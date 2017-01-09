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Автор Юрий Носовский

Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала

Экономика » Рынки

Украина собирается подать против России очередной иск — в ВТО, насчет якобы нарушенных РФ правила торговли. Дескать, она покупает слишком мало украинских товаров. Но ведь совсем недавно об этом же в Киеве сообщали, как об огромном достижении! Видимо, даже при поддержке "благословенной Европы" невозможно спасти умирающую незалежную экономику от краха, потому и приходится уповать лишь на торговлю с "российскими агрессорами".

Украина

Вообще, исками "великой европейской державы" против Российской Федерации уже никого не удивишь. Тут ведь дело даже не в начавшемся после победы путча на Майдане кризиса, после которого в Незалежной резко активизировалась прослойка ультрапатриотов с их девизом "никогда мы не будем братьями!" Просто менталитет у гордых "эуропейцев" такой — халявный. По принципу "где бы ни работать — лишь бы не работать".

Меняются лишь очередные воздушные замки, призванные вызывать сладкие грезы о скором наступлении вожделенного изобилия — без малейших усилий по подъему собственной экономики. В начале 1990-х такой фантазией были надежды на мифическое "золото Полуботка", якобы дожидающегося дорвавшихся до вожделенной незалежности украинцев в подвалах Английского банка, с наросшими за три сотни лет гигантскими процентами. Потом идеей-фикс стало обретение еврочленства — разумеется, с полагающимися автоматически, просто за красивые глаза, зарплатами по 4 тысячи евро и пенсиями по 2 тысячи. Подо что, собственно, и удалось мобилизовывать зобмированных изощренной антироссийской пропагандой людей на все новые и новые "оранжевые революции".

Сейчас, правда, о полноценной евроинтеграции на Украине не говорят даже самые оголтелые еврооптимисты. Особенно после решения европейских лидеров в декабре прошлого года по требованию правительства Голландии, где "хотелкам" Киева не то, что на членство в ЕС, но даже на экономическую помощь сказали жесткое "нет". Причем сделали это не на уровне пустых деклараций, а в форме юридически обязывающего документа.

Так что последней соломинкой для европейских мечтателей из Незалежной остался разве что "безвизовый режим". Введение которого мало что доселе остается крайне проблематичным — но даже в положительном для Украины случае ее граждане, согласно духу и букве вышеупомянутого решения Евросовета, все равно не будут иметь права на работу в ЕС. Ну, а те украинцы, которые действительно хотят любоваться красотами европейских стран (и имеют на это деньги) — в общем-то и так не испытывали особых затруднений с оформлением туристических виз.

Так что идеологам халявно-маниловского менталитета "великой европейской державы" ныне просто архитрудно подбрасывать согражданам даже призраки какой-нибудь европейской "морковки", способной и дальше хоть как-то питать их уверенность в завтрашнем дне. Вот и остается пытаться создавать их из совсем уж фантастических вещей. Вроде ожидания того, что Россия в самое ближайшее время развалится на три десятка незалежных государств — а Киеву при этом достанутся десятки (если не сотни) миллиардов чистой прибыли.

Но поскольку таким сказочкам уже не очень верит большинство даже среди относительно вменяемых националистов, в ход идут и формально менее бредовые затеи. Вроде намерения выиграть у "Газпрома" иск на 20 миллиардов долларов — за упущенную выгоду из-за снижения транзита российского газа в Европу по украинской трубе. Хотя куда более вероятным является удовлетворение Стокгольмским арбитражем как раз встречного иска Москвы, уже на 30 с лишним миллиардов долларов — за отказ Киева покупать на протяжении последних нескольких лет оговоренные контрактом объемы российского голубого топлива.

Конечно, на фоне вышеупомянутых сумм жалоба украинского правительства в ВТО на Россию может показаться чистой воды крохоборством. Хотя — как сказать. Речь ведь идет ни много ни мало о требовании заставить Москву… покупать больше украинских товаров!

Нет, чисто с экономической точки зрения восстановление украинского экспорта на российском направлении принесло бы Незалежной десятки миллиардов реальной выгоды — в отличии от мифического "золота Полуботка", "репараций с побежденной Москвы" и штрафов с "Газпрома". Потому как еще на апрель 2016 года сумма потерь от снижения торговли с Россией составляла астрономическую сумму в почти 100 миллиардов долларов.

И на этом фоне Киев жалко выклянчивает миллиардик-другой в год кредитов МВФ — под гарантии проведения столь радикально-людоедских реформ, что даже самые рьяные ненавистники России готовы разорвать собственное незалежное правительство в клочья.

Так что с точки зрения элементарной рациональности попытка нормализовать украинско-российскую торговлю выглядит, как минимум, логично. Только ведь это с точки зрения лишь нормальной — но, увы, отнюдь не майданной логики. Согласно последней, ограничение товарооборота между Украиной и Россией доселе считалось, наоборот, гигантской "перемогой".

Об этом, в частности, гордо вещал уже бывший премьер Яценюк в конце 2015 года — просто захлебываясь от восторга при сообщении цифры сокращения доли украинского экспорта в Россию до 12 процентов вместо прежних 30 с лишним.

И вообще, это же так патриотично — перестать торговать с "клятыми москалями"! Можно сказать, вековая мечта "истинных патриотов". Помнится, они еще в 1990-м году на центральных площадях Киева горланили: "Кто съел наше сало?!" — требуя немедленного выхода из СССР как раз для того, чтобы это самое сало можно было есть единолично, не делясь с "ненавистной имперской Москвой".

Увы, прошло совсем немного времени — и акценты изменились с точностью до наоборот. Выяснилось, что российские товары, особенно энергоносители, котируются на мировом рынке везде, а вот то самое сало, увы, никуда, кроме России, особенно и не продашь. Как, впрочем, и молочную продукцию, и ряд других товарных позиций. Окончательно это показал период с момента победы путча в Киеве — когда "благословенная Европа" и не подумала повышать квоты на украинские товары, дабы компенсировать Незалежной потери в торговле с РФ.

Посему снижение украинского экспорта на российском направлении вылилось в абсолютное снижение экспорта вообще. Так, если в последнем благополучном 2013 году этот показатель составлял за первое полугодие 30,7 миллиарда долларов, в 2014 — 28,5, в 2015 — 18,7, то в 2016 снизился до 16,6 миллиарда долларов. С учетом же того, что экспорт составляет почти половину общего украинского ВВП — неудивительны и "зияющие высоты" последнего, на уровне не самых богатых африканских стран. Самое смешное, что при этом отказаться от товаров из России, того же газа, Украина все равно не может — пусть даже и занимаясь мухлежом со статистикой, рапортуя о "реверсных" закупках из Европы. Куда топливо попадает все равно от "Газпрома", просто потом достается Киеву с наценкой от европейских трейдеров.

Так что чисто из экономической целесообразности восстановить торговлю с Россией для официального Киева было бы настоящей "манной небесной" — в отличии от эфемерных "выгод" никчемной писульки об Ассоциации с ЕС, которая, к тому же, формально так и не вступила в полную силу из-за позиции Голландии.

Как знать, возможно, иск в ВТО по этому поводу даже играет для властей некую отвлекающую роль. Дескать, мы не просто собираемся торговать с "российским агрессором" — что в глазах бандерствующих патриотов выглядит настоящей "зрадой". Нет, мы добились над ним "перемоги" в международных инстанциях, а потому восстановление товарооборота — это что-то вроде "военного трофея", на манер "контрибуций от побежденной Москвы". Под таким соусом даже и явную "зраду идеалов Майдана", признание того, что "великой европейской державе" без северного соседа никак не обойтись, можно подать в аппетитном виде.

Только ведь пустое это дело — надеяться на помощь в нормализации торговых отношений на ВТО. Хотя бы потому, что правила этой организации, якобы гарантирующей свободную торговлю, давно превратились в пустые декларации. В противном случае у ведущих мировых игроков не возникали бы идеи создавать зоны "еще более свободной" торговли на манер Трансатлантического, Транстихоокеанского торговых соглашений.

Радикальное решение возникшей проблемы находится в руках самого Киева. Более того, так было всегда. Москва ведь честно предупреждала: если Украина соблюдает статус-кво, сохраняя таможенные барьеры с ЕС, то пользуется торговыми преференциями с Россией. Если эти барьеры снимает — тогда пардон, но превращать Незалежную в "перевалочную базу" для гигантского объема контрабанды европейских (формально — украинских) товаров в РФ никто разрешать не будет. Что и произошло на самом деле.

Конечно, Киеву трудно нормализовать взаимовыгодную торговлю со страной, демонизированной собственной пропагандой в качестве "агрессора". Но без этой нормализации украинская экономика вместе с социальными стандартами и дальше будет идти ко дну все более ускоряющимися темпами. Выбор, как и 3 года назад, по прежнему, остается за украинскими властями. И если не сделать его в правильном направлении в самое ближайшее время — делать его придется уже новому правительству Украины. Если, конечно, последняя к тому времени еще не исчезнет с политической карты мира.


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