На российском авторынке сдержанный оптимизм

Обнародованы данные состояния российского авторынка. Особый интерес представляют цифры, характеризующие объемы продаж новых "легковушек" и легких коммерческих автомобилей, занимающих максимальную долю продаж. Согласно информации агентства "Автостат", за первые десять месяцев нынешнего года таких машин было продано в России на 1,45 триллиона рублей. То есть россияне потратили на авто практически десятую часть своих доходов.

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Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Если с максимально "тучным" по этому показателю 2012 годом, когда в стране было продано почти три миллиона новых "железных коней", то с началом кризиса объем стал заметно снижаться, уменьшившись в 2015 году практически наполовину, до 1,6 миллиона единиц. В текущем году авторынок в стоимостном отношении просел на фоне десяти месяцев прошлого года незначительно, всего на 0,6 процента. Но в количественном — намного больше, ведь средняя стоимость автомашин за этот год выросла в среднем на 16 процентов. Точно так же будет не слишком оптимистично сравнение с европейскими государствами — в прошлом году РФ откатилась с первого-второго мест в Европе на четвертое-пятое.

С другой стороны, на Украине за десять месяцев текущего года новых легковушек было продано на сумму аж 1,22 миллиарда евро. Что в переводе на нашу валюту составит астрономическую сумму, с учетом усредненного курса, чуть больше 80 миллиардов рублей. Да, конечно, в Незалежной, особенно после устроенной нацистами "революции гидности", ныне с 54 "советских" миллионов населения осталось, особенно после ухода Крыма и Донбасса, от силы 40 миллионов человек — в сравнении с 145 миллионами россиян с учетом присоединившихся крымчан. Но при разнице в населении в 3,6 раза иметь разницу в стоимости купленных новых легковушек в 18,1 раза — это впятеро меньше на условную душу населения.

Стоит также обратить внимание, что 1,45 российских "автотриллиона" за десять месяцев за год могут составить, с учетом пропорции, приблизительно 1,72 триллиона рублей. Но ведь общее выражение зарплаты, полученное россиянами за прошлый год, — 18,3 триллиона. То есть на автомобили они потратили почти десять процентов своих доходов! Это, заметим, только по официальной статистике покупок и только новых автомобилей. А ведь есть еще довольно значительный рынок бэушных авто, точные оценки которого довольно затруднительны в силу того, что продажа таких машин далеко не всегда оформляется, многие покупатели довольствуются получением от бывших владельцев техпаспорта или, максимум, доверенности.

То есть реальная доля "автотрат" в кошельках россиян явно превосходит вышеупомянутую десятую часть. Тем более, что в эту статью, в общей сложности, входит не только стоимость нового или подержанного "железного коня", но и расходы на его обслуживание, ремонт, тот же бензин, наконец. И ведь не скажешь, что эти расходы, во всяком случае для большинства, абсолютно критические. Россия ведь не США, где во многих населенных пунктах, за исключением крупных мегаполисов, общественный транспорт, мягко говоря, не развит. А потому американцу, не желающему иметь хоть какую-то машину, передвигаться можно либо пешком, либо на такси. В отличие от россиян, для которых личное авто — фактор, максимум, лишь дополнительного комфорта, а то и просто чистого имиджа.

Так что столь немалая доля автомобильных расходов в общих тратах российских граждан — вполне значимый параметр достаточно сносного уровня жизни. Когда в семейном бюджете деньги остаются не только на "хлеб насущный" и другие критические расходы, но и на "клубничку". Что бы там ни отвечали участники социологических исследований на вопрос: "На что у вас хватает денег?" Тем более, что многовековой опыт показывает: этих самых денег не хватает никому при любых доходах, как бы последние ни увеличивались. Потому как уровень притязаний обычно превышает финансовые возможности человека, даже если последние и возрастают. Что метко описывает народная поговорка: "У кого суп жидок — у кого жемчуг мелок", — пусть и с иронией, но говорящая о том, что все равно не удовлетворены жизнью не только бедняки, но и богачи.

Можно также заметить и то, что меры, предпринятые властью для стимулирования автопродаж, оказались достаточно эффективными, во всяком случае в стоимостном выражении отечественный авторынок практически не просел. На всякий случай, для тех, кого может возмутить такая политика в отношении товаров "не первой необходимости", — общие ассигнования на упомянутые стимулирующие программы составили в текущем году, как и в прошлом, достаточно мизерную по меркам российского бюджета сумму в 50 миллиардов рублей. В то время как общий объем автопродаж составил сумму, почти в 30 раз большую, — эффективность налицо.

Конечно, "чистый эксперимент", на фоне полного исключения льгот покупателям в России не проводился, да, в общем-то, и без них до нуля рынок бы, конечно, не просел. Но в любом случае эффективность таких мер подтверждена мировым опытом. Страны с развитым автопромом, вроде США, Германии и Японии, с началом кризиса 2008 года стали тратить немалые суммы для стимуляции покупательской активности.

Ларчик открывается просто — по статистике, одно место в автомобильной промышленности создает минимум пять мест для смежников: химиков, выпускающих шины и краски, нефтяников, добывающих нефть и перегоняющих ее в бензин, металлургов, плавящих металл для кузовов и моторов, и т. д. То есть закрытие автозаводов, мягко говоря, способно вызвать такой эффект домино, что мало не покажется и Великая депрессия 30-х годов вполне сможет стать предметом изучения не только историков, но и головной болью для всех без исключения граждан.

В силу этого российские власти также намерены продолжать политику по стимулированию автопродаж. Как путем сохранения прежних мер, вроде дотаций программам утилизации старых автомобилей ("премия" при сдаче в утиль "старья" с покупкой новой машины — от 50 до 400 тысяч рублей), трейд-ина, лизинга, так и путем создания новых программ. В числе последних, анонсированных главой минпромторга, "первый автомобиль", "автомобиль для многодетных семей" и "автомобиль для работников социальной сферы". Суть их можно понять уже из названия. Правда конкретика пока еще, по понятным причинам, не озвучена. Не только потому, что она еще разрабатывается — немало зависит и от финансовых возможностей бюджета, который, впрочем, может надеяться на довольно неплохие перспективы ввиду начавшегося стойкого тренда на рост нефтяных цен после согласия большинства нефтепроизводителей сократить объем добычи "черного золота".

Собственно говоря, этот фактор, несомненно, и сам по себе может заметно увеличить число россиян, желающих купить себе новую "легковушку". Обычно снижение курса доллара и рост бюджетной "щедрости" автоматически улучшает наполнение и кошельков простых граждан. Но в любом случае исходя из вышеприведенных цифр можно сделать вывод: автопродажи в России за текущий год стабилизировались даже при низкой цене на нефть. Теперь же можно с немалым основанием рассчитывать на заметный рост авторынка после достигнутого дна, которое, впрочем, на деле оказалось не таким уже и глубоким.