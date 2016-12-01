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Автор Любовь Степушова (Люлько)

О чем договорились Россия и ОПЕК

Экономика » Сырье » Нефть

ОПЕК и Россия заключили соглашение не только о заморозке, но и об уменьшении добычи нефти. Излишне говорить, насколько важно для России это соглашение — бюджет недополучает огромные суммы. Но не менее оно важно и для других стран-участниц, которые теперь смогут развивать отрасль. Если бы не геополитика, это было бы выгодно всем экономикам мира.

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После заключения вчерашнего соглашения цена на нефть марки Brent в среднем на мировых биржах увеличилась на 13 процентов. Goldman Sachs предрекает увеличение цены в среднем до 55 долларов за баррель в первой половине следующего года. ОПЕК производит треть мирового объема нефти, или около 33,6 миллиона баррелей в сутки, вместе с Россией (10,8 миллиона баррелей) это более половины мировой добычи.

О чем заключен договор?

Одиннадцать стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла) договорились в среду, 30 ноября, что суммарно сокращают добычу нефти на 1,166 миллиона баррелей. При этом десять стран суммарно на 1,256 миллиона баррелей, а Иран нарастит на 90 тысяч баррелей, но затем перестанет это делать. Иран выходит из-под санкций ООН, поэтому он стал исключением.

Самое большое сокращение будет у Саудовской Аравии, добыча которой с 1 января 2017 года должна снизиться на 486 тысяч баррелей в день — до 10,058 миллиона баррелей в день. Не входящие в ОПЕК страны: Россия, Ливия (рекомендовано, но не обязана), Нигерия и Индонезия (приостановила свое членство в ОПЕК), - согласились суммарно сократить на 600 тысяч баррелей в сутки. Половину взяла на себя Россия. Ожидается присоединение к сделке Узбекистана, Омана, Мексики, Боливии, Тринидада и Тобаго, Колумбии, которые поделят оставшуюся квоту в 300 тысяч баррелей. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Повышение цены на нефть выгодно всем

Помимо дефицита бюджета у нефтедобывающих стран возникли проблемы с геологоразведкой и поддержанием материально-технической базы нефтедобычи. С другой стороны, иракские специалисты говорят, что на каждый доллар увеличения цены за баррель, их доходы увеличатся на один миллиард долларов в год. Заметим однако, что повышение цены на нефть выгодно и всем другим экономикам планеты. Дело в том, что это приведет к увеличению аккумулированного капитала в основных нефтедобывающих странах, таких как Саудовская Аравия, Оман, Катар, ОАЭ. Они обычно направляют избыточные сбережения обратно в мировую финансовую систему, которая использует этот капитал, чтобы кредитовать бизнес. Процентные ставки падают, так как финансовые рынки становятся более ликвидными, это в свою очередь приводит к стоимостному увеличению активов и, в конечном счете, к большему доверию потребителей. Короче говоря, более высокие цены на нефть могут стимулировать экономический рост.

Все бы хорошо, но нефть давно стала геополитическим оружием. Именно его задействовал Запад для развала СССР. Именно его задействовала Саудовская Аравия для наказания США за поддержку Израиля. При нынешнем понижении цены было два основных игрока. США играли против России с целью нанесения максимального экономического ущерба в период наибольшего обострения отношений. А саудиты играли против США с их растущей добычей сланцевой нефти (с высокой себестоимостью) и против Ирана, чтобы не допустить возвращения его более дорогой нефти на рынок. Однако за три прошедших года саудиты, как главный игрок на понижение, поняли, что экономика важнее политики, надо договариваться. Иран и Ирак, ранее отказавшиеся участвовать в сделке, вдруг тоже согласились. Посчитали, вероятно, что выгоднее продать меньше, но дороже, чем больше, но совсем дешево. Не присоединились к договору лишь развитые нефтедобывающие экономики — США, Норвегия. Потому что не нефть определяет доходы их бюджетов.

Кто будет главным бенефициаром сделки?

Более того, США надеются стать главными бенефициарами сделки. В этом плане очень своевременно (за день до заседания ОПЕК) администрация Обамы открыла двери для экспорта сланцевой нефти. Бюро промышленности и безопасности (BIS) заявило, что дало разрешение на продажу "некоторыми" компаниями сланцевой нефти за рубежом, сообщает Reuters. BIS также выпустило руководство, чтобы объяснить, какая нефть разрешена к экспорту. Эти две меры являются отчетливыми признаками того, что экспорт будет скоро разрешен для всех компаний.

Тем более, что запуск проектов по экспорту сланцевой нефти входит в приоритет администрации Трампа. Заметим, что республиканцы всегда спонсировались американским ТЭКом, поэтому при них России всегда было проще договариваться по многим вопросам. А договариваться надо будет, поскольку парадоксально, но, да, главным бенефициаром достигнутого сокращения будут именно американские сланцевые компании. Они нарастят добычу, чему будет способствовать приближение цены к уровню рентабельности многих законсервированных скважин. И цена на нефть опять пойдет вниз.

"Разрешать экспорт можно сколько угодно, проблема в том, что порядка 40 процентов нефти, которая потребляется в США, завозится из других стран, - сказал Pravda.Ru Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики. - Поэтому если вы часть своей нефти будете отправлять на экспорт, значит, вы больше будете закупать в других странах". По мнению эксперта Правды.Ру, у американской нефтянки большие долги и много "грязных" кредитов. Поэтому ожидать резкого, взрывного роста добычи США вряд ли возможно. Теоретически, наверное, власти США могли бы реструктурировать долги нефтяников, но, с другой стороны, нужно понимать, что государственный долг США уже превысил 100 процентов ВВП. Наращивать его? Вряд ли Трамп на это пойдет, сказал Pravda.Ru Сергей Правосудов.

Геополитика на новом этапе

Forbes опубликовал статью под названием "Разорвет ли российская нефть "брак" между США и Саудовской Аравией?". По мнению автора, аналитика International Shipping & Trading Тео Матсопулоса (Teo Matsopoulos), США и Саудовская Аравия давно стали политическими оппонентами. Есть вопросы и по участию саудитов в терактах против США, и в понимании концепций прав человека, социальной справедливости, свободы. "Россия за последние годы была идеологическим противником США в вопросах, начиная от экономики и кончая социальной справедливостью. Теперь (с приходом Трампа) дело обстоит иначе. Надо искать другие союзы в условиях изменяющейся геополитической ситуации", — делает вывод экономист.

Америка поддерживала Королевство Саудовская Аравия, потому что его нефть текла к ее союзникам в Азии, в Японию особенно, цитирует Forbes другого аналитика, Грегори Гауза. Но в течение последних двух десятилетий это перестало быть правдой, указывает Гауз, большая часть саудовской нефти течет в Китай, который не является союзником США. Вот почему Америка должна рассмотреть возможность разорвать "брак" с Саудовской Аравией и столкнуть королевство с Россией на нефтяном рынке, завершает Forbes.

Получится ли? Пока мы наблюдаем обратное.


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