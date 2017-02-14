Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Недвижимость
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Лейла Мамедова

Мой дом — мое разорение?

Экономика » Недвижимость

Уже второй год на российском рынке жилья возрастают объемы предложения. Это происходит не только за счет снижения спроса со стороны покупателей, доходы которых "съедает" кризис, но и за счет рекордного ввода площадей. Что эта тенденция сулит тем, кто собирается покупать, продавать, снимать или сдавать квартиру?

жилье
Фото: Архив Pravda.Ru

Главным индикатором рынка по-прежнему является Московский регион, что неудивительно. На работу и учебу в столицу по-прежнему стремятся наиболее мобильные и инициативные люди со всех концов России, правда в кризис их число поубавилось. А предложение квартир в столичных новостройках продолжает расти (около 40,5 тысячи квартир и апартаментов против 37,5 тысячи в 2015-м и 27 тысяч в 2014-м).

Предложение так называемых квартир эконом- и комфорт-класса увеличилось за минувший год на 14,5 процента. Происходит это не только потому, что люди перестают покупать — согласно подсчетам, 23 процента готовых квартир в новостройках остаются "бесхозными", — но и потому что девелоперы продолжают строить. В 2016 году московские власти выдали вдвое больше разрешений на строительство жилья по сравнению с 2015-м (почти на 10,2 миллиона квадратных метров).

Политика застройщиков, на первый взгляд, выглядит нерационально. Зачем продолжать строить, если не покупают? Но все объяснимо. Пришедший в 2010 году на смену Юрию Лужкову московский мэр Сергей Собянин начал свою деятельность с ревизии столичных строительных инвестконтрактов. К 2013 году ревизия была завершена, и подуставшие от томительного ожидания застройщики практически одновременно приступили к новым стройкам.

Приоритетным направлением строительства жилья были объявлены бывшие промзоны, которые не имеет смысла застраивать точечно, поэтому проекты развернули достаточно масштабные. Но тут случился кризис. Специфика же строительной отрасли такова, что более трети средств, выделенных на проект, застройщики вкладывают на начальных этапах его реализации. В итоге "попридержать" готовые квартиры или продать их по более низкой цене для девелоперов менее убыточно, чем "заморозить" начатую стройку или остановить проект даже на "бумажной" стадии.

К тому же многие крупные строительные компании в условиях кризиса начали работать, так сказать, "с оборота". Они увеличивают свои доли на рынке и количество строек, чтобы количеством выводимых на рынок квартир компенсировать потери от падения стоимости жилья.

Что эта ситуация сулит покупателю? Официально цифры "застыли", но риелторы утверждают, что при умелом ведении переговоров снизить цену на квартиру в новостройке уже сегодня можно на 15-20 процентов, а в недалеком будущем дисконт станет еще существеннее. Так что сегодняшний рынок смело можно назвать рынком покупателя.

Падение цен в границах МКАД привело к формированию еще одной тенденции — миграции потенциальных покупателей подмосковного жилья ближе к Кремлю или хотя бы в Новую Москву, прописка в которой сулит гражданину большие, чем в области, социальные льготы. Последствия — обрушение цен в ближнем, не говоря уж о дальнем Подмосковье, где строительство жилья, по словам застройщиков, сегодня становится просто нерентабельным. В результате крупные девелоперы при первой возможности перебираются в Москву, где можно с размахом работать в промзонах. Да и условия для строительства там лучше — меньше формализма со стороны чиновников, активнее рекламные компании и т. д.

К сожалению, процессы на первичном рынке влияют и на вторичный. Вторичное жилье дешевеет быстрее новостроек. Если раньше любой столичный квартировладелец был уверен, что обладает капиталом, который с годами только поднимается в цене, то сегодня тенденция другая: квартиры дешевеют, а те, что построены в 1970-80-х годах или расположены на окраинах города, дешевеют быстрее остальных. Так что тем, кто планировал в ближайшем будущем продать свою не новую квартиру, возможно, имеет смысл поторопиться.

Сдача квартир в аренду также может перестать быть надежным источником заработка. Желающих снять жилье в кризис меньше, а налог на недвижимость постепенно растет. К 2020 году его размер увеличится до запланированных федеральными властями 100 процентов, то есть вырастет в пять раз по сравнению с нынешним. По прогнозам, при таком раскладе сдача жилья в аренду будет менее выгодна, чем депозит в банке. Ожидается также, что в этой связи на продажу в ближайшие годы будет выставлено значительное число так называемых инвестиционных квартир — приобретаемых состоятельными людьми специально для сдачи в аренду, — что дополнительно обрушит цену за квадратный метр.

Специалисты утверждают, что жилая недвижимость в Московском регионе будет дешеветь в среднем на 10 процентов в год и, по прогнозам, достигнет своего ценового минимума к 2021 году, снизившись на 30-40 процентов.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Доступное жилье – реальность или миф?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Свинья под дубом Свободы, Равенства и Братства
Недвижимость
Мой дом — мое разорение?
Украина
Константин ЗАТУЛИН: "У киевской хунты уходит почва из-под ног"
Читательский топ
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
В США массовая эвакуация: рушится гигантская плотина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сейчас читают
Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Украина
Под Мариуполем развернулось танковое сражение Видео 
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е" Видео 
Мифы: вибратор для дур и процедур
Полезно знать
Мифы: вибратор для дур и процедур
Эмиграция
Кем был генерал Власов
Мельница мифов: 47 верных ронинов
Полезно знать
Мельница мифов: 47 верных ронинов Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?

Прогноз итальянского политолога о развале Украины в 2017 году прокомментировали для Pravda.Ru, эксперты Руслан БОРТНИК и Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Общество
Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Мир
Замкомандира одного из подразделений ДНР стал Захар Прилепин
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Александр Широкорад Свинья под дубом Свободы, Равенства и Братства Александр Широкорад Лейла Мамедова Мой дом — мое разорение? Лейла Мамедова Олег Артюков Единый кандидат оппозиции и проклятие двух процентов Олег Артюков
Комментарии
вячеслав судаков ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
вячеслав судаков ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Vesselin Minchev НАТО бряцает оружием у границ России
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Дмитрий Назаров(Facebook) Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
facebook_100008953007890 Оскорбившего Меланью Трамп репортера New York Times наказали
Виктор Гольдмахер ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Виктор Гольдмахер ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Виктор Гольдмахер ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?