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Автор Юрий Носовский

Киев отказался модернизировать пустоту

Экономика » Сырье » Газ

Киев останавливает модернизацию своих газопроводов, готовясь к остановке транзита "голубого топлива" из России. Конкретным доказательством данных намерений стал отказ Киева от покупок оборудования для газокомпрессорных станций стоимостью в 156 миллионов долларов. И данный факт, вопреки оценкам некоторых аналитиков, не затруднит, а, наоборот, увеличит шансы на строительство Россией газопроводов в обход Украины.

Киев отказался модернизировать пустоту
Фото: AP

Можно заметить, что эта новость, появившаяся в СМИ, в общем, не является какой-то "разорвавшейся бомбой". Информация о том, что "Нафтогаз" (и его дочерняя структура "Укртрансгаз") рассматривают вероятность того, что их "труба" станет пустой, появились еще несколько месяцев назад.

Так, в интервью киевскому журналу "Новое время" глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив говорил о таком варианте вполне серьезно. Правда, при этом пытаясь успокоить аудиторию "маниловскими обещаниями" насчет того, что Украина, дескать, готовится найти новых партнеров для работы своей газотранспортной системы. Впрочем, даже если таковые, в лице Румынии, Болгарии и Греции, все же найдутся, то только для того, чтобы поставлять газ на Украину с запада на восток. Ведь Россия его покупать точно не будет — стало быть, покупателем останется лишь Незалежная.

А ей нынче этого сырья сильно много не надо: движение в вожделенную Европу угробило большую часть отечественной промышленности, а у населения денег на газ уже не хватает. Даже собственной добычи, ведь стоимость газа тоже, по рекомендациям МВФ, повышена "до рыночного уровня", то бишь в несколько раз дороже себестоимости. Так что уже даже экс-премьер Тимошенко в Верховной раде озвучивает леденящие душу истории о сельских пенсионерах, добровольно отключающих газ в своих домах по причине запредельных тарифов и идущих жить в летние кухни, по примеру коренных народов Крайнего Севера, круглосуточно не снимающих в холодное время года зимней одежды.

В силу этого действительно "реверсная" (а не как сейчас "виртуально реверсная") перекачка считаных миллиардов кубометров не-российского газа на Украину доставшиеся ей в наследство от СССР гигантские транзитные мощности точно не загрузит. Последние, в штатном режиме, позволяли перегонять в Европу 120 миллиардов кубов газа в год — это не считая объемов для собственного потребления, доходящих до 50 ежегодных миллиардов кубометров.

Впрочем, даже в этом году российский транзит через Незалежную может дойти до рекордных за последние три года 80 миллиардов кубов, в сравнении с прошлогодними 67,5 миллиарда. Причина проста — вопреки смакуемым либеральной и украинской прессой прогнозам о "близком конце энергетической зависимости Европы от "Газпрома" поставки последнего регулярно возрастают. Так что могут составить, опять же, рекордные 175 миллиардов кубометров "голубого топлива". Ну и пока что транзитные мощности "Северного потока" по дну Балтики, "Голубого потока" по дну Черного моря в Турцию, а также белорусских газопроводов не позволяют доставить такие гигантские объемы без использования украинской "трубы". Что, разумеется, пополняет тощий карман "великой европейской державы" на пару миллиардов долларов в год.

Но, похоже, эта немаленькая сумма побольше реально полученных в 2016 году кредитных траншей от главного украинского "благодетеля". МВФ все явственнее грозит стать для Киева чем-то вроде "выходного пособия" — перед окончательным "увольнением" от статуса транзитного государства. Ведь даже 80 миллиардов кубометров газа в год — это на один зуб потенциальным новым российским газопроводам "Северному потоку-2" (55 миллиардов кубов) и "Турецкому потоку" (63 миллиарда). В общем, обе эти трубы в сумме как раз и дают эквивалент максимальной пропускной способности трубы украинской, около 120 миллиардов кубометров.

Хотя "Газпром" (он же не зверь какой) собирается оставить украинским газопроводчикам кое-что на пропитание — в виде платы за транзит 10-15 ежегодных миллиардов газа в несколько стран Центральной Европы. Нельзя ж, в самом деле, лишать последней копейки гордых политиков и газовиков "второй Франции". А то даже будет как-то неудобно перед западными партнерами, в лице одного из американских чиновников ООН, недавно кинувших клич помочь Украине "на бедность" гуманитарной помощью в 214 миллионов долларов.

Да и бывших партнеров по Варшавскому договору, несмотря на то, с какой быстротой они предали Москву, став верными сателлитами США, как-то жалко обрекать на холодные зимы. Другое дело, что они сами не показывают особой уверенности в транзитной надежности своего украинского союзника по американскому лагерю. Как та же Словакия, особо не надеясь на украинскую трубу, начавшая недавно строить мощные подземные хранилища для газа, дабы пережить "технический отбор" и прочие подобные финты, регулярно устраиваемые Киевом практически каждую зиму.

Возвращаясь к новости, упомянутой в самом начале статьи, можно заметить, что по настоящему новым является весьма оригинальный тезис ее комментаторов — насчет того, что фактическое признание уже и самих украинцев потери газотранзитного статуса может … навредить России! Дескать, газопроводы на Балтике и в Черном море пока только в стадии согласований, вдруг что-то не "срастется" — и как потом бедному "Газпрому" свою продукцию европейцам поставлять, если украинская труба совсем заржавеет?

Признаться, подобные резоны могут вызвать лишь улыбку. Да в том то и дело, что только угроза прекращения транзита через Украину и может заставить европейских политиков, все еще никак не могущих отказаться от раздуваемых уходящей администрацией США антироссийских мифов, значительно ускорить все бюрократические согласования по новым российским газопроводам. Как это недавно произошло с мощным немецким трубопроводом OPAL, в котором Еврокомиссия разрешила "Газпрому" использовать до 100 процентов его пропускной мощности.

Кстати говоря, вопреки всяким там "третьим энергопакетам", запрещающим одной компании и поставлять, и перегонять газ, как раз и принятым исключительно для того, чтобы "вставлять палки в колеса" россиянам. Все просто — когда синоптики регулярно предсказывают холодную зиму, а политологи — не менее регулярно новый переворот на Украине, с перспективой ее превращения в новое Сомали вместе с прекращением газового транзита вообще, — даже самые ярые ненавистники России вдруг становятся непривычно покладистыми. Думается, понимание в самом Киеве, что транзитером газа ему уже не быть, невозможное без соответствующего дипломатического внушения из Европы, добавит евробюрократам покладистости еще больше.

Возможно даже, и в плане реанимации "Южного потока" через Болгарию, замороженного в 2014 году из-за давления США на Брюссель и непосредственно на Софию. В последней, кстати, президентом избран политик-социалист, выступающий за нормализацию отношений с Россией. Так что, условно говоря, "черноморский поток" вполне может разветвиться — и в сторону Турции, и в сторону Болгарии. Что дополнительно послужит сдерживающим фактором от неосторожных замечаний для турецких лидеров то о необходимости смещения президента Сирии Асада, то об "украинской принадлежности Крыма".

Ну, а украинская труба, собственно говоря, физически тоже никуда не девается. Понятно, что нынешним киевским временщикам не с руки вкладывать деньги в ее модернизацию, ввиду перспективы прекращения подачи в нее российского газа.

Так ведь временщики, по определению, не вечны. И газопровод тоже, глядишь, может когда-нибудь пригодиться, если найдется желающий наполнить его своим газом. При условии, конечно, что контролировать трубу будет либо он сам, либо куда более вменяемые и договороспособные люди, чем нынешняя горе-элита.


Европа продает Украину за газ
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