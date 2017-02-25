Украина: цена на газ и "конец истории"

Украина продолжает идти семимильными шагами по пути к вожделенным "европейским стандартам". Правда пока только в отношении тарифов ЖКХ и стоимости жизни в целом, но, увы, не доходов населения. А это самое население с ужасом ждет вердикта всемогущего в "великой европейской державе" МВФ по сохранению нынешней цены на газ, при том что мировые цены на этот продукт поднялись вслед за нефтью. Ведь еще одно "покращення" украинцы уже вряд ли переживут.

Украинские СМИ полны пессимистических подробностей по состоянию дел на энергетическом и связанном с ним жилищно-коммунальном фронте. За эту зиму, например, уровень неплатежей по квартплате вырос с прежних девяти до 26 миллиардов гривен (за 100 рублей ныне дают приблизительно 46 украинских денег). Что, в общем, неудивительно — есть примеры, когда жильцам немалого количества тех же киевских квартир платежки приходят с суммами до 12 тысяч гривен в месяц (больше 30 тысяч российских рублей!). При том что средняя зарплата в Незалежной чуть больше пяти тысяч гривен в месяц — и то, больше по реляциям госстатистики, а не в реальной жизни.

Власти пытаются сбить волну недовольства выплатой субсидий. Но получают их только девять из 15 миллионов украинских семей. Да и те, что получают, вовсе не живут в тепле и уюте. Сельские жители, например, в своих добротных домах с мансардой на субсидированный газ могут позволить в своих комнатах от силы градусов так десять выше нуля при среднем морозе. Остальное приходится доплачивать из собственного кошелька по рыночной цене, составляющей ныне 680 гривен за сто кубов голубого топлива. Так что нарастание вала неплатежей — вполне закономерное явление в условиях нынешней Украины.

При этом официальный Киев пытается предпринимать трагикомические меры по решению проблемы. Речь идет о "реструктуризации жилищно-коммунальных долгов", что на нормальном языке означает предложение оплачивать их… в кредит! Причем "отеческая заботливость" правительства победившего Майдана растет не по дням, а по часам. Так, если осенью речь шла о предложениях выплачивать долги по квартплате в течение года, то теперь этот срок власти готовы увеличить уже до четырех лет. При этом, правда, все равно не очень ясно — где украинцы возьмут деньги хоть через год, хоть через четыре, если зарплаты у них не повышаются, а зима с ее астрономическими расходами на отопление случается-то не раз в жизни, а ежегодно.

Кстати говоря, отсутствие надежды на рост доходов — это отнюдь не "штамп кремлевской пропаганды", а вполне реальное требование все того же МВФ, требующего от Киева для получения им очередного транша-подачки ввести мораторий на повышение зарплат сроком на три года. При этом, кстати, международным банкирам очень не понравилась и затея с "кредитами на отопление". Позиция фонда предельно простая и жесткая — за потребленные коммунальные услуги население должно платить сразу и сполна. Ну а для должников есть принудительное взыскание долгов через суд, позволяющее при превышении задолженности в размере десяти минимальных зарплат (теперь это 32 тысячи гривен) продавать с аукциона жилье должника.

А ведь именно Международный валютный фонд (пусть и с другими западными патронами) и является истинным правительством Украины — как минимум, при принятии важных стратегических вопросов. "Туземцам", конечно, позволяют красть государственные денежки в пользу собственных кошельков, но определять экономическую и социальную политику — это явно не относится к номинальным министрам и депутатам Рады.

А потому ныне одним из самых животрепещущих вопросов является будущая цена на газ для населения и связанная с ней стоимость услуг ЖКХ. Ведь однозначное требование "благословенного Запада" к его киевским адептам: эта цена должна быть рыночной и одинаковой для всех потребителей, что промышленности, что населения. За выполнение этой людоедской, пардон, либерально-рыночной нормы киевских чиновников взахлеб хвалят западные патроны - от шведа Карла Бильдта до недавно отметившегося на этой почве культового американского философа Фрэнсиса Фукуямы, автора знаменитой книги "Конец истории", повествующей о якобы бесповоротном торжестве либерализма и глобализма на всем земном шаре.

Увы, единая рыночная цена практически неподъемна подавляющему большинству украинцев, о чем, собственно говоря, и свидетельствует необходимость выделения 60 процентам населения субсидий. При том что немалая его часть просто не можетт их оформить, например, проживая в съемном жилье без договора найма. Плюс немалую роль играют аппетиты местных олигархов, владеющих облгазами и местной газораспределительной сетью, закладывающих в оптовую цену на голубое топливо весьма солидную накрутку. А еще — "высокопатриотическое" решение Киева отказаться от закупки российского газа, покупая его же в Европе по реверсной схеме. Хотя существует ли этот реверс физически, никто (кроме участников этого процесса, конечно) не знает. Есть мнение, что так называемый "ревесный газ" и не доходит до Европы — его отбирают из украинской трубы сразу после получения из Курска, не платя немалые суммы за транзит, а "сэкономленное" потом полюбовно делится между участниками этой аферы.

Так или иначе, но газ в этом году все равно подорожает, ориентировочно — процентов на сорок. Его ж цена привязана к нефти, а черное золото, как известно, резко пошло вверх после памятного прошлогоднего решения ОПЕК и других крупных экспортеров нефти ограничить ее добычу.

Собственно, стоимость газа для украинских промышленных потребителей с февраля уже повышена на 22 процента — и это явно еще не предел. По логике "рыночно-европейских реформ" то же самое теперь должно произойти и с ценами на газ для населения и ЖКХ. Но как тогда быть с их оплатой, если и теперь правительство вынуждено предлагать гротескную четырехлетнюю реструктуризацию за долги? При том, что эта мера блокируется истинными хозяевами украинской экономики из МВФ.

В общем, единственный выход для "революционеров гидности" — слезно бить челом перед сотрудниками Кристин Лаггард несколько ослабить их рыночные рекомендации, дабы сохранить газовые тарифы на нынешнем уровне. Но тогда ж кто-то должен оплачивать разницу. А где взять на это деньги? И как быть тогда со священной коровой западных "доброхотов" насчет абсолютной необходимости для украинцев платить за голубое топливо именно рыночную цену — и никак не меньшую, чем промышленники?

В общем, сложная дилемма стоит и перед официальным Киевом, и перед его зарубежными кураторами. Особенно с учетом того, что уже не только на Донбассе, но и по улицам украинской столицы бродит все больше вооруженных бандитов, сиречь участников "добровольческих батальонов", открыто говорящих о намерении захватить власть, нынешние представители которой уже настолько сидят в печёнках озлобленного населения, что последнее в этом случае только будет хлопать в ладоши. Другое дело, что уже на следующий день многие поймут, что, как и во многих случаях ранее, они попали из огня да в полымя…

Но, по большому счету, происходящее на Украине — вполне закономерный плод самоубийственного переворота на Майдане, приведшего бывшую советскую республику к началу все более стремительного распада. Так что название вышеупомянутой книги Фукуямы, "Конец истории", скоро сможет оказаться удивительно к месту — в отношении истории Незалежной.

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