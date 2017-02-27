Переход на безнал: и хочется, и колется

Российские власти по примеру других стран все чаще задумываются об ограничении оборота наличных денег и перехода на безналичные расчеты, в том числе для населения. Печатать деньги оказалось слишком дорого, а иметь "непрозрачную" экономику обходится еще дороже. Как скоро состоится переход на безнал и какие это будет иметь последствия?

Фото: Архив Pravda.Ru

Печатать деньги — сплошное разорение

Перекрывая кислород наличности, государство убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, выпуск купюр и монет достаточно дорог. Эксперты приводят следующие цифры: напечатать одну тысячу банкнот с несколькими уровнями защиты стоит свыше 3 тысяч (!) рублей (для справки: объем наличных банкнот в обращении в России сегодня составляет около 9 триллионов рублей).

Стоимость же изготовления монет зависит от металла (мельхиор, никель, медь, цинк), это электроемкое и трудозатратное производство, соответственно, тоже недешевое. Кроме того, фальшивомонетчики, или точнее "фальшивокупюрщики" не дремлют, поэтому немалые средства уходят на разработку все новых степеней защиты.

Во-вторых, для хранения наличных денег опять же требуются большие, специально оборудованные помещения и банкоматы; для их транспортировки — спецтранспорт и штат инкассаторов.

В-третьих, — и этот аргумент самый решающий — государство хочет иметь возможность контролировать оборот денег в экономике, а наличные контролю поддаются слабо. Ими выдают зарплаты "в конвертах", ими дают взятки, их десятилетиями хранят "под матрацем" и за них грабят…

В-четвертых, граждане легче расстаются с деньгами на карте, чем в кармане. Западная модель потребления с успехом это доказала. Значит, с помощью безнала легче вырастить "идеальных потребителей". Не совсем честный аргумент, но весомый…

Мировой опыт

По "безналичному" пути идет весь мир, правда, разными темпами. В Бельгии, по официальным данным, безналичными являются около 90 процентов потребительских платежей. Ненамного отстают Нидерланды, Швеция, Франция, Канада. В еврозоне с 2018 года собираются изымать из оборота купюры достоинством в 500 евро, а в дальнейшем начать охоту и на банкноты меньшего достоинства.

Азия представлена скромнее (Сингапур, Япония, Южная Корея), зато мощно — Сингапур, как утверждают составители "безналичных" рейтингов, лидирует сегодня в мире по карточным расчетам. К "безналичному" рывку готовится Китай. Эксперты утверждают, что за последние несколько лет банки КНР выпустили более трех миллиардов дебетовых и кредитных карт. Кроме того, Китай лидирует в мире по применению мобильных приложений для безналичных расчетов.

Подобные процессы идут и на постсоветском пространстве. В Азербайджане закон о безналичных расчетах вступает в силу с апреля 2017 года. В соответствии с ним ограничивается доля наличных расчетов в магазинах, кафе и ресторанах, а зарплата, за исключением ряда предприятий торговли и общепита, полностью уходит в "безнал". За снятие наличных с банковских счетов юрлица и граждане будут платить налог в размере 1 процента от снимаемой суммы.

Избавить россиян от наличности помешал кризис

В России об ограничении наличных расчетов всерьез заговорили в 2012 году как об одной из мер борьбы с нелегальным оборотом денежных средств. Минфин тогда предложил обязать граждан оплачивать банковскими картами покупки стоимостью более 600 тысяч рублей с 1 января 2014 года, а через несколько лет уменьшить лимит до 300 тысяч рублей. Претворению этих планов в жизнь помешал кризис.

Недавно стало известно, что с внесением в правительство соответствующего законопроекта Минфин повременит минимум до 2018 года, а скорее всего и дольше. Пока государство намерено ограничиваться "точечными" инициативами типа принудительного перевода зарплат бюджетных работников на карту "Мир" с запретом использования других карт (соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу).

Пока россиян приучают к безналу в том числе и поощрительными мерами. Например, выпуском банковских карт с cashback, когда владельцу карты возвращается определенный процент (0,5-1%) с части суммы, потраченной на покупки за месяц.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, переход на безнал в России займет 10 лет — именно такой срок потребуется на подготовку платежной инфраструктуры и "интернетизацию" регионов. Представители более мелких банков говорят о меньших сроках — пяти-семи годах.

"Безусловно, безналичная экономика более эффективна во всех смыслах. К "прозрачности" своих экономик стремятся все государства, — рассказала "Правде.Ру" генеральный директор Национального Агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева. — Легче всего "обелению" поддаются крупные покупки — квартира, дача, машина. С теневыми заработками сложнее. Сейчас много говорят о необходимости борьбы с зарплатами в конвертах, но ведь нужно в первую очередь понять, почему предприниматели выбирают такую стратегию. Явно не от хорошей жизни. Это связано с размером фонда оплаты труда, довольно значительной налоговой нагрузкой, особенностями предпринимательского климата и, в конечном счете, рентабельностью бизнеса предпринимателя. С каждым из этих факторов необходимо работать отдельно".

Сейчас, по словам Имаевой, бизнес активно (в 80-90 процентах случаев) пользуется дистанционными банковскими каналами — системами "Клиент-банк", интернет-банкингом и т. д. Этот факт подтверждает наличие соответствующей банковской инфраструктуры, которая способна обрабатывать большие объемы платежей.

Финансовые институты, в первую очередь банки заинтересованы в увеличении безналичного оборота. Привлекая все большее количество потребителей в дистанционный канал, они значительно уменьшают издержки по содержанию своего недешевого в обслуживании хозяйства — идет сокращение банковских отделений, количества банкоматов и т. д. Параллельно увеличивается число так называемых программ лояльности для населения по уплате коммунальных платежей, мобильной связи и других услуг.

Главным барьером к полному переходу на безнал, по мнению Имаевой, является неготовность не столько банков, сколько населения. Хотя дистанционное банковское обслуживание доступно пока не всем россиянам (в отдаленных районах по-прежнему не хватает банковских терминалов, нет достаточной обеспеченности Интернетом), это проблема решаемая. Сложнее с отношением населения: у значительной его части, в основном у представителей старшего поколения присутствуют недоверие и страх перед безналичным обслуживанием. Здесь включается психология, некие установки, сформированные, возможно, под влиянием прошлого негативного опыта, подчеркивает эксперт.

К слову сказать, психологическая проблема безнала остро стоит не только в России. Например, сотрудники Корнелльского университета США провели исследование и выявили неожиданную тенденцию: популярность наличных в последние годы повышается на самой родине безналичных расчетов!

В то время как другие страны довольно успешно сокращают наличное обращение, американцы за 2016 год нарастили его на 7-10 процентов по сравнению с 2015-м. Более того, выяснилось, что тотальный переход на безнал может вызвать у людей депрессию и даже психические расстройства. Ученые объясняют это тем, что при оплате наличными деньгами потребитель лучше фиксирует изменение цен, контролирует свои затраты и быстрее адаптируется к тратам. Невидимые же платежи тормозят эти процессы — и государство должно учитывать этот, казалось бы, мелкий фактор, в своих масштабных планах.

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