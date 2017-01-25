Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП

Масштабный промышленный шпионаж и его влияние на экономический рост давно являются предметом споров в экономической среде. Какие только аргументы за и против не выдвигались за то время, когда эта тема впервые была поднята исследователями, а это было еще в середине XIX века! Время было простое, так что в ту пору в воровстве наиболее промышленно развитые Британия или Франция активно обвиняли своих соперников — Германию, США, Японию.

Особенно досталось последней: ходили конспирологические слухи, что чуть ли не единственной целью пребывания японцев за границей является воровство технических достижений европейской цивилизации. Ведь сами азиаты, по мнению "цивилизованных европейцев", к развитию были не очень способны. Экономика, технологические новации и расизм как отражение открыто проявляемых тогда империалистических интересов тесно переплетались друг с другом. В современном мире, если где и звучит тема "желтой угрозы", то разве что в адрес Китая, который в очередной раз у кого-то что-то скопировал.

Действительно, массовый промышленный шпионаж, который осуществляет Китай в отношении США, уже не раз становился предметом разбирательств и скандалов. Но надо отметить, что большинство государств мира шпионит друг за другом, особенно за техническими новинками в военной отрасли, и Китай здесь не исключение, а обычный пример, один из многих.

В этом межгосударственном соперничестве забывается важный вопрос: а насколько вообще эффективен промышленный шпионаж? Насколько серьезно он влияет на экономический рост, содействуя техническому совершенствованию выпускаемых изделий, развитию инженерных и естественных наук?

Например, на Западе до сих пор считается, что промышленный шпионаж со стороны СССР и серьезные усилия США по защите своих секретных технологий, были, фактически, довольно бессмысленны. СССР, согласно этим оценкам, постоянно упирался в то, что для полноценного копирования технологических новинок ему необходимо было активнее развивать смежные отрасли (в частности то же материаловедение) и промышленные технологии в области машиностроения, химии и т. д. То есть копирование новинок и шпионаж не настолько сильно влияют на экономический рост, по крайней мере, так якобы было во время холодной войны.

И все же, как показывает новое исследование, в ряде случаев это абсолютно не так. Наиболее показательна здесь ситуация с ГДР и ее успешным промышленным шпионажем в отношении ФРГ. Оба соседствующих немецких государства не питали друг к другу нежных чувств. Оба они были базой для разведывательных и контрразведовательных операций стоящих за ними соперничающих сверхдержав. Но кроме того, ГДР имела свои интересы в ФРГ, к ним относилась и промышленная разведка.

Как доказывается в исследовании, которое базируется на доступе к большому количеству открытых документов восточногерманских разведок, в первую очередь Штази. Она была не просто успешна — без нее, в и так развитой промышленной стране технический рост шел бы более медленными темпами. Исследование базируется на анализе 189725 отчетов и других бумаг Штази, касающихся промышленности и экономики Восточной Германии с 1969 по 1989 годы. Шпионаж был настолько успешен, что не только сузил отставание одной части Германии от другой, но даже затормозил научно-иследовательскую работу в ГДР. При этом, согласно исследованию, каждое серьезное усилие в области промышленного шпионажа сужало разрыв на 8,5 процента.

Операции Штази (а организация отвечала еще и за ведение промышленной разведки на территории предполагаемого противника), носили широкий характер. Буквально в каждый научный институт ФРГ, в каждое добровольное научное общество, в частные фирмы, госслужбы, экономический блок и правительство, партии и профсоюзы были инфильтрованы агенты. Задачей в области промышленного шпионажа было передавать информацию, касающуюся наиболее прорывных направлений технического и экономического развития, а также тех, которые могли бы оказаться конкурирующими с аналогичными отраслями ГДР где-нибудь на внешних рынках. И это сработало: ГДР представляла собой наиболее конкурентноспособную на внешних рынках экономику Восточного блока.

С учетом тысяч информаторов, работавших в ведущих немецких и международных концернов — Siemens, AEG/Telefunken, IBM — разведка была просто переполнена данными.

В то же время, по мнению исследователей, это сотрудничество парадоксальным образом носило взаимовыгодный характер, так как Штази было выгодно помогать своих агентам в их карьерном росте. Ведь чем выше разбирался по корпоративной лестнице агент, тем больше ценной и полезной информации он сливал разведке.

Однако неверно думать, что-то, что удалось Штази, получается у всех. Кроме высокого профессионализма у разведки ГДР был ряд особенностей, которые не позволяют автоматически переносить ее опыт на общую ситуацию. Ее случай делает уникальным то, что у ГДР и ФРГ были общими язык, социальные связи, унаследованные хорошо развитые промышленность и наука (как бы Третий рейх ни старался своей "арийской физикой" и чистками научной среды ее развалить, в полной мере это сделать не удалось). Такая ситуация способствовала внедрению и массовому тиражированию украденных технологий. Ничего подобного ни у СССР, ни у многих других стран СЭВ просто не было.

Вот один из примеров успеха. В 1970 году были начаты работы по копированию и внедрению IBM 360. Уже через три года одно из предприятий Дрездена (ГДР) изготавливало около 100 работающих машин в год.

Но, несмотря на успехи в области корпоративного промшпионажа, стабильного будущего у ГДР в условиях сокращения выделения средств на собственный НИОКР и перехода на относительно легкое копирование более развитых образцов, просто не просматривалось. Особенно в период ускоренного внедрения новых промышленных новинок. Фирмы ГДР начинали прямо зависеть от успехов государства в области промышленного шпионажа. Параллельно этому необходимо было развивать свою промышленность, инженерное дело и т. д.

Интересно было бы провести аналогию с тем, как сильно промшпионаж влияет на экономику и техническое развитие Китая. Правда, оценить это влияние не так-то и просто.

Во-первых, в случае с ГДР, авторы имели доступ к архивам, включая документы разведки, чего в отношении Китая мы даже и не можем предполагать в ближайшее время. Во-вторых, положение Китая сильно отличается от положения ГДР. Страны Запада во время холодной войны ограничивали проникновение западных технологий в СССР и зону его влияния. Сейчас таких препятствий для передачи технологий Китаю нет. Это не считая того, что он сам их активно закупает на Западе, осуществляет скупку патентов (напрямую или через подставных лиц), входит в долю основного капитала в инновационных фирмах.

Хотя безусловно верно, что Китай так или иначе проник повсюду в разных частях мира, осуществляемый им промышленный шпионаж, весьма вероятно, не играет настолько важной роли, как в случае ГДР с ФРГ. Легальных каналов получения научной информации и своих собственных центров должно хватать. Наиболее существенный вопрос в другом: в случае успешного копирования новейшей технической разработки насколько эффективно знания и технологии будут растиражированы непосредственно по китайскому промсектору? Какую роль в этом всем — положительную или отрицательную — сыграет административная система страны?

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