Изюминки Азербайджана: Нефтелечение, зороастризм, Габаленд

Азербайджанский туризм набирает обороты. Это произошло благодаря длительной планомерной работе властей в этом направлении. Возродились старые символы страны и появились новые бренды, интересные путешественникам и отдыхающим из разных стран. Какие направления туризма наиболее перспективны, журналистам Pravda.Ru рассказал в своем кабинете заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Азербайджан находится на Каспийском море, но с пляжным туризмом у вас, вероятно, трудности из-за добычи нефти?

— Да, прибрежная зона не была развита. Есть определенные вопросы в связи с добычей и использованием природных нефтересурсов, потому что эта инфраструктура находится на побережье. Сейчас потихоньку все это очищается. Даже бульвар, который видно из нашего окна, в советские времена был в три раза меньше, чем сейчас.

Вообще этот район называли Черный город. Здесь были заводы, земля от нефти и нефтепродуктов была практически черной. Сейчас это все чистится с помощью современных технологий, и строится уже белый город. И он уже таким во многом стал. Заводы, порт, склады, судостроительные верфи выведены за пределы Баку. Поэтому гораздо город стал чище. Мы привлекаем иранских туристов, они едут в основном именно в приграничные регионы, куда в советское время доступ был всем закрыт.

Но у нас ведь нефть не только горючее, она бывает еще и лечебная! В городе Нафталан есть очень много клиник, где такой нефтью лечат болезни кожи, суставов и костей. Только в Азербайджане существует такой курорт. Туда едут люди из многих стран, в основном из бывшего Советского Союза. К сожалению, он находится близко к прифронтовой зоне, там бывают слышны канонады, хотя снаряды туда не долетают. Конечно, это повлияло на число туристов. Слава Богу, сейчас этого нет. В интересах всех избежать конфликтов и начать развивать туризм, в том числе в этих регионах.

— Кроме традиционных — пляжного, лечебного, культурного, кулинарного и познавательного туризма, вы также активно развиваете горный, создаете горнолыжные курорты.

— Да, было личное решение главы государства, президента Азербайджанской Республики, что нам нужна диверсификация туристических сезонов. У нас летний сезон на море длится всего два с половиной месяца. Поэтому очень правильное решение было принято, и кстати, первый горнолыжный Шахдагский курорт был создан на севере — на границе с Российской Федерацией, Дагестаном, в районе, который называется Гусар.

Он изначально планировался и создавался как круглогодичный курорт, такая внесезонность позволила сделать его достаточно недорогим при развитой инфраструктуре и хорошем уровне услуг. Первая фаза проекта закончена. За год его посещает около 100 тысяч туристов. Теперь там работает целый зимне-летний туристический комплекс на территории Шахдагского национального парка.

Сейчас это уже не единственный наш горнолыжный курорт. Видя его успешное развитие, был создан второй горнолыжный курорт, который тоже привлекает посетителей. Город Габала в последнее время сформировался как туристический центр. Есть медицинский, оздоровительный и экологический туризм. Теперь еще и горнолыжный компонент добавился.

Габала сейчас выступает в форме туристического кластера, где любой турист с любыми целями может найти то, что ему нужно. Там построен даже маленький эквивалент Диснейленда — Габаленд, то есть отдых с детьми не просто возможен, а будет им очень интересен. Уже есть и строятся еще отели на любой вкус и кошелек.

Оздоровительный сегмент представлен очень сильными клиниками. Много других самых разных объектов туристической индустрии. Есть футбольный клуб, футбольные поля, где можно проводить товарищеские матчи. Был также построен суперсовременный Конгресс-центр. Два года назад как раз там проводился азербайджано-российский Форум. Тогда гости из России удивлялись, что можно в нашей глубинке найти такой туристический город — там ощущение, что ты в Швейцарии…

— Какое количество туристов посещает сейчас вашу страну?

— Максимального количества Азербайджан добился в 20123–2013 годах, когда количество приезжающих достигло 2,5 миллиона. Это не тот максимум, на который мы рассчитываем, но в принципе на этом можно базироваться. К сожалению, в дальнейшем был некоторый спад в связи с кризисом и падением платежеспособности населения зарубежных стран.

Традиционно граждане четырех стран составляют 85 процентов посетителей Азербайджанской Республики. Это в первую очередь Российская Федерация. На втором месте Грузия, потом Турция и Иран. Но зато теперь появились туристы из арабских стран.

— С чем это связано?

— Тут очень много факторов. Во-первых, уже в течение пяти лет существует наше представительство в Дубае, которое курирует шесть стран Персидского залива. Был маркетинг, и рекламные кампании проводились постоянно. Единственный барьер, который мешал развитию притока этих туристов — визовый. Но этот вопрос был решен указом президента с февраля этого года.

Теперь уже туристы из 12 арабских стран могут получать визы по приезде. Это автоматически открыло им ворота в Азербайджан. И по большей части у нас с ними прямые рейсы есть. Это недалеко. Мы — мусульманская страна, поэтому они комфортно себя чувствуют в этом плане. У нас к ним нормально относятся, с пониманием мусульманских и национальных традиций.

Но мы — светское государство и уважаем все религии. У нас есть православные храмы и синагоги. У нас комфортно всем. Для привлечения туризма важна безопасность. Мы видим, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Жители этих стран устали от войн и нестабильности. Азербайджан — изначально страна с очень сильной системой безопасности. И поэтому туристы, особенно из стран, в которых война идет, есть угрозы, видят эту безопасность в нашей стране, и их тянет сюда отдохнуть.

И в тоже время сам народ — очень толерантный. Баку — традиционно космополитический город. Здесь всегда было смешение наций, очень много смешанных браков. То есть люди понимают другие культуры. Исторически Азербайджан был на Шелковом Пути, где привыкли видеть караваны… А сейчас в рамках Всемирной туристской организации есть программа Шелковый путь.

У нас с Россией, Грузией и Казахстаном виз нет и не было никогда. Наши люди всегда принимали путешественников, всегда рады гостям. К нам едут и паломники. Помимо мусульманских, христианских и иудейских святынь, у нас есть даже храм огнепоклонников времен Зороастризма. Некоторые люди приезжают туда не просто из-за любопытства, но и поклоняются этому древнему культу.

В Азербайджане сохранены многие традиционные народные промыслы. Производство ковров, различных металлических изделий, вышивка у нас очень распространены. Наша цель — создать такие условия для туристов, чтобы их визиты были не однократными, чтобы люди хотели возвращаться сюда снова и снова.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев