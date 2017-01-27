Сладкая месть: Порошенко оставил Россию без "Рошена"

На днях украинская кондитерская корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Порошенко, объявила о намерении прекратить работу своей фабрики в Липецке. Украинские СМИ уже смакуют "проблемы обнищавших россиян", которым из-за исчезновения незалежных конфет придется остаться без сладкого. Правда, при этом признают, что доля липецкой фабрики в общем объеме кондитерского производства России составляла максимум четыре процента — на грани статистической ошибки.

Новость, обнародованная компанией "шоколадного гетмана", как часто называют Петра Алексеевича сами украинцы, немедленно стала одним из "хитов" интернета. В трогательном единстве российские либеральные СМИ и бандеровские издания Незалежной стали лить крокодиловы слезы — якобы проникнувшись страданиями россиян. И тех, кто потерял работу на липецкой фабрике, и тех, кто якобы "останется без сладкого" после исчезновения "Рошен" с рынка. Весьма характерным является сообщение на киевском сайте "Деловая столица": "Себе дороже. Roshen оставит русских без дешевого сладкого. Корпорация Roshen решила закрыть Липецкую фабрику, которая производит конфеты, доступные для среднестатистического обнищавшего россиянина".

Можно заметить, что авторы указанной статьи в тексте вынуждены сами себе противоречить, приводя более чем красноречивую статистику относительно истинной важности рошеновской продукции для граждан РФ. Согласно которой липецкая фабрика произвела в 132,7 тысячи тонн кондитерских изделий в благополучном 2013 году. И это на фоне 3,3 миллионов тонн всей российской кондитерской продукции за тот же год. А ведь с тех пор фабрика Порошенко постепенно снизила выпуск продукции втрое…

Вскользь можно заметить, что если действительно рошеновскими карамельками питались "обнищавшие россияне", то показатель в четыре процента является более чем замечательным даже для самых богатых стран "золотого миллиарда". Скажем, в США с населением в 314 миллиона человек около 50 миллионов официально находятся за чертой бедности (почти 15 процентов). А в России, получается, "дорогую" отечественную кондитерию потребляют оставшиеся 96 процентов уже явно не нищих, по признанию киевской пропаганды, граждан России.

Хотя, конечно, если серьезно, то слабо верится в дешевизну продукции "Рошен". На Украине она обычно дороже в полтора-два раза от сравнимых по качеству сладостей других производителей. Это касается и знаменитых "Киевских" тортов, и шоколадных конфет (типа "Красного мака" и "Кара-Кума"), и дешевых карамелек-"барбарисок".

А ведь с 2013 года производительность липецких мощностей упала втрое. Кстати говоря, с пропорциональным сокращением персонала — с прежних двух тысяч до 700 человек на начало текущего года. И что-то за этот период тему "массовых сокращений" ни одно заметное издание ни в России, ни на Украине не поднимало…

Может возникнуть вопрос: а зачем вообще пан Порошенко решил закрыть свой заводик на российской земле? Ну и если решил, то почему не продал, как это сделал еще один его коллега-олигарх, стоявший у истоков путча на Майдане, днепропетровский миллиардер Коломойский, довольно быстро продавший принадлежащий его бизнес-империи Москомприватбанк еще в 2014 году?

Второй вопрос формально объясняется тем, что с апреля 2015 года на имущество липецкой фабрики Басманным судом столицы наложен арест в связи с махинациями по поводу "возврата НДС" на довольно внушительную сумму в 180 миллионов рублей. Однако выпускать сладости "шоколадному гетману" никто не запрещал — только отчуждать собственность. Так зачем он предпринял демарш с остановкой производства?

Основная причина этого кроется в гротескной ситуации, сложившейся стараниями самого Порошенко. Ведь, если верить поддерживаемой им машине оголтелой антироссийской пропаганды, наша страна с начала 2014 года является "агрессором, оккупировавшим исконно украинские Крым и Донбасс". И при этом президент "подвергшейся агрессии" несчастной "неньки" гордо получает немаленькую прибыль от своего производства в стане-"агрессоре". За три последних года "дивиденды" от липецкой фабрики составили достаточно внушительную сумму в 72 миллиона долларов. Что, понятное дело, не очень радует российских патриотов, понимающих, что эти деньги идут на поддержку нацистского режима, убивающего их братьев в Донбассе и бросающего в тюрьмы недовольных на Украине.

Конечно, ожидать чтобы пан Порошенко тратил собственные денежки на поддержку "вийска" не приходится, но даже оплата труда собственных геббельсов в подведомственной медиа-империи наносит вреда не меньше, чем обстрелы карателями Донецка.

Собственно, снижение производства липецких конфет в первую очередь связано именно с этим фактором — рядовые россияне не жаждут покупать продукцию, доходы от которой идут на поддержку главы радикально-антироссийской диктатуры. Но и радикальные нацисты в Киеве, желающие установления на Украине фашистского террора, тоже постоянно пеняют Порошенко, что "на налоги от липецкой фабрики можно год платить зарплату целой российской дивизии". Видимо, из числа тех мифических "российских подразделений", которым вот уже почти 3 года противостоят доблестные каратели. Хотя окажись вся эта публика действительно перед кадровыми российскими дивизиями — в освобожденном Киеве еще в 2014 году начались бы процессы по денацификации.

Как бы там ни было, но "шоколадному гетману", видимо, надоела критика радикальных бандеровцев. Тем более, что при сохранении самоубийственной политики нынешних властей им очень скоро придется идти на перевыборы, под которые "отцу нации" желательно повысить упавший рейтинг. Это оптимистичный сценарий, а в пессимистичном пану Порошенко придется срочно бежать из Киева по примеру Януковича. И не факт, что его с распростертыми объятиями примут на Западе. А вот в России… могут принять. И как раз на такой случай "шоколадному беглецу" как раз и может пригодится липецкий активчик ценой в два миллиарда рублей. Это своего рода "кислородная подушка" на случай, если лидеры новой "революции гидности" экспроприируют у него все, что "нажито непосильным трудом". Включая и оценивающуюся в полмиллиарда долларов кондитерскую империю "Рошен", находящуюся на 18-м месте в мировом рейтинге.

Но вернемся к российским делам. При наличии спроса, брешь в четыре процента будет быстро закрыта сладкими изделиями альтернативных производителей. У которых, кстати говоря, благодаря этому появятся дополнительные рабочие места.

Без сомнения, 700 жителей Липецка, которые потеряют работу до конца этого года и перейдут на пособие по безработице, жалко. Но для города потеря семи сотен рабочих мест не станет серьезным ударом. И есть основания надеяться, что они сумеют найти себе новую работу в других секторах. Как уже нашли ее почти полторы тысячи их коллег, уволенных ранее. Как ни странно это прозвучит, в каком-то смысле их положение куда устойчивее, чем у Порошенко, ведь остаться на второй срок ему поможет только чудо.

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