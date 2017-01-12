Нефтяное окно России в Германию расширено

В конце года российская госкорпорация "Роснефть" увеличила свою долю в трех крупных немецких нефтеперерабатывающих заводах и теперь будет контролировать 12 процентов нефтеперерабатывающего рынка Германии. А это не только хорошие гарантии для сбыта собственной нефти, но и весомый вклад для укрепления российско-немецких отношений на основе взаимной экономической заинтересованности. Ведь нефть — это не только большая прибыль, но еще и большая политика…

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Накануне Нового года немецкая деловая газета Handelsblattсообщила важную новость: российская компания "Роснефть" увеличила свое участие в трех мощных нефтеперерабатывающих заводах Германии Bayernoil, Miro Karlsruhe и PCK Schwedt. В первых двух российская доля стала составлять около четверти, что обычно достаточно для обладания так называемым блокирующим пакетом акций, дающим возможность накладывать вето на стратегические решения совета директоров. А PCK Schwedt стала российской на 54 процента, что означает обладание уже полноценным контрольным пакетом, дающим возможность полного контроля над менеджментом и его политикой.

Впрочем, "Роснефть" расширила свое участие в нефтеперерабатывающей отрасли Германии, разумеется, не для того, чтобы участвовать в детских играх по выяснению вопроса, "кто из акционеров главнее". В серьезном бизнесе главное — это получение максимальной прибыли, что выгодно и ведущим собственникам, и миноритариям. А выгода в описанной ситуации измеряется не только конкретным размером сиюминутных доходов.

Собственно, рентабельность нефтепереработки в Европе не такая уж и запредельная, хотя и достигшая с прошлого года почти рекордных 9,35 доллара на одном барреле. При том, что этот самый баррель до осени стоил чуть больше 40 долларов.

Однако в рассматриваемой отрасли были и куда более черные периоды, связанные как раз с высокой стоимостью черного золота. НПЗ приходилось максимально снижать свою маржу, чтобы стоимость нефтепродуктов, того же бензина, не была слишком уж запредельной. В противном случае в той же автомобильной отрасли могли начаться необратимые процессы перехода на альтернативные источники энергии, скажем, значительное расширение производства электромобилей.

Из-за этого с 2009-го по 2014 год в Европе были ликвидированы 22 нефтеперерабатывающих завода совокупной мощностью два миллиона баррелей в сутки. Они просто не выдержали конкуренции. Но на фоне волны банкротств "Роснефть" в 2011 году как раз и вышла на немецкий рынок нефтепереработки — пусть для начала и не единолично, а за компанию с мощной международной корпорацией British Petroleum (BP), которая тогда тоже получила солидный пакет акций российского гиганта.

Ведь торговать конечным продуктом все равно выгоднее, чем исходным сырьем — это аксиома современной рыночной экономики. Конечно, производить тот же бензин было бы еще более идеально на российских заводах, после чего и продавать его в Европу. Да вот беда — европейцы тоже защищают свой рынок. И просто так ввезти к ним не сырую нефть, которой в ЕС не так уж и много, а продукты ее перегонки, да еще суметь продать их с учетом немалых заградительных пошлин не так просто.

Некоторым аналогом на этот счет может послужить российская политика в области авторынка, когда большинству иностранных компаний намного выгоднее продавать собранные мелкоузловой высокотехнологичной сборкой с участием труда российских рабочих машины, нежели ввозить их готовыми, собранными на собственных автозаводах. Тем более, что чисто западные модели будут стоить дороже хотя бы из-за более высокого уровня оплаты труда в той же Германии.

Еще один немаловажный момент — немецкие НПЗ с российским участием, как нетрудно догадаться, будут использовать в качестве сырья тоже российскую, а не саудовскую, норвежскую, ливийскую или любую другую нефть. То есть портфель заказов "Роснефти" будет сформирован на долгие годы достаточно стабильно-прогнозируемо.

Стоит также вспомнить и о том, что в самый разгар настоящей антироссийской истерии в начале кризиса вокруг украинских событий с подачи "заклятых друзей" России в прессу попадали утечки о возможном введении, так сказать, "бронебойных" санкций против нашей страны. Среди них озвучивалось не только отключение от системы международных межбанковских переводов SWIFT, но и как раз наложение Западом эмбарго на покупку российской нефти. На российский газ, правда составляющий треть поставляемых в Европу объемов, тогда не рискнули покуситься даже самые горячие головы…

Насколько слухи о нефтяном эмбарго были обоснованными, сказать сложно. Но чтобы они и в будущем (так, на всякий случай) продолжали и дальше оставаться только слухами, очень не помешает заинтересованность и бизнеса, и политиков, и рядовых граждан самой влиятельной страны ЕС в бесперебойности российских нефтепоставок на немецкие НПЗ. Их продукция, после описанной в начале статьи покупки, будет достигать уже 12 процентов соответствующего рынка Германии. И изъятие такой доли неизбежно приводит к росту дефицита бензина, очередям на бензозаправках, росту цен, что однозначно не лучшим образом влияет на настроения избирателей и, соответственно, самочувствие политиков.

С другой стороны, поставки российской нефти на немецкие НПЗ — это очень неплохая страховка на случай возможных в будущем кризисов. Сейчас цена черного золота вновь поползла вверх. Конечно, для нефтедобывающих стран, включая Россию, это однозначно хорошо. Но для нефтеперерабатывающей промышленности той же Европы — с точностью до наоборот. Снова все может закончиться, как в 2009-2014 годах,- массовым закрытием ее мощностей.

Однако такой печальный сценарий угрожает тем заводам, владельцы которых будут вынуждены покупать черное золото по рыночной цене. Но кто мешает той же "Роснефти" поставлять для своих НПЗ в Германии сырье по сниженной цене? Ведь себестоимость его добычи на большинстве российских скважин не выше смехотворных семи долларов за баррель.

Нет, понятно, что долго заниматься таким демпингом не очень выгодно. Ну, так долго ведь и не придется, достаточно лишь просто дождаться, когда соседи, не выдержав столкновения со стихией свободного рынка, вынуждены будут закрыть свои НПЗ, выставив их на торги, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Ну, а покупать их будет иметь смысл лишь тому, кто сможет обеспечить покупку дешевым сырьем. То есть у российского бизнеса появятся новые хорошие шансы захватить еще большую, нежели прежде, часть весьма перспективного и важного не только финансово, но и политически рынка Германии.

Ну, а что непосредственно на принадлежащих хотя бы частично России заводах будут заняты немецкие, а не российские рабочие? Так, во-первых, лишние друзья нашей стране в немецкой земле явно не помешают. А, во-вторых, "Роснефть"-то — компания государственная, и большая часть ее прибыли все равно идет в российский бюджет, во благо всех без исключения россиян, кто бы эту прибыль ни умножал.

Так что, в заключение, можно лишь поздравить российских нефтяников с важным успехом, обещающим обернуться в будущем еще большими весьма приятными бонусами.