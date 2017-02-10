Жилье в собственность — привилегия или обуза?

Российское правительство приняло без преувеличения историческое решение больше не ограничивать в сроках бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Соответствующая поправка была поддержана премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрена Госдумой. По мнению экспертов, принятое решение полностью соответствует интересам россиян, однако, к сожалению, не снимает остроты национальной жилищной проблемы.

Фото: Архив Pravda.Ru

Нынешний год — знаковый в "приватизационной эпопее": процедура бесплатной приватизации жилья была запущена 25 лет назад, в 1992 году. Фактически именно приватизация и послужила толчком к созданию в нашей стране полноценного рынка недвижимости. По первоначальным прогнозам, этот процесс должен был завершиться 1 января 2007 года. Но жизнь, как всегда, оказалась непредсказуема — сроки окончания приватизации продлевались пять раз. В последний раз точку предполагалось поставить 1 марта 2017 года.

Путь к нынешнему решению был нелегок. Против бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех, кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, выступали такие авторитетные органы, как минстрой России. По оценке главы министерства Михаила Меня, правом бесплатной приватизации за эти годы воспользовались более 70 процентов россиян, а оставшиеся не собираются этого делать по принципиальным соображениям, поскольку по закону собственник жилья должен оплачивать и его содержание, дорожающее год от года.

Однако у сторонников продления приватизации нашлись свои веские аргументы. Многие россияне не могут воспользоваться своим правом на приватизацию отнюдь не из нежелания, а по неблагоприятному стечению обстоятельств. Например, из-за неразберихи в архивах городских служб у кого-то оказались утеряны ордеры. Большое число людей (в одной только Москве их больше 200 тысяч) встали в очередь на новую квартиру еще до 2005 года и надеются рано или поздно воспользоваться своим правом на приватизацию. Некоторые много лет ведут судебные тяжбы за право приватизировать ведомственное, служебное жилье. Наконец, бывают разные семейные ситуации, например, когда дети и внуки выступают за приватизацию, а 85-летние бабушка и дедушка — против.

"По моему мнению, программу бесплатной приватизации, безусловно, следует сделать бессрочной, — заявил Pravda. Ru заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутат Дмитрий Савельев. — Не секрет, что многие граждане до сих пор не приватизировали жилье, поскольку не имеют достаточной правовой грамотности, вынуждены в итоге пользоваться услугами посредников, которым нужно платить, и не могут выделить в своих доходах необходимую для этого сумму. Возможны и другие причины, по которым приватизация жилья, построенного в советское время, у нас в стране до сих пор не завершена. Все они абсолютно объективны, и власти не следует ставить какие-то ограничения в этом вопросе. Бессрочная программа приватизации жилья будет полностью соответствовать национальным интересам.

Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская также безоговорочно поддерживает внесенную поправку: "Правильно, что на этот раз не стали выделять отдельные категории. Категорийность — это вообще очень ущербная вещь: одних учитывают, про других забывают. Например, в свое время забыли про жителей общежитий, находящихся в процессе судебных разбирательств, или про обещания очередникам, вставшим на очередь до 2005 года еще по старым правилам, или жильцов "зависших" домов, которые старый собственник бросил, а муниципалитет на баланс не принял… Ситуации возникают разные, не все единожды можно предусмотреть законом"

По ее словам, за годы, прошедшие с момента объявления бесплатной приватизации, Россия вошла в число стран, где доля собственников жилья чрезвычайно высока — более 80 процентов (в Европе менее 60 процентов). Плюсы приватизации бесспорны и всем хорошо известны: "своя" квартира — это капитал: ее можно продать, подарить, завещать. Но с каждым годом все ощутимее становятся и минусы: если в 1990-е собственник и наниматель платили за жилье фактически одну и ту же сумму, то теперь ситуация меняется: налоги на недвижимость растут. Нельзя забывать и то, что по закону собственники жилья в многоквартирных домах обязаны платить взносы на капитальный ремонт, содержать за свой счет общедомовое имущество, обустраивать придомовую территорию и т. д. Иными словами, быть собственником с каждым годом все накладнее, тем более если учесть, что изначально приватизировались далеко не новые квартиры. По данным за 2016 год, доля устаревшего жилья (до 1970 года постройки), требующего реновации, в России составляет около 35 процентов.

"На сегодняшний день приватизация жилья, которое находится в плохом состоянии, больно бьет по карману собственника. И это тоже недопустимо, — отмечает Дмитрий Савельев. — Если жилье в плохом состоянии, то, на мой взгляд, бремя его обслуживания необходимо оставить на плечах муниципалитетов даже после приватизации, если речь идет о единственном жилье собственника. Государство должно помочь своим гражданам решать проблемы, а не создавать для них новые".

В будущем, с учетом роста налогов на недвижимость и расходов на ее содержание, число желающих стать собственниками квартир заметно поубавится, прогнозируют эксперты. Выход в этой ситуации, как показывает опыт развитых стран, один — строительство социального жилья, которое можно снять в аренду у государства по доступной цене. Власти понимают важность решения этого вопроса, но пока механизм строительства арендного жилья в нашей стране не запущен в полную силу, следовательно о кардинальном решении жилищной проблемы говорить пока рано.

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