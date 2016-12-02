ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь

Еврокомиссия расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортными системами стран Центральной Европы. Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Фото: Архив Pravda.Ru

Польша заявила, что намерена блокировать передачу газопровода OPAL России — подать жалобу в Еврокомиссию и суд ЕС. Недовольство выразила Украина. Петр Порошенко сообщил, что вопрос энергетической безопасности и энергетической солидарности Украины с Европейским Союзом обсуждался на саммите.

Раньше Украина и Польша уже пытались помешать проекту "Северный поток-2". Несмотря на их протесты, в Европе ищут возможность профинансировать строительство газопровода. На 25 ноября намечена встреча вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича.

Почему газопроводы стали геополитическим оружием? Сколько потеряла Украина от транзита по OPAL? Когда Россия сможет полностью отказаться от использования украинского транзита? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

— Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что проекты "Северный поток" и "Северный поток-2" являются для Литвы геополитическими, а не чисто коммерческими. Такой же подход у поляков и украинцев, которые говорят, что Россия пытается их прижать, лишить доходов. С вашей точки зрения, насколько этот вопрос политизирован?

— Вопрос, конечно, в крайней степени политизирован. Ряд политических игроков вообще заявляет, что давайте введем санкции против России в виде запрета на строительство "Северного потока-2", пытаемся отказаться от российских углеводородов, от нефти и газа. Естественно, что это приводит к еще большей политизации энергетики.

Самый интересный момент, что Россию всю жизнь обвиняли именно в том, что она использует энергетическую дубинку, и говорят, про энергетическое оружие, газовое оружие и т. д. А получается, что сами европейцы это используют. Россия же предлагает построить газопроводы за свои деньги, и это улучшит энергетическую безопасность Европы, диверсифицирует маршруты доставки.

Потому что пока отказаться от Украины как транзитера мы не можем. Конечно, у тех, кто предлагает антироссийские меры в газопроводной сфере, есть свои интересы и расчеты. Но та же самая Литва построила СПГ-терминал, считала, что это принесет ей какие-то блага. Оказалось, что терминал и инфраструктура стоят дорого, и сам сжиженный природный газ к ним приходит по высокой цене.

Норвежскому "Татуэллу" они платят за аренду регазификационного плавучего терминала, плюс сам газ оказывается в полтора раза дороже, чем Газпром предлагает по газопроводу. Им пришлось даже обязать всех потребителей покупать часть газа именно с СПГ-терминала, потому что по собственной воле никто не собирался это делать. И в итоге, СПГ закупает одна только государственная компания "Литгаз".

И естественно, что теперь у них появляется новая проблема, чтобы менее затратный был СПГ-терминал, надо чтобы он был на сто процентов загружен, а для собственного рынка с только газа не нужно. Соответственно, нужно соседям его продавать. Поэтому нужно всех соседей поставить в условия дефицита газа. Для этого надо вставлять палки в колеса российским проектам.

Они давно проводят откровенно агрессивную антироссийскую политику во всех сферах. Естественно, мы их из транзитных цепочек исключаем. Раньше наши энергоносители шли в в прибалтийские порты, а теперь идут в Приморск, Усть-Лугу и так далее. То же самое происходит и в Польше.

Во-первых, они построили свой СПГ-терминал, и конкурируют с той же самой Литвой. Но там ситуация еще хуже оказалась. Они газ закупают у Катара, цена — ровно в два раза выше, чем у Газпрома. Тогда момент Газпром им продавал по 400 долларов за тысячу кубов, а Катар начал продавать по восемьсот долларов.

В еще большей степени поляки боятся сокращения транзита через собственную территорию российского газа по газопроводу Ямал-Европа. Заинтересованность поляков в нем, конечно, очень большая. Поэтому они тоже выступают против этого проекта, и Польша как раз-таки стала той страной, чей антимонопольный орган не согласовал совместное предприятие для строительства "Северного потока-2". В итоге, Газпром приходит к решению, что он будет строить морскую часть, а наземную часть — его европейские партнеры.

У Украины, естественно, будет самая большая потеря, если будет реализованы эти проекты. Я думаю, они действительно будут построены. Европейцы сами понимают, что им нужны альтернативные транзиты, поэтому они все-таки дали разрешение на загрузку "Северного" и"Опала", теперь у них — более мягкий взгляд на "Северный поток-2". Проекты реализуются, несмотря на то что заявления антироссийские идут. Конечно, Украина потеряет примерно два миллиарда долларов в год за прокачку.

— С вводом "Опала" они сколько потеряли?

— Мощность "Опала" — 36 миллиардов кубов, половину мы уже загружали, сейчас — еще 40 процентов — примерно 15 миллиардов кубов с Украины еще уйдет. Причем, для Газпрома это очень выгодно экономически, потому что по соглашению об акционерах "Северного потока-1" Газпром все равно платит за прокачку определенную сумму без учета загрузки.

И получается, что на каждый кубометр прокаченного газа цена транзита снизится, как только он "Северный поток" будет загружать больше. Собственниками части газа, который прокачивается по "Северному потоку", становятся уже компании-потребители. Они покупают газ у Газпрома по другим соглашениям, и получается, что в "Опал" заходит уже не только газпромовский газ", но и газ европейских компаний. Поэтому исключаются нарушения третьего энергетического пакета.

— Идет тяжба по взаимным претензиям Нафтагаза и Газпрома. Расскажите об этом.

— Ее рассмотрение только недавно начали, до июня арбитраж в общем-то может рассмотреть. Позиция Газпрома понятна — в контракте условия — бери или плати. Либо ты забираешь физически газ, который законтрактовал на год, либо ты платишь частично — 80 процентов. Это — стандартные условия во всех долгосрочных европейских контрактах. Потому что поставщик должен понимать, какие месторождения ему надо разрабатывать, чтобы удовлетворить спрос.

Украина в определенный момент перестала выбирать эти объемы и деньги не давала. И этот долг все накапливается. Нафтагаз не забирает весь газ у Газпрома, соответственно все равно он должен его частично оплачивать. Украинцам приходится придумывать что-нибудь, чтобы увеличить финансовые требования к Газпрому. Они — абсурдные. Просто говорят, что цена на газ была несправедливой. Это — совершенно не из финансово-экономической области.

— В результате этих проектов к 2019 году вот Россия построит совершенно другую газотранспортную систему для снабжения Европы?

— Ну да, Россия всегда и говорила, что надо диверсифицировать маршруты доставки. Надо иметь альтернативу. Пока мы не можем отказаться от украинского транзита, потому что недостаточно других мощностей. И мы всегда говорили, что это небезопасно, поэтому нужно диверсифицировать. И это началось еще до смены власти в Киеве, "Северный поток" уже до этого был построен.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Юрий Кондратьев