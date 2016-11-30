Сжиженный газ России не указ

По мнению международных экспертов, спустя четверть века доля сжиженного природного газа в мировой газовой торговле будет составлять 53 процента вместо нынешних 40. Но думается, что тогда, как и сейчас, поставки СПГ не будут представлять никакой серьезной конкуренции "Газпрому" в его поставках в Европу. Потому что сжиженное топливо намного дороже, и его берут лишь те, кому некуда деваться, или же те, кто категорически не желает что-либо покупать у России.

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На прошлой неделе в Токио состоялась международная конференция производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ). Помимо прочего, выступивший на форуме глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил, что по оценкам экспертов его организации, к 2040 году доля поставок СПГ достигнет 53 процентов от общего объема торговли природным газом.

Без сомнения, самым интересным аспектом данной новости является вопрос: а что такая перспектива означает для России? В прошлом году, например, редкое либеральное СМИ не смаковало "апокалипсические последствия" для российских газопоставок в Европу после угроз США начать экспорт туда своего сжиженного природного газа. Тон большинства публикаций был откровенно в духе известного изречения Обамы о российской экономике, "порванной санкциями в клочья". Дескать, если даже "Газпрому" и удастся остаться на европейском газовом рынке, его потери будут исчисляться десятками миллиардов долларов ежегодно.

Но вот год прошел — и, о чудо! — Европа ни на американский, ни на катарский сжиженный газ так и не перешла. За исключением разве что отдельных уникумов, "маленьких, но гордых" лимитрофов Вашингтона - Польши и Прибалтики, люто ненавидящих Россию, а потому и готовых идти на любые издержки. Лишь бы только не покупать "голубое топливо" из Сибири.

Да и то альтернативой выступает отчего-то сжиженный газ не из "благословенной Америки", а из Персидского залива, производства того же Катара. Обходящийся Варшаве, например, в 270 долларов за тысячу кубов, — на сотню дороже все еще поставляемого по долгосрочным контрактам российского газа. Но чего не сделаешь ради столь бережно лелеемых антироссийских "тараканов в голове"! Пикантная деталь — СПГ-терминал поляки построили в месте под названием "Свиноустье". Более, чем символический намек на то, как гордые панове сами себе "подложили свинью" — причем, очень серьезную.

А вот более вменяемые европейцы, из числа "старой" (и богатой) Европы умеют считать свои денежки получше. А потому и не заморачиваются "прожектами" диверсификации российского газа американским сжиженным. То есть, в принципе, евростолицы не против "ослабления газового диктата" России, согласно собственноручно сварганенным антироссийским мифам, вплоть до поиска всевозможных альтернатив, вроде "трансанатолийского" трубопровода, "Набукко" и прочих проектов, по сути своей, правда, больше напоминающих откровенную "маниловщину". Но, в любом случае, в качестве пусть даже чисто теоретической замены газопроводам из России рассматриваются, в первую очередь, газопроводы — а не сжиженный газ.

Почему? Последний получить не так просто. Для перехода этого топлива из газообразного состояния в жидкое необходима температура в минус 160 градусов. Уже только для работы компрессоров-декомпрессоров обычно тратится энергия, эквивалентная 10 процентам охлаждаемого сырья — что, соответственно, автоматически увеличивает его стоимость на те же 10 процентов. Полученная жидкость должна храниться в своего рода "супертермосах" из особых сплавов (обычная сталь "космический" холод выдерживает недолго), с дорогостоящей электроникой, защитными противопожарными и другими аварийными системами. Таким же оборудованием должны быть оснащены и "газовозы" — корабли, доставляющие СПГ на другие континенты. Что в конечном счете и увеличивает его стоимость весьма существенно в сравнении с тем газом, который транспортируется по трубопроводам. По оценкам аналитиков на 2014 год, только дополнительные расходы на сжижение этого сырья составляли около 200 долларов на тысячу кубов — это без учета стоимости самого газа.

Но все же, кто-то же покупает нынешние 40 процентов мировой добычи газа именно в виде СПГ? Безусловно! Но покупателями этого вида топлива страны, грубо говоря, становятся в первую очередь, от безысходности. Взять ту же Японию — ну куда ей было деваться, когда после взволновавшей весь мир катастрофы на атомной электростанции Фукусима, японцы вынуждены были полностью отказаться от АЭС? В такой ситуации газ из того же Катара, пару лет назад стоивший 700 долларов за тысячу кубов (ныне, правда, почти втрое дешевле) все равно воспринимался как "манна небесная". Тем более, что и производство в Стране восходящего солнца, скажем, так, не столько энерго-, а, скорее, наукоемкое — и затраты за энергетику занимают в стоимости готовой продукции сравнительно небольшую долю.

С Китаем несколько другая ситуация. Его промышленность нуждается в значительном количестве энергетических ресурсов — но из-за относительно дешевизны рабочей силы бурно развивающаяся первая экономика мира может позволить себе и переплатить за сжиженный газ.

Наконец, есть страны, которые просто в силу географического положения не могут экспортировать добытый природный газ иначе, чем морским путем, в сжиженном виде, например, Австралия, Малайзия.

В Канаде — собственного сырья достаточно, ну, а мексиканская промышленность — явно не тот покупатель, что может эти излишки купить. А вот, скажем, тот же Катар — он, без сомнения, с радостью стал бы продавать свою "первую в мире газовую цистерну" в Европу по трубопроводам. Да вот беда — Сирия отказалась давать разрешение на строительство "трубы" по своей территории этому "главспонсору" исламского терроризма, начиная от чеченских "шахидов" и заканчивая запрещенным в России ИГИЛ. После чего на многострадальной сирийской земле и начали вдруг плодиться бесчисленные "борцы за свободу", первоначально поддержанные Западом — который ныне уже не знает, что ему делать со всей этой радикально-исламской "сборной солянкой".

Кстати, об этом важном моменте никогда не стоит забывать и россиянам, когда они слышат демагогические вопрошания западных агентов влияния: "Ну что Россия забыла в далекой Сирии, помогая тамошнему правительству и рискуя жизнями своих летчиков?!"

Если абстрагироваться от элементарного поддержания авторитета Москвы на международной арене как надежного союзника, верного своим обязательствам перед дружественным режимом Дамаска, на сирийских полях сражений решается вопрос, будет ли там проложен вышеупомянутый газопровод из Катара в Европу. Что не только значительно ослабило бы позиции "Газпрома" в ЕС, но еще и обогатило бы спонсоров терроризма, увы, не только на Ближнем Востоке, но и намного ближе к российским границам…

Однако пока что перспектива строительства ближневосточных газопроводов благодаря пожару, разожженному в регионе Вашингтоном и "нефтяными монархиями" Персидского залива более, чем эфемерна. Соответственно, не менее эфемерна и вероятность конкурентоспособности на европейском газовом рынке сжиженного газа — хоть из США, хоть из Катара, хоть из Австралии. А те страны, кто его покупает, сосредоточены преимущественно в Азии. Соответственно, и более высокая, в сравнении с европейской, цена, в силу элементарных законов рынка, привлекает к себе и производителей СПГ. В то время, как европейцам гораздо проще и дешевле построить в доле с "Газпромом" "Северный поток-2" - а пока дать россиянам право на использование почти 100 процентов мощности немецкого газопровода OPAL — вместо прежних 50 процентов.

Так что прогнозы Международного энергетического агентства относительно повышения доли сжиженного газа в мировой торговле этим сырьем никого в России не напугают. Тем более, что РФ также является одним из крупных поставщиков СПГ — для тех, кто готов за него платить повышенную цену. Так что, если будет выгодно торговать именно сжиженным газом, российские энергетики просто нарастят его производство. Но это пока что в любом случае — дело не близкого будущего, посему, как говорится, поживем — увидим.