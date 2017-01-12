Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Сырье
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Юрий Носовский

Нефтяное окно России в Германию расширено

Экономика » Сырье » Нефть

В конце года российская госкорпорация "Роснефть" увеличила свою долю в трех крупных немецких нефтеперерабатывающих заводах и теперь будет контролировать 12 процентов нефтеперерабатывающего рынка Германии. А это не только хорошие гарантии для сбыта собственной нефти, но и весомый вклад для укрепления российско-немецких отношений на основе взаимной экономической заинтересованности. Ведь нефть — это не только большая прибыль, но еще и большая политика…

Нефтяное окно России в Германию расширено
Фото: AP

Накануне Нового года немецкая деловая газета Handelsblattсообщила важную новость: российская компания "Роснефть" увеличила свое участие в трех мощных нефтеперерабатывающих заводах Германии Bayernoil, Miro Karlsruhe и PCK Schwedt. В первых двух российская доля стала составлять около четверти, что обычно достаточно для обладания так называемым блокирующим пакетом акций, дающим возможность накладывать вето на стратегические решения совета директоров. А PCK Schwedt стала российской на 54 процента, что означает обладание уже полноценным контрольным пакетом, дающим возможность полного контроля над менеджментом и его политикой.

Впрочем, "Роснефть" расширила свое участие в нефтеперерабатывающей отрасли Германии, разумеется, не для того, чтобы участвовать в детских играх по выяснению вопроса, "кто из акционеров главнее". В серьезном бизнесе главное — это получение максимальной прибыли, что выгодно и ведущим собственникам, и миноритариям. А выгода в описанной ситуации измеряется не только конкретным размером сиюминутных доходов.

Собственно, рентабельность нефтепереработки в Европе не такая уж и запредельная, хотя и достигшая с прошлого года почти рекордных 9,35 доллара на одном барреле. При том, что этот самый баррель до осени стоил чуть больше 40 долларов.

Однако в рассматриваемой отрасли были и куда более черные периоды, связанные как раз с высокой стоимостью черного золота. НПЗ приходилось максимально снижать свою маржу, чтобы стоимость нефтепродуктов, того же бензина, не была слишком уж запредельной. В противном случае в той же автомобильной отрасли могли начаться необратимые процессы перехода на альтернативные источники энергии, скажем, значительное расширение производства электромобилей.

Из-за этого с 2009-го по 2014 год в Европе были ликвидированы 22 нефтеперерабатывающих завода совокупной мощностью два миллиона баррелей в сутки. Они просто не выдержали конкуренции. Но на фоне волны банкротств "Роснефть" в 2011 году как раз и вышла на немецкий рынок нефтепереработки — пусть для начала и не единолично, а за компанию с мощной международной корпорацией British Petroleum (BP), которая тогда тоже получила солидный пакет акций российского гиганта.

Ведь торговать конечным продуктом все равно выгоднее, чем исходным сырьем — это аксиома современной рыночной экономики. Конечно, производить тот же бензин было бы еще более идеально на российских заводах, после чего и продавать его в Европу. Да вот беда — европейцы тоже защищают свой рынок. И просто так ввезти к ним не сырую нефть, которой в ЕС не так уж и много, а продукты ее перегонки, да еще суметь продать их с учетом немалых заградительных пошлин не так просто.

Некоторым аналогом на этот счет может послужить российская политика в области авторынка, когда большинству иностранных компаний намного выгоднее продавать собранные мелкоузловой высокотехнологичной сборкой с участием труда российских рабочих машины, нежели ввозить их готовыми, собранными на собственных автозаводах. Тем более, что чисто западные модели будут стоить дороже хотя бы из-за более высокого уровня оплаты труда в той же Германии.

Еще один немаловажный момент — немецкие НПЗ с российским участием, как нетрудно догадаться, будут использовать в качестве сырья тоже российскую, а не саудовскую, норвежскую, ливийскую или любую другую нефть. То есть портфель заказов "Роснефти" будет сформирован на долгие годы достаточно стабильно-прогнозируемо.

Стоит также вспомнить и о том, что в самый разгар настоящей антироссийской истерии в начале кризиса вокруг украинских событий с подачи "заклятых друзей" России в прессу попадали утечки о возможном введении, так сказать, "бронебойных" санкций против нашей страны. Среди них озвучивалось не только отключение от системы международных межбанковских переводов SWIFT, но и как раз наложение Западом эмбарго на покупку российской нефти. На российский газ, правда составляющий треть поставляемых в Европу объемов, тогда не рискнули покуситься даже самые горячие головы…

Насколько слухи о нефтяном эмбарго были обоснованными, сказать сложно. Но чтобы они и в будущем (так, на всякий случай) продолжали и дальше оставаться только слухами, очень не помешает заинтересованность и бизнеса, и политиков, и рядовых граждан самой влиятельной страны ЕС в бесперебойности российских нефтепоставок на немецкие НПЗ. Их продукция, после описанной в начале статьи покупки, будет достигать уже 12 процентов соответствующего рынка Германии. И изъятие такой доли неизбежно приводит к росту дефицита бензина, очередям на бензозаправках, росту цен, что однозначно не лучшим образом влияет на настроения избирателей и, соответственно, самочувствие политиков.

С другой стороны, поставки российской нефти на немецкие НПЗ — это очень неплохая страховка на случай возможных в будущем кризисов. Сейчас цена черного золота вновь поползла вверх. Конечно, для нефтедобывающих стран, включая Россию, это однозначно хорошо. Но для нефтеперерабатывающей промышленности той же Европы — с точностью до наоборот. Снова все может закончиться, как в 2009-2014 годах,- массовым закрытием ее мощностей.

Однако такой печальный сценарий угрожает тем заводам, владельцы которых будут вынуждены покупать черное золото по рыночной цене. Но кто мешает той же "Роснефти" поставлять для своих НПЗ в Германии сырье по сниженной цене? Ведь себестоимость его добычи на большинстве российских скважин не выше смехотворных семи долларов за баррель.

Нет, понятно, что долго заниматься таким демпингом не очень выгодно. Ну, так долго ведь и не придется, достаточно лишь просто дождаться, когда соседи, не выдержав столкновения со стихией свободного рынка, вынуждены будут закрыть свои НПЗ, выставив их на торги, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Ну, а покупать их будет иметь смысл лишь тому, кто сможет обеспечить покупку дешевым сырьем. То есть у российского бизнеса появятся новые хорошие шансы захватить еще большую, нежели прежде, часть весьма перспективного и важного не только финансово, но и политически рынка Германии.

Ну, а что непосредственно на принадлежащих хотя бы частично России заводах будут заняты немецкие, а не российские рабочие? Так, во-первых, лишние друзья нашей стране в немецкой земле явно не помешают. А, во-вторых, "Роснефть"-то — компания государственная, и большая часть ее прибыли все равно идет в российский бюджет, во благо всех без исключения россиян, кто бы эту прибыль ни умножал.

Так что, в заключение, можно лишь поздравить российских нефтяников с важным успехом, обещающим обернуться в будущем еще большими весьма приятными бонусами.

Читайте также:

На российском авторынке сдержанный оптимизм

Экономика-2017: Риски и надежды

Новая экономическая реальность: Россия выстояла, что дальше?


Путин одобрил сделку по "Роснефти"
Темы нефть бензин Роснефть Германия
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Мексика на грани революции
Нефть
Нефтяное окно России в Германию расширено
Министерство обороны
Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
Наука и техника
Космонавты-смертники из СССР были на Луне - 27 сентября 2003 г.
Ученые: У иммунных клеток мозга шесть "жизней"
Наука и техника
Ученые: У иммунных клеток мозга шесть "жизней" Видео 
Моя семья
Самая лучшая попа планеты проживает в Болгарии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова Юрий Носовский Нефтяное окно России в Германию расширено Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Виктор Гольдмахер Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Dmitriy Kuznezov Дочь Трампа с мужем идут в политику: Чего ждать миру?
vkontakte_393349549 Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
vkontakte_378129471 Жительница Рязанской области рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Олег Барсуков "Это несправедливо": Минкомсвязи против штрафов за скачивание пиратского контента
максим к. Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Олег Барсуков Путин поделился секретом работоспособности
Анатолий Захаров(Одноклассники) Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Анатолий Захаров(Одноклассники) Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?