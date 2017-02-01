Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Производство
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Мировой легпром — бокс в разных весовых категориях

Экономика » Производство

В каком состоянии пребывает российская легкая промышленность? Как она переживает экономический кризис? Есть ли конкретные драйверы роста у этой отрасли? И сможет ли Россия в ближайшем будущем одеть себя сама? На вопросы Pravda.Ru ответил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

швеи
Фото: Архив Pravda.Ru

— Согласно предварительной статистике за 2016 год, в легкой промышленности отмечается рост.

— По отношению к периодам спада, особенно по отношению к 2014 году определенный рост наметился. Это означает, что тот первичный спад реально прекратился, то есть отрасль в значительной степени пережила кризис, хотя все равно находится в достаточно тяжелом положении.

— А в каком состоянии была отрасль после распада СССР? Было чему проседать в 2014 году?

— У отрасли потенциал выживания очень большой. Конечно, ее структура, которая сложилась во времена Советского Союза, совершенно не отвечала новому времени, то есть тому, что называется "рынок".

Если бы в нашей стране ей занялись так, как ей занимался Китай все последнее время, мы бы имели совершенно иную ситуацию. То есть отрасль надо было грамотно, разумно перестраивать, понимая, насколько она несет в себе инновационный потенциал.

— Что вы подразумеваете под словом "перестраивать"? Наверное, это осталось актуальным до сих пор?

— Сегодня вопрос перестройки уже не актуален. Она произошла сама собой. Прошло все-таки уже более 25 лет с момента развала СССР, то есть с того момента, когда отрасль была брошена на произвол судьбы.

Если обратиться к цифрам, то сегодня количество товаров, которые производятся российскими предприятиями, составляет 22-25 процентов от общего объема российского рынка.

Такой же примерно будет и цифра этого года. Она не такая уж маленькая, учитывая, что, если говорить про нашу отрасль, мы уже три года живем в условиях жесткого кризиса перепроизводства. С учетом спада спроса во всем мире этот кризис только ужесточается. То есть, грубо говоря, потребление в мире сегодня находится по отношению к производственным возможностям ниже в 1,7 раза. Поэтому это жесточайшая ситуация, при которой конкуренция только возрастает, а не снижается.

Сегодня на рынке доминируют те, кто вкладывает в эту отрасль деньги, льготы. Это Китай, Турция, Узбекистан. В некоторых сферах даже Бразилия, как ни странно. Например, в обувной отрасли.

Расскажите о драйверах развития нашей текстильной отрасли. Я так понимаю, что 40 процентов отечественной продукции — это цифра, к которой вы стремитесь?

— Мы общественная структура, поэтому мы должны смотреть на вещи достаточно здраво. Понятно, что любой производитель в глубине души стремится к монополизации, поэтому самое простое, что мы могли бы сказать как производители: "Да, давайте сделаем такую программу, чтобы было полное импортозамещение, на 100 процентов". Но это утопия и более того — глупость. Да, у нас жесточайшая конкуренция с Китаем, но мы же с сегодняшних позиций будем стартовать, а они в значительной степени проигрышные. Даже можно сказать, что это бокс в разных весовых категориях, при которых результат практически заранее предрешен. Поэтому этого делать точно не надо, а нужно исходить из внутренних задач, из задач продуктовой и товарной безопасности.

— Какие сегменты легкой промышленности у нас планируется развивать? Есть ли какая-то программа на госуровне? Есть ли крупные госзаказы?

— После мартовской встречи в Вологде с президентом четыре года тому назад у нас начали постепенно формироваться идеология и программы господдержки. Дальше, как вы знаете, был кризис 2014 года. Естественно, это заставило немного изменить стратегию, вырабатывать антикризисные меры.

Мы стали более обособлены с точки зрения финансов, и это повлияло на все внутренние процессы в отрасли. Хотелось бы, чтобы антикризисные меры заработали с начала кризиса, но они реально начали работать только в прошлом году. Результат все увидели. Но самое главное, что сегодня наметилось, — взаимодействие между министерством и профессиональным сообществом. Мы стали работать очень плотно.

Министерство работает как с Союзом, так и с предприятиями напрямую. Выстроена система работы, появились очень конкретные программы, они постепенно шлифуются. Если говорить о самих программах, это в первую очередь общий Фонд развития промышленности, который был создан как антикризисная мера и как некий базис для проектного финансирования. То есть это длинные, дешевые инвестиционные деньги на развитие.

— Куда они вкладываются?

— В технические ткани, в нетканые материалы, в современные ткани для спорта. Наш рынок сегодня во многих сегментах слабо заполнен с точки зрения определенной локализации предприятий. Мы действительно сегодня большое количество комплектующих, тканей и прочего завозим.

Есть ткани, которые мы будем завозить теперь всю жизнь, например определенный сегмент хлопковых тканей, потому что их невыгодно у нас производить массово. То есть в каких-то количествах мы будем производить и на территории России, потому что этого требует государственная безопасность. Это продукция для армии и для определенных госкорпораций, которые, как показала практика, могут попадать под конкурентные санкции. Поэтому мы должны обеспечивать устойчивость базовых секторов экономики. Но пытаться развивать это направление как конкурентное преимущество, как массовую продукцию большого смысла нет. Для массового рынка проще взаимодействовать с Китаем, с Бангладеш.

Определенные вещи, например, технический текстиль, будут производиться не для дальнейшей перепродажи в розничных торговых сетях, а для применения в смежных отраслях: автомобилестроении, дорожном строительстве, космосе, авиастроении и т. д.

Нет отрасли, в которой бы сегодня не применялись в том или ином виде изделия легкой промышленности. Тем более, что появились очень современные виды текстиля, они вытесняют периодически и металл, и другие композитные материалы. Поэтому у текстиля большое будущее. Многие страны начинали свой серьезный подъем с того, что они раскручивали именно текстильную отрасль.

— Недавно был круглый стол, в котором вы принимали участие, там презентовали Ивановский проект — Комбинат по производству полиэфирных волокон. Прозвучала цифра 25 миллиардов. Финансируют проект в том числе немецкие и чешские банки. Есть еще какие-то сопоставимые проекты на российской территории по масштабам, по деньгам?

— Проект ядра, кластера, так называемый инфраструктурный проект — это то, что частный бизнес в чистом виде поднять не может, потому что частный бизнес пользуется в больших количествах результатами этого производства. Поэтому сегодня уже есть однозначно выстроенный спрос на то, что будет производиться на Ивановском комбинате.

— Со стороны кого будет спрос?

— Со стороны наших производителей технического текстиля и нитей для обычной одежды, для массовой продукции. Потому что в последнее время смесовые ткани используются в том числе и для постельных принадлежностей, и для кухонных принадлежностей, для домашнего текстиля, который активно развивается.

— Можно ли сказать, что производство полиэстера отчасти стало идеологией? То есть сейчас Россия не имеет или имеет в очень малых объемах собственный хлопок и лен, так?

— Хлопка пока нет.

— Я слышала мнение: "У нас много нефти и леса. Стало быть, нам сам бог велел производить искусственные полиэфирные волокна — то, что в магазинах называется "стопроцентный полиэстер", и вискозу". В этом плане идет какое-то переоснащение?

— Да, сегодня есть в разной степени готовности два проекта по производству поливискозных нитей. Я пока не буду это в полной мере озвучивать, я надеюсь, что если это начнет реализовываться, то через год, максимум — два, мы услышим о принятии решения о строительстве. То есть это в достаточно серьезной стадии. Но, конечно, в условиях, когда рынок в целом ощущает нехватку живых денег, вопрос финансирования всегда выходит на первый план.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Может ли Россия одеть себя сама?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Готовим мясную запеканку
Рецепты
Готовим мясную запеканку
Законы счастливых отношений
романтично
Законы счастливых отношений
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Кого засыплет обломками Украины?
Производство
Мировой легпром — бокс в разных весовых категориях
Власть
День победы США: России нужен реванш?
Читательский топ
Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
Древнейший предок человека был похож на зубастый "мешок"
Занимательные Новости
Древнейший предок человека был похож на зубастый "мешок" Видео 
Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Украина
Под Мариуполем развернулось танковое сражение Видео 
Уфология
Советские НЛО делались на тракторном заводе
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы

В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

Минск пытается дружить против Москвы
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция

Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

Месть 90-х: России грозит депопуляция
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров Любовь Степушова Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать Любовь Степушова Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Dmitry Goryachev Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Кого засыплет обломками Украины?
анатолий карась Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Gleb Zhiglov ﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Gleb Zhiglov Как превратить возраст в своего союзника
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево
Google_113042661472508661168 Почему не стоит торопиться с отменой санкций: Взгляд из России
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Валерія Губій Ветаран "АТО" избил блогера за ненависть к русскому языку
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?