Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Финансы
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Юрий Носовский

Микрокредиты: почему это опасно

Экономика » Финансы » Деньги

В последние месяцы значительно улучшилась динамика кредитной дисциплины среди российских заемщиков. Тем не менее многим россиянам не хватает обычных кредитов, им приходится одалживать деньги у "микрофинансовых организаций" под гораздо большие проценты, чем в банках. Теперь за недопущением грабительских ставок по таким кредитам следит государство.

Микрокредиты
Фото: Архив Pravda. Ru

По итогам минувшего года, организации, ведущие учет состояния кредитного рынка страны, констатируют сдержанный оптимизм. Так, по данным Объединенного кредитного бюро — главной профильной структуры в этой сфере, рост проблемной задолженности в вырос по итогам 2016 года на 13 процентов (с 1,2 до 1,3 триллиона рублей). Впрочем, речь идет о просрочках платежей даже на один день, так что финансисты бить тревогу на этот счет не спешат. Более того, склонны считать наличную динамику положительной, ведь 13 процентов роста просроченных кредитов — это вчетверо меньше полуторного прыжка данного показателя в 2015 году.

Причем, судя по всему, так считают не только эксперты контролирующих инстанций, но и сами банкиры, выдающие населению деньги взаймы. Так, за прошлый год средний лимит по кредитным картам вырос на 37,5 процента: с 32 до 44 тысяч рублей. Отметим, что средняя зарплата по стране, по данным Росстата, составила 36,2 тысячи рублей. Так что лимит по кредиткам превысил среднюю зарплату по стране на 21,5 процента. Финансовые организации готовы ссужать своих клиентов средствами более щедро, чем ранее, не особо опасаясь проблем с возвратом средств.

Однако вышеупомянутых кредитных возможностей хватает далеко не всем. И тогда люди занимают недостающие суммы в микрофинансовых организациях - в виде так называемых микрокредитов. Примерно половину из них берут "до зарплаты", то есть кредит берется наличными, а не при покупке конкретного товара.

Увы, рассчитаться со взятой в долг суммой "до следующей зарплаты" получается не у всех. Происходит накрутка процентов. Осенью 2014 года в Перми коллекторы забили насмерть 28-летнего мужчину, заступившегося за друга, отказывавшегося возвращать 300-тысячный долг, который волшебным образом вырос всего за год из взятой взаймы у "микрофинансистов" тысячи рублей.

Сейчас микрофинансовые организации стараются не доводить дело до столь крайних мер, тем более что "укоротить руки" коллекторам-беспредельщикам наконец взялось государство. Но при этом только по итогам первого полугодия 2013 года просроченные займы МФО на сумму 4,3 миллиарда рублей были переданы коллекторам.

Самым важным аспектом микрокредитной задолженности являлись запредельные проценты по платежам, больше всего напоминающие бандитский "счетчик". К счастью, законодатели наконец-то предприняли меры для ограничения аппетитов кредиторов. Еще в июне Госдума уменьшила максимальный размер процентов по микрокредитам. Теперь он может превышать исходную сумму, взятую в долг, не более чем в три раза. Но, похоже, многие российские граждане просто не знакомы с вышеупомянутой юридической нормой, чем без зазрения совести и пользуются предприимчивые дельцы. Недавно прокуратура Кировской области начала проверку законности микрозайма, выданного одной из местных жительниц под 292 процента годовых на 20 дней. Когда же возникли проблемы с возвратом задолженности, договор о реструктуризации заключили уже под 2379 процентов годовых!

К счастью, упомянутая кировчанка обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением. Но сколько таких потерпевших просто не знают о своих правах?

Но такое ограничение максимальной прибыли по микрозаймам не является радикальным решением. Хотя, разумеется, его можно только приветствовать: наконец-то российское законодательство смогло хотя бы приблизиться к нормам действовавшей в XI веке "Русской правды", которая запрещала тогдашним ростовщикам требовать с должников более чем двухкратную сумму. Но настоящим решением проблемы может стать лишь полное сворачивание деятельности микрофинансовых организаций.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


У коллекторов отберут "кредит доверия"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Происшествия
Следователь-миллиардер Захарченко "наказал" бизнесмена за ликвидацию химоружия
Деньги
Микрокредиты: почему это опасно
Евросоюз
США начали разваливать еврозону
Читательский топ
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Сейчас читают
Профилактика
Зубная боль. Вредные советы
Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Украина
Под Мариуполем развернулось танковое сражение Видео 
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Украина
МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е" Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Мир
В конгрессе США призвали наказать Россию за Айболита в Лимпопо
Юрий Носовский Микрокредиты: почему это опасно Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов США начали разваливать еврозону Дмитрий Нерсесов Владимир Губарев Кто допишет таблицу Менделеева? Владимир Губарев
Комментарии
Александр Пеньков От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
dei4ik Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Valeri Lipodat От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Леонель Месси От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Леонель Месси От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Александр Холодный Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?