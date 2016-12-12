Российский ОПК поможет "гражданке"

Президент поручил правительству подготовить программу увеличения доли выпуска гражданской продукции предприятиям ОПК. Но теперь речь будет идти не о горбачевской "конверсии", чуть не угробившей российскую "оборонку". Все ее достижения будут ориентированы на выпуск высокотехнологических изделий мирового уровня, как это и принято в развитых странах. А госбюджет перестанет кормить своими деньгами иностранцев, помогая росту отечественной экономики.

Президент Путин дал поручение правительству по итогам своего Послания к Собранию. Его пункт Пр-2346, п.1 ж) гласит:

ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса, к 2020 году — не менее чем до 17 процентов, к 2025 году — не менее чем до 30 процентов, к 2030 году — не менее чем до 50 процентов.

Доклад — до 1 июня 2017 года, далее — один раз в полгода.

На первый взгляд, данная инициатива напоминает "позднеперестрочную" конверсию советского ОПК, начатую на волне инициированной тогдашним лидером СССР Горбачевым "разрядки международной напряженности" и "нового мЫшления". Что, казалось, должно вызывать закономерные опасения, исходя из того, чем именно закончились "общечеловеческие розовые сопли" для "шестой части суши" — развалом великого государства и победой Запада в многолетней "холодной войне" без единого выстрела и даже без каких-либо существенных экономических затрат.

Зато жители Союза, включая россиян, на собственном опыте убедились в том, что лозунг "масло вместо пушек", несмотря на внешнюю привлекательность, отчего-то доказал свою полную несостоятельность. В том смысле, что отказ от выпуска продукции военного назначения практически не привел к сопутствующему росту товаров народного потребления, зато вызвал закономерный коллапс значительной части предприятий оборонного комплекса, только усугубившим экономический кризис.

Во-первых, потому, что реальная конверсия многих оборонных заводов живо напоминала популярный анекдот о слесаре-оборонщике, который из вынесенных с работы деталей пытался собрать газонокосилку: "Я ее и так и этак — все равно пулемет получается!"

Во-вторых, в силу такой горько анекдотической ситуации, "перековывание мечей на орала" если и шло, то в виде перехода на выпуск вместо прежней высокотехнологической техники чего-то максимально упрощенного. Вплоть до тарелок из "нержавейки", тазиков, лопат и прочего "венца научного прогресса" образца прошлых веков.

Зато те предприятия ОПК, которые всеми правдами и неправдами сохранили производственные мощности и кадры, с уходом в прошлое рафинированно либеральных "лихих 90-х" вновь "оказались на коне". Причем их продукция по-прежнему востребована не только российской армией, но и за рубежом. Россия на мировом рынке вооружений прочно держит второе место с 25 процентами от общего количества — после США с их 33 процентами. Остальные страны следуют с очень большим отрывом. И ожидающиеся в 2016 году продажи российского оружия другим странам на 15 миллиардов долларов — это, конечно, меньше, чем продажи нефти и газа, но тоже, скажем, побольше, чем половина украинского бюджета.

Так неужели же российскому ОПК вновь угрожает повторение злосчастной горбачевской "конверсии"? Никоим образом! В том числе, ничего не угрожает и программе перевооружений российской армии. Ведь в цитированном выше документе с сайта президента прямо указывается, что доля продукции "двойного назначения" для "гражданки" к 2020 году должна повыситься лишь до 17 процентов. В то время, как ныне она составляет 16 процентов, то есть разница в пределах "статистической ошибки".

Так что войска РФ получат запланированную для них военную технику, как и ожидалось. Другое дело, что большинство таких планов как раз и подлежало реализации до 2020 года. Вскользь можно заметить, что на основе президентского поручения можно даже сделать косвенный вывод о том, в какие сроки закончится основная часть программ перевооружения для минобороны.

А что же делать оборонным предприятиям дальше? Можно, конечно, переориентироваться на зарубежных покупателей. Но там есть свои ограничения. Грубо говоря, самую современную технику "чужим" стараются не продавать. Во всяком случае, в значительных количествах. А то мало ли как там дальше повернется… Даже США, у которых бюджет Пентагона — 582 миллиардов долларов, а в "друзьях"-сателллитах — добрая половина проамериканских режимов по всему миру, продает оружия за рубеж не больше чем на 20 миллиардов.

Вот и получается, что после насыщения российской армии новейшей техникой предприятиям "оборонки", кроме "амортизации" и сервиса основной продукции, надо будет заняться еще и чем-то другим. Ведь американские корпорации, даже производящие оружие, чисто "оружейными" тоже не являются. Тот же "Боинг" производит не только бомбардировщики, но и гражданские авиалайнеры. Продающая для военных электронику Силиконовая долина делает и персональные компьютеры, и т. д. То есть, оборонные заказы для таких корпораций не более, чем "вкуснятинка", которую получить от госбюджета приятно, но и в случае ее отсутствия или снижения такой бизнес все равно не пропадет.

Что же будет выпускать ОПК на части своих мощностей вместо, условно говоря, "пушек"? Да уж, конечно, не горбачевские "кастрюли и лопаты". Это было бы просто преступлением. Ведь, вопреки усердно раздуваемым Западом и его доморощенной "пятой колонной" мифам о том, что "Россия не способна производить что-то конкурентоспособное", как минимум, "оборонка" успешно доказывает обратное. Отчего не только другие страны покупают даже не самое современное российское оружие, но и военные США с их союзниками хватаются за голову от новых российских разработок, против многих из которых у них просто нет "противоядия".

Одним и перспективных направлений такой гражданской продукции может стать, например, медицинская техника. Те же дефибриляторы, томографы и другие приборы, которые в случае покупки за рубежом обходятся российскому бюджету в от тысяч до миллионов долларов за штуку соответственно. Собственно, дело даже не только в том, что российская продукция будет стоить существенно дешевле, хотя бы в силу более низкой, чем на Западе оплаты труда. Главное — что деньги российских налогоплательщиков будут оставаться в России, давая работу сотрудникам российских же предприятий.

Последнее, кстати, является ныне самым новым и важным трендом, как минимум, в столь любимой отечественными либералами "цитадели демократии". Где новоизбранный президент Трамп уже пообещал жесткие санкции тем американским компаниям, которые предпочитают размещать производственные мощности за пределами США, в первую очередь в Китае. Пусть даже значительная часть налогов таких компаний подпитывает американскую экономику, но ведь зарплату-то все равно получают не американские, а китайские рабочие! Собственно, Трампа-то и избрали в первую очередь для того, чтобы он сломал эту порочную систему…

Так что расширение российским правительством перечня товаров медицинского назначения, запрещенных к госзакупкам, если существует не менее двух предложений отечественных производителей, до 120 штук вместо прежних 58, вполне соответствует самому что ни на есть новейшему и передовому мировому опыту. И то, что помогать импортозамещению будет "универсализация" предприятий оборонного комплекса, которые смогут выпускать не только военную, но и гражданскую высокотехнологическую продукцию, можно только приветствовать.