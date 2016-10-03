Без суверенитета евро нет Евросоюза

Вся современная мировая финансовая система создана для угнетения национальных государств. Общество служит международным финансовым корпорациям, причем большая часть доходов этих хозяйствующих субъектов выкачивается из стран в так называемые налоговые парадизы — Каймановы острова, Кипр и так далее. Власть находится в руках международной группы финансистов, перекачивающих капиталы из одной страны в другую. Чтобы обрести истинную независимость, главы государств должны восстановить контроль над национальной валютой. Эту теорию развивает Валери Бюго, доктор права в области международных финансовых транзакций, специалист в области политики и, как она сама определяет, геополитики денежных потоков, автор многочисленных публикаций по теме своих исследований. Об этом она рассказала по скайпу из Парижа в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Валери, в последних публикациях по макроэкономической политике вы пишете о новой международной фискальной системе учета доходов, предложенной китайцами. В отличие от того, что мы имеем сейчас, она должна быть прозрачной. Расскажите нам об этом подробнее.

— После саммита "большой двадцатки" об этом было опубликовано официальное коммюнике. Прозрачность является главной мерой в предложенной Китаем новой фискальной системе для того, чтобы избежать создания так называемого "налогового рая". Сейчас страны налогового рая не хотят сотрудничать с другими странами по поводу финансовых потоков. Дело в том, что ни одно двухстороннее или многостороннее соглашение не сумеет никогда справиться с нелегальной утечкой доходов.

Все это связано с экономической каждой страны в отдельности, а так же с международной обстановкой. Из этой ситуации следует повышенная легкость финансовых трансфертов, и она, как правило, работает в интересах определенных группировок.

Речь идет не о какой-то редкостной локальной системе, это является краеугольным камнем современной финансовой системы в целом. Как правило, за этим стоят американские группы, акционерные общества. Таким образом организована вся система передачи капиталов. Система свободного обмена товарами и благами не создается, вопреки тому, что думает большинство людей. Американцы сумели монополизировать все эти потоки, так что в их интересах они и движутся. Но никто об этом даже не говорит, нет ни одной статьи в западном мире по этому поводу. И ни одна автоматическая или полуавтоматическая система контроля не сумеет с этим справиться, потому что это все идет через счета анонимных предприятий.

Существуют анонимные счета, которые хранятся в государствах "налогового рая". И ни одно государство не сумеет с этим справиться. Например, одно государство может сказать: я желаю получить информацию другого государства по поводу той или иной структуры. И другое государство, у которого находятся данная структура, может ответить: я готово вам предоставить все сведения, которые у меня есть в распоряжении, но моя законодательная система запрещает мне вести расследования по поводу анонимных счетов.

Так что это колоссальная дымовая завеса, которая позволяет предприятиям, юридическим лицам, хозяйствующим субъектам уходить от любого налогообложения.

— В вашей статье вы называете евро отвратительной денежной единицей. Почему такое резкое заключение?

— Евро — это, на самом деле, переодетая дойче марка, которая не позволяет поощрять другой бизнес, кроме немецкого. И позволяет Германии перекачивать свои товары и услуги в во все страны европейского сообщества, создавая эксклюзивные условия, преференции для страны-держателя дойче марки, то есть для основной страны нынешней еврозоны.

Конечно же, в данный момент Германия сама попала под удар, вернувшийся бумерангом из этой системы. Другие страны боятся теперь вкладываться в свои собственные центральные банки. И получается, что эти страны отправляют свои счета в Германию, в германские банки и не хотят хранить их в своих национальных банках. То есть, на самом деле, существуют евро, эмитированные в Греции, в Испании, в Италии. Они вроде бы все — одинаковые евро, эмитированные под одним названием, но каждый банк эмитирует свои. И когда немецкий банк получает французские евро, то они их считают в местных деньгах, то есть сохраняется некая условная система перерасчета по стариной системе валют. Французские евро считаются во франках, немецкие — в марках, греческие — в драхмах. Хотя для потребителей они все — евро, но стоимость активов разная. И получается, что Германия — держатель национальных счетов ряда государств, что порождает крайне большие сложности в финансовых отношениях между различными странами. Европейский центробанк контролирует евро, контролирует финансовую политику. У нас были раньше центральные банки — "Дойче Банк", "Французский банк", все центральные банки гипотетически должны оставаться независимыми от политической власти. Но экономические вопросы все более и более относятся к компетенции Евросоюза.

Изначально евросообщество строилось как экономический проект. И евроинституты как раз занимаются экономической проблематикой. Но есть организация коммерческих трибуналов, то есть коммерческих судов, которые регулируют отношения между странами-участницами внутри евросообщества. И эти суды руководствуются различными договорами между странами. Получается, что Евросоюз остается неким конгломератом экономических договоров стран между собой, а отнюдь не единым государством. И это все сказалось во время борьбы таможенных пошлин.

Надо вновь дать возможность государствам жить суверенно и пользоваться экономикой в качестве подспорья. А сейчас наоборот — экономика контролирует и денежные единицы, и соответственно, оружие и политику. Поэтому политики должны вернуть себе контроль над валютой — важным рычагом. И есть те, кто, конечно, не захочет этого.

Я не думаю, что обменяв доллар на юань, мы получим что-то другое, кроме знаменитой пословицы — шило на мыло. Пусть исчезнут Штаты и доллар, но Штаты — это всего лишь необходимость иметь какую-то валюту и в ней считать. Через 10-15-20 лет мы устанем от юаней и вновь начнем ставить себе вопросы. Поэтому надо сейчас решить, откуда идет мировое доминирование, и как нам вернуться от мировой единой системы контроля к суверенным экономикам.

Государств больше не существует. Вы в России — возможно, некое исключение из общего правила, потому что у вас есть возможность не жить в нашей системе. Но на Западе государств больше нет. Государства находятся под доминированием, под контролем, подчиняются полностью финансистам, мировому рынку и проводят проекты, которые отнюдь не демократичны. Это мировые проекты в интересах определенных группировок.

Государства мира хотят быть независимыми, но не будет политической независимости, пока нет валютного суверенитета и экономической независимости. Это причинно-следственная связь.

— То есть нужно вернуться к суверенности. Не только Россия, но и другие страны БРИКС тоже к этому стремятся…

— Да, народы этого хотят, но банкиры-то этого не хотят. А все остальные институты власти принадлежат банкирам. Поэтому надо уточнить интересы каждого из участников этой игры. Конечно же, есть мажоритарная часть населения, но их никто не слушает, к ним не прислушиваются. Также есть маленькая кучка людей, которые удерживают в руках власть, деньги, командуют коррупцией. Кстати, она бывает активная и пассивная, можно же и пассивно коррупцией заниматься.

У кого-то просто нет выбора, он обязан принять взятку, иначе будет вычеркнут из системы. Так что пока не будут решены эти вопросы, невозможно добиться независимости. Географическая территория должна находится под контролем людей, которые там живут. Сейчас же страны находятся под контролем "граждан мира", которые вовсе не проживают в этой стране, а живут непонятно где, их никто даже не знает, но именно они командуют всем тем, что находится в самых разных странах.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев