Какие у вас планы? Другие регионы вас зовут работать к себе? Есть ли у вас какие-то последователи среди застройщиков?

— Огромное количество к нам приезжает по обмену опытом и застройщиков, и специалистов из властных структур из других регионов, и наши самарские строители интересовались моделью. Мы на сегодняшний день не готовы идти во все регионы, в которые нас приглашают.

У нас в этом году к Самаре и Калуге, где мы по жилью работаем, добавилась Московская область. В Сергиевом Посаде будет то же самое — строительство доступного жилья в таком же ценовом сегменте. Также будем там строить комплексно. Стратегия нашей компании — развиваться именно на региональном рынке в сфере комплексного освоения территории. Мы наметили за десять лет выйти на рынки 10-15 регионов.

Беседовала Лейла Мамедова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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