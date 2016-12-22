Подводные камни национализации ПриватБанка

Топ-новостью текущей недели, и не только на Украине, стала национализация крупнейшего в стране ПриватБанка. Нацбанк выделил для этого колоссальные средства — 148 миллиардов гривен, столько же, сколько в бюджете 2017 года предусмотрено на образование, и в 1,5 раза больше, чем на медицину. Но поможет ли агонизирующей украинской экономике попытка решить проблемы вкладчиков за счет бюджета — в этом сомневаются даже многие наблюдатели в Киеве.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Уже с самим принятием решения о национализации ПриватБанка получилась немалая интрига: резолюции были приняты как по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, так и постановлением правительства. Одновременно в СМИ появилась информация о том, что премьер Гройсман не пожелал брать на себя ответственность за столь фундаментальный акт единолично, а потому и потребовал, чтобы судьбоносное решение сначала было принято на СНБО коллегиально.

Можно сказать, что если эта информация верна, главе украинского правительства не откажешь в дальновидной осторожности. Потому как, во что именно выльется национализация ПриватБанка, сейчас не может сказать, пожалуй, никто. Но в мрачных прогнозах недостатка не отмечается.

Конечно, сводить перевод крупнейшего банка страны, в котором аккумулировано 40 процентов депозитов населения и предпринимателей на общую сумму почти в 200 миллиардов гривен (почти восемь миллиардов долларов) к какому-то волюнтаристскому акту официального Киева не приходится. Хотя бы потому, что экономика "великой европейской державы" после "революции гидности" находится практически на ручном управлении со стороны зарубежных институтов, в первую очередь МВФ. Дербанить бюджет в случае приведения его к спущенным из-за бугра контрольным цифрам местным клептократам еще позволяют, но ворочать миллиардами настоящих, а не украинских денег — это не в юрисдикции "незалежной" элиты.

А ведь на докапитализацию Привата Национальный банк Украины решил ассигновать 148 миллиардов гривен! Это ровно пятая часть доходной доли украинского бюджета, в котором столько же выделено на образование, чуть меньше — на военные расходы, в полтора раза меньше (88 миллиардов гривен) — на медицину.

И при этом "великая держава" униженно выклянчивает жалкий миллиард очередного кредита МВФ — в дополнение к уже полученному единственному миллиарду в текущем году. Ясно, что без отмашки истинного хозяина финансов Украины ей никто бы не позволил напечатать (ибо реальных источников для таких трат просто нет) гривен на добрых шесть миллиардов долларов ради спасения пусть даже и очень важного банка. Соответствующий меморандум действительно был подписан еще несколько месяцев назад. Причем складывается впечатление, что международные банкиры решили в очередной раз сделать Украину подопытным кроликом. Недаром после национализации ПриватБанка Киев похвалили не только в Международном валютном фонде, но и в авторитетном международном агентстве Bloomberg. Дескать, какие молодцы эти украинцы — спасли важнейший банк от банкротства, надо бы этот опыт и в "золотом миллиарде" применить. Например, для спасения ряда проблемных итальянских финучреждений.

Что ж, похоже, на такие акции глобальная либерально-финансовая элита денег жалеть действительно не намерена. Это ж не какие-то там "мелочи", вроде тех же требований к Украине повысить пенсионный возраст лет так до семидесяти и снизить размер ВВП на пенсионные нужды с наличных 18 процентов до европейских шести. А достижение вожделенной банковской стабильности — дело совсем другое, торг здесь неуместен.

А потому Верховная рада незадолго до национализации ПриватБанка и приняла с разрешения кураторов официального Киева поправки в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым бюджет теперь гарантирует вклады в государственных банках не до 200 тысяч гривен (около восьми тысяч долларов), как раньше, а без ограничения суммы. Однако после перехода Привата в собственность государства, большая часть депозитов как раз и будет находиться в таких "стопроцентно защищенных" учреждениях.

Но это же абсурд! Банковский бизнес, как частный случай бизнеса вообще, — по определению, область риска. Там нельзя всем и всегда постоянно выигрывать, неизбежны и проигрыши, убытки, банкротства. Даже в самой богатой стране мира, США, гарантируется выплата депозитов до суммы в 250 тысяч долларов. Побольше, конечно, чем восемь тысяч в обычных банках Украины, но ведь и американцы получают не 200 баксов в месяц, как граждане Незалежной, по официальной статистике.

Примечательно, что нынешние запредельные цены на "коммуналку" оправдываются правительством якобы желанием "социальной справедливости". Дескать, не должен бюджет платить за отопление особняков богачей, пусть они платят за газ сами, а бедным поможет субсидиями государство. То есть якобы по принципу "богатые платят за бедных".

Но с выдачей колоссальной суммы для спасения вкладов ПриватБанка налицо диаметрально противоположный подход: "бедные заплатят за богатых". Даже либеральные экономисты, вроде "украинского гайдара", экс-министра финансов и депутата Верховной рады Виктора Пинзеника, вслух говорят, что расходы на расхваленную национализацию лягут на плечи каждого украинца, включая грудных детей, в весьма немаленьком размере — 3,5 тысячи гривен. Это две нынешние "минималки" и пара реальных, а не статистических зарплат большей части бюджетников.

И даже редактор украинской деловой газеты "Капитал" Вячеслав Чечило, которого сложно заподозрить в каких-то лево-марксистских настроениях, печально заметил: "Рада ввела стопроцентную гарантию по депозитам в ПриватБанке и Укрэксимбанке. Теперь 60 процентов депозитов в стране-банкроте гарантированы государством. Это агония. Покупайте доллары".

Пессимизм эксперта понятен. Курс гривны ныне и так держится на одном честном слове. Торговля с Россией после заключения вожделенного для украинских западников Соглашения об ассоциации с ЕС упала в несколько раз, а "благословенная Европа" и не думает компенсировать своим вассалам убытки открытием европейских рынков. Практически все золотовалютные резервы Нацбанка Украины — это кредиты МВФ, полностью подконтрольные этой структуре и по большей части виртуально-неликвидные.

А теперь с отмашки валютного фонда Киев еще и напечатает гривен на пятую часть бюджета. И куда они отправятся после того, как пойдут на компенсацию крупным вкладчикам ПриватБанка? Правильно — на валютный рынок. Ведь только полный идиот, даже если ему удалось спасти свои вклады от замораживания (а вклады юридических лиц в Привате уже заморозили), станет и дальше держать их в слабеющей гривне, а тем более, снова нести их пусть и в другой банк. Так что число пессимистических прогнозов о росте курса гривны до минимум сорока вместо нынешних двадцати шести увеличивается с каждым днем. А такой рост неизбежно потянет за собой и пропорциональный рост стоимости товаров и услуг, особенно газа, который продается властями для населения исключительно по мировым ценам.

В национализации ПриватБанка кроется еще один серьезный подводный камень. Приватом-то его назвали неспроста — банк действительно за двадцать с лишним лет стал самым популярным у бизнеса. Чему способствовала самая широкая сеть банкоматов и терминалов пополнения, практически в каждом районном центре удобная и почти эксклюзивная для Украины система удаленного банкинга "Приват-24". В итоге львиная доля расчетов за товары и услуги, особенно в интернет-торговле, ныне идет именно через эту систему.

Однако после перехода ПриватБанка в собственность государства последнее получит полный контроль над финансовыми потоками и бизнеса, и рядовых граждан. А потоки эти, надо признать, по большей части "серые" — для ухода от налогообложения, чтобы хоть как-то выжить в условиях нарастающего экономического коллапса. Конечно, и ныне понятие банковской тайны в Незалежной весьма условное: финучреждения обязаны выдавать конфиденциальную информацию по запросу даже мелких финчиновников районного уровня. Но для этого последним все же требуются время и некоторые формальности. А после огосударствления Привата налоговики смогут получить контроль над денежными делами большей части украинцев уже в режиме реального времени с последующим выколачиванием из них положенных налогов и штрафов.

Понятно, что ни граждане, ни мелкий и средний бизнес с таким положением вещей не смирятся: кормить жирующую коррупционную клептократию, когда самим приходится выбирать между голодом и холодом, желающих найдется мало. Начнется отток клиентов прежде популярного банка, поиски другой удобной и менее "шпионской" системы денежных переводов. А это означает и ускоренный вывод активов из ПриватБанка, и необходимость компенсировать их за счет госбюджета, и резкий спад деловой активности из-за лишения бизнес-партнеров удобной и быстрой системы взаиморасчетов. Что в сумме как раз и означает приближение той самой агонии, о которой говорят самые честные украинские экономисты. Впрочем она началась отнюдь не в нынешнем декабре, а тремя годами раньше, когда зомбированные прозападной пропагандой киевляне вышли на Майдан требовать "европейского пути Украины".