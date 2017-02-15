Микрокредиты: почему это опасно

В последние месяцы значительно улучшилась динамика кредитной дисциплины среди российских заемщиков. Тем не менее многим россиянам не хватает обычных кредитов, им приходится одалживать деньги у "микрофинансовых организаций" под гораздо большие проценты, чем в банках. Теперь за недопущением грабительских ставок по таким кредитам следит государство.

Фото: Архив Pravda. Ru

По итогам минувшего года, организации, ведущие учет состояния кредитного рынка страны, констатируют сдержанный оптимизм. Так, по данным Объединенного кредитного бюро — главной профильной структуры в этой сфере, рост проблемной задолженности в вырос по итогам 2016 года на 13 процентов (с 1,2 до 1,3 триллиона рублей). Впрочем, речь идет о просрочках платежей даже на один день, так что финансисты бить тревогу на этот счет не спешат. Более того, склонны считать наличную динамику положительной, ведь 13 процентов роста просроченных кредитов — это вчетверо меньше полуторного прыжка данного показателя в 2015 году.

Причем, судя по всему, так считают не только эксперты контролирующих инстанций, но и сами банкиры, выдающие населению деньги взаймы. Так, за прошлый год средний лимит по кредитным картам вырос на 37,5 процента: с 32 до 44 тысяч рублей. Отметим, что средняя зарплата по стране, по данным Росстата, составила 36,2 тысячи рублей. Так что лимит по кредиткам превысил среднюю зарплату по стране на 21,5 процента. Финансовые организации готовы ссужать своих клиентов средствами более щедро, чем ранее, не особо опасаясь проблем с возвратом средств.

Однако вышеупомянутых кредитных возможностей хватает далеко не всем. И тогда люди занимают недостающие суммы в микрофинансовых организациях - в виде так называемых микрокредитов. Примерно половину из них берут "до зарплаты", то есть кредит берется наличными, а не при покупке конкретного товара.

Увы, рассчитаться со взятой в долг суммой "до следующей зарплаты" получается не у всех. Происходит накрутка процентов. Осенью 2014 года в Перми коллекторы забили насмерть 28-летнего мужчину, заступившегося за друга, отказывавшегося возвращать 300-тысячный долг, который волшебным образом вырос всего за год из взятой взаймы у "микрофинансистов" тысячи рублей.

Сейчас микрофинансовые организации стараются не доводить дело до столь крайних мер, тем более что "укоротить руки" коллекторам-беспредельщикам наконец взялось государство. Но при этом только по итогам первого полугодия 2013 года просроченные займы МФО на сумму 4,3 миллиарда рублей были переданы коллекторам.

Самым важным аспектом микрокредитной задолженности являлись запредельные проценты по платежам, больше всего напоминающие бандитский "счетчик". К счастью, законодатели наконец-то предприняли меры для ограничения аппетитов кредиторов. Еще в июне Госдума уменьшила максимальный размер процентов по микрокредитам. Теперь он может превышать исходную сумму, взятую в долг, не более чем в три раза. Но, похоже, многие российские граждане просто не знакомы с вышеупомянутой юридической нормой, чем без зазрения совести и пользуются предприимчивые дельцы. Недавно прокуратура Кировской области начала проверку законности микрозайма, выданного одной из местных жительниц под 292 процента годовых на 20 дней. Когда же возникли проблемы с возвратом задолженности, договор о реструктуризации заключили уже под 2379 процентов годовых!

К счастью, упомянутая кировчанка обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением. Но сколько таких потерпевших просто не знают о своих правах?

Но такое ограничение максимальной прибыли по микрозаймам не является радикальным решением. Хотя, разумеется, его можно только приветствовать: наконец-то российское законодательство смогло хотя бы приблизиться к нормам действовавшей в XI веке "Русской правды", которая запрещала тогдашним ростовщикам требовать с должников более чем двухкратную сумму. Но настоящим решением проблемы может стать лишь полное сворачивание деятельности микрофинансовых организаций.

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