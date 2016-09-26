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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Ювелиры России драгоценнее ее алмазов

Экономика » Производство

Русская ювелирная школа пользуется заслуженным уважением во всем мире. Как готовят ювелирных дел мастеров? Почему российские производители все-таки проигрывают зарубежному импорту? И как обезопасить себя от подделки при покупке ювелирных изделий? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал президент ювелирной компании "Алмаз-Холдинг" Флун Гумеров.

алмазы
Фото: Архив Pravda.Ru

— Ваш холдинг помимо украшений производит много других вещей, вплоть до посуды. А мода на ювелирные украшения изменчива, быстра и интернациональна?

— Мода на ювелирные изделия, действительно, очень быстро меняется. Еще совсем недавно еще наши родители носили красные корунды. Поэтому мы говорим: мода меняется, стиль остается. Задача — создать стильные коллекции, чтобы можно было носить, по крайней мере, долгое время. Потому что ювелирные изделия — это все-таки очень дорогой материал, не зря они называются драгоценностями. И поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы изделия были не только модные, но и стильные.

— Какие тренды появились в последние годы?

— Наша компания запатентовала в прошлом году изготовление ювелирных изделий из 585-й пробы: платина и палладий. Это — ювелирные металлы XXI века, я уверен. В той же Японии ювелирные изделия сделаны в основном из платины. Это мода к нам тоже придет. И я горжусь, что компания начала выпускать легкие красивые, изящные ювелирные изделия 585-й пробы платины.

Молодежь, которая часто не хочет носить то, что носили родители, обязательно будет носить эти изделия. Тем более, платина — это очень прочный металл, температура плавления практически в два раза выше, чем у золота. Эти изделия красивые, изящные и легковесные, они прекрасно сочетаются с драгоценными камнями. Конечно, наша задача, как и любого производства, бежать не за мячом, а туда, где мяч упадет в следующую минуту, то есть предвидеть.

— В одежде моду диктуют Милан и Париж. А в ювелирных изделиях тоже есть такая иерархия? Мы оглядываемся на Запад, пытаемся его копировать, или здесь все несколько по-другому устроено?

— Мы считаем, что в конечном счете за все платят покупатели. Сегодня не представляет никаких трудностей нанять дизайнеров из любой точки мира, и они онлайн будут на вас работать. Мир стал глобальным. Мы прекрасно видим в своих магазинах, какое изделие как покупается, за что готов платить наш покупатель своим рублем. Поэтому мы понимаем, в каком направлении двигаться.

И конечно, постоянно тестируем. Тренд создает в конечном счете покупатель. Он главное лицо рыночной экономики.

Ювелирное искусство — это составная часть российской культуры, но тем не менее, скорость производства сейчас — в разы быстрее, чем было еще несколько лет назад. Спрос очень быстро меняется, поэтому нужно очень четко и быстро реагировать. Сегодняшние технологии это позволяют. Потому что сегодня уже есть 3D-моделирование практически у каждого предприятия, и мы можем создать ювелирное изделие буквально за несколько минут. Оно тут же уйдет на литейную машину и отольется в драгоценных металлах.

— Россия — очень большая страна. Отличаются ли вкусы людей по регионам?

— Не только по регионам. Есть у нас в Туапсе два магазина на улице Карла Маркса в домах 26 и 28 — рядом. Но у каждого магазина — свой покупатель. Поэтому и продуктовая линейка в них достаточно разная. У нас сегодня производство идет уже не с прилавка, а с планшета. Мы, когда принимаем на художественном совете изделие, уже понимаем, как эта коллекция будет видеться, как будет носиться…

Мы прекрасно понимаем, что должны сегодня предлагать рынку такие ювелирные изделия, которые может купить среднестатистический работающий человек. То есть мы очень плотно работаем над облегчением ювелирных изделий, при этом улучшая качество. Три года назад средний вес ювелирных изделий был 2,5-3 грамма, сегодня — 1,5-1,7 грамм. Автоматически стоимость уменьшается процентов на 40. Это диктует рынок.

Но обручальное кольцо не может быть дешевле свадебного платья, которое носят один день. Надо, чтобы народ понимал, что помолвочное, обручальное кольцо — это та вещь, которая всегда остается при них. Наше отличие от других участников рынка, в том что наше изделие покупают только в момент радости. То есть ювелирное производство можно смело назвать фабрикой предметов радости.

— Какие есть способы обмана в торговле ювелирными украшениями? К чему потребитель должен быть готов, как он может обезопасить себя при покупке драгоценностей?

— Когда вам предлагают дешевые или с большой скидкой якобы ювелирные изделия, значит, дело нечисто. Дешевых драгоценностей не бывает, а себе в убыток продавать никто не будет. Способов обмана очень много. Самые простые — это когда недобросовестные игроки завышают вес. Например, вместо того, чтобы поставить на бирке реальный вес в 1,5 грамма, пишут — 1,65. А это уже 10 процентов. Ведь российский покупатель не будет искать 0,15 грамм в ювелирных изделиях. Нашим людям это несвойственно. Когда вы видите 20-30-50 процентов скидки, причина чаще всего именно в этом. Наша компания в каждом своем магазине поставила электронные весы. И мы говорим: обязательно взвешивайте, не только у нас, а у всех.

Многие воспользовались слабым контролем, потому что Закон №294 запретил Пробирной палате проверять магазины. Год назад магазины остались практически без контроля. И недобросовестные производители вместо того, чтобы положить 585 долей в 585 пробу, начали класть только 500 долей. А это на 18 процентов меньше золота.

Вставки — самый лакомый способ обмана. Бриллиант чистотой 1,1 и весом 1 карат стоит 10 000 долларов. А бриллиант весом 0,99 карат с теми же характеристиками будет стоить уже 6000 долларов. Ну кто из российских покупателей сможет определить, есть ли в камушке 0,2 грамма или на сотую долю меньше?

Наша компания в каждом магазине поставила детектор бриллиантов. Плюс мы покупаем бриллианты у государственных предприятий. Наш поставщик — "Смоленский кристалл", это бывший государственный завод. Мы дорожим своим именем и держим марку.

Нам надо находить ответы на вопрос, почему Россия, имея огромное богатство по золоту, платине, алмазам, по другим драгоценным металлам и камням, не стала сегодня ведущей ювелирной державой? К тому же ювелирное искусство — составная часть нашей культуры. Мы должны экспортировать больше ювелирных изделий, ведь таким образом мы, помимо прочего, экспортируем российскую культуру, знакомим с ней мир.

— Почему же этого не происходит?

— Я считаю, что в этом есть вина и бизнеса, и регуляторов, и общественных организаций. Нам надо более тесно находиться в диалоге с властью, чтобы вместе выработать стратегию развития отрасли и занять на мировом ювелирном рынке большее место. Это нам по силам.

В этом году мы участвуем в самой крупной ювелирной выставке мира в Гонконге. В прошлом году мы получили там Гран-при за кольцо "Жизнь", сделанное дизайнером из Костромы. Думаю, что будут большие успехи и сейчас.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил Юрий Кондратьев


Ювелиры России драгоценнее ее алмазов
Темы золото платина бриллианты Флун Гумеров ювелирные изделия
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