Как спастись от "валютной войны"

С приходом Дональда Трампа в Белый дом и в связи с его неоднократными заявлениями о необходимости взять курс на протекционизм (то есть защиту национальных производителей и повышение таможенных барьеров для импортных товаров, в первую очередь китайских и мексиканских) в мире заговорили о новом витке торгово-валютных войн. Действительно ли стоит ожидать новых сражений и какие последствия они могут повлечь за собой?

У современных торгово-валютных войн богатая история. Можно долго перечислять основные вехи этих войн, как местных (в одном отдельно взятом регионе мира), так и более глобальных, и то, какие именно товары и чьи валюты когда использовались в качестве снарядов. Уместно, например, вспомнить, что вершитель мировых судеб в конце ХХ века — международный клуб "большая семерка", или G7, как ее коротко называют, — образовался в середине 70-х годов именно в результате попыток урегулировать валютные курсы и положить тем самым конец валютным войнам.

Нынешний виток напряженности связывают прежде всего с растущим противостоянием США и Китая. Перед своей инаугурацией Дональд Трамп пообещал ввести импортную пошлину в 45 процентов на каждый товар, ввезенный в Новый Свет из Китая. Если эта мера будет введена, то можно быть уверенными: Китай в долгу не останется. Экономисты и финансовые аналитики уже подсчитывают убытки, которые понесут обе страны и конкретные потребители, по сути, объявленных вне закона товаров.

Но специалисты подчеркивают, что в современных войнах упор все-таки делается не на товарную, а на валютную составляющую. В конце нулевых годов появился даже термин "конкурентная девальвация", когда власти той или иной страны обесценивают свою валюту, стимулируя тем самым объемы своего экспорта и повышая конкурентоспособность национальных компаний. К началу 2011 года американские власти опустили свой доллар аж на 20 процентов, что, в свою очередь, привело к росту курсов национальных латиноамериканских валют и ухудшению экономического положения ряда латиноамериканских стран. Эстафету подхватила Япония, снизив стоимость иены на 25 процентов по отношению к уже снизившемуся доллару. В настоящее время объектом международных нападок стал Китай, активно девальвирующий свой юань.

Мировой экономический кризис стимулирует ведущие экономики наращивать конкурентную девальвацию. Что дальше?

"Ничего, пустые страхи, — уверен профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаил Портной, давший интервью "Правде.Ру". — На мой взгляд, никакого очередного витка таких войн не будет, а нынешнее обсуждение вызвано исключительно ожиданием новых внезапных заявлений от Дональда Трампа.

Современная валютная война — это чрезвычайно сложное дело, своего рода бумеранг. Односторонняя девальвация валюты в нынешних экономических условиях всегда оборачивается для страны большими потерями.

Если говорить о США, то обесценивание собственных активов, выраженных в долларах, им никоим образом не выгодно, а экспортные преимущества от девальвации в данном случае будут сомнительны.

Сегодня в мире, конечно, имеет место соревнование торговых валют, в первую очередь доллара, евро и восходящего юаня. Усиление последнего многие легкомысленные аналитики пытаются выдать за некоторую угрозу. На самом деле объемы мировой экономики и мировой торговли растут — соответственно, если доля того же доллара в этом пироге будет уменьшаться, то сам кусок пирога все равно продолжает оставаться очень весомым.

Конечно, юань будет со временем полноценной резервной валютой и подвинет остальных — это неизбежно. Но это будет естественный, а не военный процесс".

"Пока никаких военных действий не объявлено, стороны находятся на стадии так называемых валютных интервенций, — поддерживает коллегу аналитик группы компаний "ФИНАМ" Богдан Зварич, также побеседовавший с "Правдой.Ру". — Конечно, если США переориентируются на позиции протекционизма и введут режим благоприятствования для своих производителей, можно будет говорить о начале торговой войны между США и их основными торговыми партнерами — Китаем, Японией, Европейским союзом.

Уже сейчас из-за океана раздаются предупредительные выстрелы в виде заявлений о том, что Европа использует низкую стоимость своей валюты для поддержания своей экономики и предоставления конкурентного преимущества своим компаниям за счет снижения себестоимости произведенной продукции. Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет вернуть производство в США. И вполне возможно, что США тоже ослабят доллар, который сейчас находится на очень высоких значениях".

По словам Богдана Зварича, эффективным инструментом борьбы с девальвацией национальных валют становится постепенный уход от использования доллара в двусторонних международных расчетах. В частности, специалисты предлагают вернуться к практике внешнеторгового валютного клиринга (то есть международным расчетам между странами, основанным на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в клиринговой валюте по согласованным ценам. — Ред.).

Так, ответом России на введенные против нее санкции может стать переход на клиринговые соглашения со странами Азии и Латинской Америки. Причем эксперты отмечают, что в современных условиях главное экономическое преимущество клиринга состоит вовсе не в самом факте этого самого перехода на взаиморасчеты, а в возможности резкого увеличения кредитования экспорта за счет эмиссии денег, но без роста инфляции.

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