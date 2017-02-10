Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Похороны героя: прощание с Гиви
Экономика » Недвижимость
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Лейла Мамедова

Жилье в собственность — привилегия или обуза?

Экономика » Недвижимость

Российское правительство приняло без преувеличения историческое решение больше не ограничивать в сроках бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Соответствующая поправка была поддержана премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрена Госдумой. По мнению экспертов, принятое решение полностью соответствует интересам россиян, однако, к сожалению, не снимает остроты национальной жилищной проблемы.

Жилье
Фото: Архив Pravda.Ru

Нынешний год — знаковый в "приватизационной эпопее": процедура бесплатной приватизации жилья была запущена 25 лет назад, в 1992 году. Фактически именно приватизация и послужила толчком к созданию в нашей стране полноценного рынка недвижимости. По первоначальным прогнозам, этот процесс должен был завершиться 1 января 2007 года. Но жизнь, как всегда, оказалась непредсказуема — сроки окончания приватизации продлевались пять раз. В последний раз точку предполагалось поставить 1 марта 2017 года.

Путь к нынешнему решению был нелегок. Против бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех, кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, выступали такие авторитетные органы, как минстрой России. По оценке главы министерства Михаила Меня, правом бесплатной приватизации за эти годы воспользовались более 70 процентов россиян, а оставшиеся не собираются этого делать по принципиальным соображениям, поскольку по закону собственник жилья должен оплачивать и его содержание, дорожающее год от года.

Однако у сторонников продления приватизации нашлись свои веские аргументы. Многие россияне не могут воспользоваться своим правом на приватизацию отнюдь не из нежелания, а по неблагоприятному стечению обстоятельств. Например, из-за неразберихи в архивах городских служб у кого-то оказались утеряны ордеры. Большое число людей (в одной только Москве их больше 200 тысяч) встали в очередь на новую квартиру еще до 2005 года и надеются рано или поздно воспользоваться своим правом на приватизацию. Некоторые много лет ведут судебные тяжбы за право приватизировать ведомственное, служебное жилье. Наконец, бывают разные семейные ситуации, например, когда дети и внуки выступают за приватизацию, а 85-летние бабушка и дедушка — против.

"По моему мнению, программу бесплатной приватизации, безусловно, следует сделать бессрочной, — заявил Pravda. Ru заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутат Дмитрий Савельев. — Не секрет, что многие граждане до сих пор не приватизировали жилье, поскольку не имеют достаточной правовой грамотности, вынуждены в итоге пользоваться услугами посредников, которым нужно платить, и не могут выделить в своих доходах необходимую для этого сумму. Возможны и другие причины, по которым приватизация жилья, построенного в советское время, у нас в стране до сих пор не завершена. Все они абсолютно объективны, и власти не следует ставить какие-то ограничения в этом вопросе. Бессрочная программа приватизации жилья будет полностью соответствовать национальным интересам.

Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская также безоговорочно поддерживает внесенную поправку: "Правильно, что на этот раз не стали выделять отдельные категории. Категорийность — это вообще очень ущербная вещь: одних учитывают, про других забывают. Например, в свое время забыли про жителей общежитий, находящихся в процессе судебных разбирательств, или про обещания очередникам, вставшим на очередь до 2005 года еще по старым правилам, или жильцов "зависших" домов, которые старый собственник бросил, а муниципалитет на баланс не принял… Ситуации возникают разные, не все единожды можно предусмотреть законом"

По ее словам, за годы, прошедшие с момента объявления бесплатной приватизации, Россия вошла в число стран, где доля собственников жилья чрезвычайно высока — более 80 процентов (в Европе менее 60 процентов). Плюсы приватизации бесспорны и всем хорошо известны: "своя" квартира — это капитал: ее можно продать, подарить, завещать. Но с каждым годом все ощутимее становятся и минусы: если в 1990-е собственник и наниматель платили за жилье фактически одну и ту же сумму, то теперь ситуация меняется: налоги на недвижимость растут. Нельзя забывать и то, что по закону собственники жилья в многоквартирных домах обязаны платить взносы на капитальный ремонт, содержать за свой счет общедомовое имущество, обустраивать придомовую территорию и т. д. Иными словами, быть собственником с каждым годом все накладнее, тем более если учесть, что изначально приватизировались далеко не новые квартиры. По данным за 2016 год, доля устаревшего жилья (до 1970 года постройки), требующего реновации, в России составляет около 35 процентов.

"На сегодняшний день приватизация жилья, которое находится в плохом состоянии, больно бьет по карману собственника. И это тоже недопустимо, — отмечает Дмитрий Савельев. — Если жилье в плохом состоянии, то, на мой взгляд, бремя его обслуживания необходимо оставить на плечах муниципалитетов даже после приватизации, если речь идет о единственном жилье собственника. Государство должно помочь своим гражданам решать проблемы, а не создавать для них новые".

В будущем, с учетом роста налогов на недвижимость и расходов на ее содержание, число желающих стать собственниками квартир заметно поубавится, прогнозируют эксперты. Выход в этой ситуации, как показывает опыт развитых стран, один — строительство социального жилья, которое можно снять в аренду у государства по доступной цене. Власти понимают важность решения этого вопроса, но пока механизм строительства арендного жилья в нашей стране не запущен в полную силу, следовательно о кардинальном решении жилищной проблемы говорить пока рано.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Приватизация выгодна новым олигархам"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Недвижимость
Жилье в собственность — привилегия или обуза?
Украина
Донбасс: встанут новые бойцы?
Советское наследие
Размышления о 1917-м: век спустя
Читательский топ
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Сейчас читают
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Министерство обороны
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Украинский журналист: Одесситы массово разделяют пророссийские настроения
Украина
Украинский журналист: Одесситы массово разделяют пророссийские настроения Видео 
Петр I и Екатерина: любовь без предрассудков
Житейские истории
Петр I и Екатерина: любовь без предрассудков
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
Белоруссия
Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Лейла Мамедова Жилье в собственность — привилегия или обуза? Лейла Мамедова Саид Гафуров Размышления о 1917-м: век спустя Саид Гафуров Олег Артюков Миша-Два-Процента выходит из сумрака Олег Артюков
Комментарии
Google_101925583856533321123 В Киеве православный храм в Бабьем Яру забросали "коктейлями Молотова"
Игорь Егоров Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
bugbu mijio Убийство Гиви: Донбасс теряет своих героев
Юрий Котов Неспортивное поведение: почему Фуркад наехал на Логинова?
Alexandr Litvinov Убийство Гиви: Донбасс теряет своих героев
Евгений Юшка-Никитин ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
вячеслав судаков Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
АЛЕКСАНДР АЛЕЩЕНКО Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Gennady Kravchenko Второй мозг находится в животе
Damir Murtazin PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?