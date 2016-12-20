ФРС США: Оружие экспансии — доллар

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5-0,75 процента годовых. "В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и в сфере инфляции Комитет решил повысить ориентир для федеральной учетной ставки. Подход к денежно-кредитной политике остается мягким и поддерживает дальнейшее улучшение условий на рынке труда и возврат к двухпроцентной инфляции", — сообщил американский регулятор.

В декабре прошлого года финансовый регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов — с 0-0,25 процента до 0,25-0,5 процента. Прежде базовая учетная ставка поднималась только в июне 2006 года, а с декабря 2008 до декабря 2015 года оставалась практически на нуле — 0-0,25 процента, что сопровождалось крупнейшей в истории США эмиссией. Теперь же ФРС прогнозирует еще три повышения учетной ставки в следующем году, хотя раньше ожидалось два. Также ФРС повысила свои прогнозы по ВВП и безработице на одну десятую долю процента, а по инфляции — на две десятые в 2016 году.

Практически никто из аналитиков и не сомневался, что ФРС США повысит ставку, что приведет к притоку валюты в страну, скупке ценных бумаг и усилению доллара. О том, как это решение отразится на экономике, Pravda.Ru рассказал политолог и публицист Леонид Крутаков.

— Как будет в новых условиях реализовывать свои обещания Дональд Трамп? Ведь сильный доллар — это снижение американского экспорта, что выгодно, прежде всего, Китаю, и увеличение долга.

— Не увеличение долга, а увеличение обслуживания долга. Долг у них образуется из-за дефицита как торгового, так и бюджетного. Он у них уже колоссальный. Поэтому долг будет расти, это безусловно. И Трамп его будет наращивать, деваться им некуда. Фактически сейчас в США идет борьба за волшебную машинку, которая превращает долги США в инвестиции для мира.

Самый главный фокус, который американцам удалось проделать, начиная с заключения Бреттон-Вудских соглашений, это то, что страна — главный должник мира является главным его кредитором. То есть они свои долги превратили в кредиты для других стран. И поэтому здесь вся борьба. Удастся им сохранить эту долговую модель или не удастся? Если не удастся, то будет внутренний взрыв этого пузыря. На 0,25 они в прошлый раз ставку подняли, но рынок на это практически никак не отреагировал. Потому что долг колоссальный за счет процентов.

Ставка ФРС — реально отрицательная, она ниже инфляции. Поэтому, получается, что они доплачивают тем, кто взял деньги у США. Платит не тот, кто кредитовался, а тот, кто одолжил. Это вообще потрясающая ситуация, и США надо эту задачу решать прежде всего, ведь они проедают доходы будущего, пенсионные фонды, социальные фонды, которые у них существуют. Потому что, если минус, значит, они тратят то, что у них было накоплено. То есть отрицательная ставка убивает будущее. И Америка сейчас зажата. С одной стороны — колоссальный внешний долг, который надо обслуживать, с другой — низкая ставка ФРС.

Фактически это как если вы приносите в банк деньги, но платите этому банку за то, что он эти деньги держит. И в Европе то же самое, там тоже отрицательный депозит Центробанка и нулевая ставка ЕЦБ при инфляции.

Получается, что это какая-то новая экономика, которую необходимо еще серьезно осмыслить, разобраться, как она работает и куда ведет. Что она раздувает пузыри — безусловно. Поэтому Америка сейчас находится между двух жерновов. И даже поднятая ставка все равно ниже инфляции. И по-прежнему Америка будет проедать саму себя.

— Трамп намеревался сменить руководство Федрезерва. Что может Трамп сделать с этой системой? Как ФРС влияет на мировые финансы, центробанки других стран?

— Был один президент в истории США, который попытался отнять у Федерального резерва инвестиционную функцию и подчинить ее Минфину США, чтобы Минфин США напрямую этим занимался. Это был Кеннеди. ФРС не подчиняется Администрации США, это коммерческая структура, образованная 13-ю частными банками, там, в частности, немецкий капитал очень серьезно представлен, потому что он один из участников соглашения о создании ФРС. Был немецкий банкир, который потом стал главным банкиром Гитлера. В ФРС очень сложная система. Но тут важнее другое — под эту систему, созданную США, фактически заставили все Центробанки выйти из государственного статуса — как европейские, так и российский.

То есть наш ЦБ носит полуформальный характер — получастный, полугосударственный. Вроде как находится на территории России и как бы подчиняется России, но при этом формально он ей не подчиняется, а является фактически подразделением ФРС и печатает деривативы на доллар.

Рубль — это долларовый дериватив. Это не самостоятельная единица, потому что она обеспечена не внутренними промышленными ресурсами, а внешними долларовыми резервами. Произошла подмена национальных денежных единиц, и для США благодаря этому стала возможна система, когда они свой долг превратили в инвестиции.

То есть США в долг печатает деньги и дает их всем — России, Китаю и т. д. Соответственно, эти страны их используют как инвестиции. Такой волшебный "горшочек вари — горшочек не вари". В Америке сейчас эта проблема — самая главная, потому что они уперлись в плане экспансии.

Эта система может работать только тогда, когда долларовая зона поглощает новые капитальные активы, новые экономики. Пока шла приватизация Восточной Европы, России, шел захват Ирака, Ливии, пока обеспечивали долларовую зону новыми реальными промышленными и сырьевыми активами, эта система работала.

Но как только они уперлись политически в Россию, в Сирию, как только Китай им сказал: мы не будем отказываться от государственного статуса Народного банка Китая (свою внутреннюю финансовую систему они охраняют от внешнего рынка), — это стало огромным препятствием.

В этом году заканчиваются предварительные условия по ВТО, по которым Китай был обязан Народный банк сделать негосударственным, таким же, как у нас в России, подразделением ФРС. Но Китай на недавнем саммите АТЭС в Ливии откровенно заявил Бараку Обаме, что не будет этого делать. Теперь перед США еще одна дилемма. Либо объявлять Китай нерыночной экономикой и исключать его из ВТО, — но тогда рушится такое количество контрактов, что США не знает что делать. Либо не дать никакой реакции, но так повести себя Штаты тоже не могут и как реагировать, не знают.

Сейчас у США столько проблем, что страшно представить, как они будут из этого выруливать. Это затяжной, тяжелый кризис. Трамп — предвестник этого кризиса, вернее, первые раскаты грома кризиса. Сможет ли он что-то сделать, реконструировать эту систему, или она покатится по накатанной, как хотела Клинтон, по дальнейшей мировой экспансии? По крайней мере, Трамп анонсировал, что экспансии не будет, а будет создание собственного проекта на подконтрольной территории — в Канаде, Мексике, Европе…

Для них ситуация двоякая. Это же парадокс Триффина, он его сформулировал еще в 1960-х годах. С одной стороны, доллар является общемировой валютой — резервной и расчетной, а с другой стороны, он носит национальный характер, используется внутри и подчиняется национальным интересам. По крайней мере, так декларируется.

Поэтому, когда вы принимаете доллар как меру своей внутренней политики, вы должны понимать, что в долларе заложены национальные интересы США. Потому что деньги — это не фетиш, не золотые бруски, которые можно на все, что угодно, обменять. Деньги — это государственные обязательства.

— Сегодня все так же опасно вступать с схватку с Федрезервом? И как все-таки США могут не допустить схлопывания долларового пузыря?

— Финансовый навес в 10 раз превышает совокупный мировой продукт. При этом не весь совокупный мировой продукт подчиняется доллару и находится в долларовой зоне. Многое происходит через свопы, Китай через бартер работает с Африкой и Ближним Востоком во многих сделках. Когда посчитали обороты Китая с Африкой, выяснилось, что по металлам они делают второй оборот Лондонской металлической биржи. Это фактически скрытый оборот.

Конечно, надо понимать, что с этим долларовым навесом они должны либо поглотить весь мир, либо придумать какие-то новые нетрадиционные активы. Об этом было сказано в соглашении об услугах. Например, о том, что необходимо приватизировать жилищно-коммунальную сферу, гособоронзаказ, ЖХК, образование, медицину.

Это те активы, которыми Англия, например, гордится: образование и медицина — те активы, которыми пока не торгуются. Их нужно либо вовлечь в оборот, чтобы поддержать доллар, потому что деньги требуют активов больше, чем активы — денег. Активам деньги нужны для развития. А деньгам разутым и пустым активы нужны для наполнения, иначе они взорвутся.

Поэтому есть два пути: захват внешнего мира — Китая, России, продолжение экспансии, захват энергетических ресурсов и перевод на свой баланс. Потому что сейчас больше 20 процентов акций не позволяется западникам иметь внутри наших компаний.

Это было одним из условий соглашения после ЮКОСа — до 20 процентов, пожалуйста, покупайте, торгуйте у себя на бирже. Например, ВР купил 18 процентов "Роснефти". Теперь BP все запасы "Роснефти" может на бирже торговать как свои, поставить себе на баланс. А это колоссальный рост капитализации. Формальные принципы, утвержденные США, что мы можем поставить на баланс, это не значит, что они фактически этими ресурсами могут распоряжаться. Мы это видели и по Ближнему Востоку, мы это видим и по России, которая сейчас переориентируется на Китай и Индию по поставкам газа, нефти.

Поэтому у США два пути. Либо экспансия, но это была Клинтон, либо они ограничивают свой проект западным полушарием, создают так называемый Большой Запад, Тогда им надо будет провести новую волну приватизации, как в Южной Америке, так и в Европе, где можно будет приватизировать жилищно-коммунальную систему, образование, всякие социальные функции вплоть до оборонного заказа, прописать, что государству запрещаются протекционистские меры в области госзаказа.

То есть, допустим, что мы присоединились к этим соглашениям. Тогда General Motors выигрывает контракт на поставки автомобилей в Минобороны, и мы ничего сделать не можем. Таковы будет новые правила, которые там диктуются. Этого нет, поэтому США по ставке балансируют на грани, идут по ниточке.

Девальвационный фактор развития доллара, который они долго использовали, тоже исчерпан. Они надорвались на попытке сломать Россию, когда обрушили цену на сырьевые товары до предела. Они настолько раздули корпоративный, спекулятивный фондовый рынок, что теперь не знают, что с этими деньгами делать.

Дать в Россию или в Китай деньги — это все равно, что финансировать конкурирующий политический проект. Дело даже не в экономике, а в том, что "если мы дадим денег Путину, он набурит скважин, а на эти деньги от проданной нефти настроит ракет и всяких самолетов, а потом в Сирии нам даст под хвост пинка". Вот проблема для них.

А деньги скоплены, лежат в мешках, но вытолкнуть их на рынок в развивающиеся страны, в Азию, в Россию, они не могут, потому что политически им запрещено. Никто не будет накачивать своего конкурента, а внутри резервов, куда развиваться, во что эти деньги вкладывать, у них нет. У них своей промышленности нет, только сервисные услуги — экономика сервиса, где шоу-бизнес и супермаркеты процветают, а промышленности нет.

Либо они должны поглотить какие-то новые активы, сделать их рыночными. Отсюда такие экзотические темы — они приняли закон, что американским компаниям принадлежит право разработки природных ресурсов на астероидах, на других планетах. То есть вроде бы чушь из области идиотизма и Палаты №6. А с другой стороны, это позволяет им как-то вербально стимулировать финансовый рынок, который не знает, где деньги лежат. Вспучились этим огромным пузырем, а что с ним делать?… Вот проблема — и долг, и финансовый пузырь одновременно.

Они сами сформировали для себя такую колоссальную проблему. Рассчитывали, что провалят, прорвут оборону России и Китая и прорвутся на эти рынки. Еще в 2008 году американцы хотели вскрыть рынок Бразилии, Индии, и Китая, но те сказали, что мы свой внутренний рынок не откроем для вас.

Когда провалился этот политический раунд, после этого и ударил по нам ихс финансовый кризис, и пошла вся история с накачкой экономики, количественное смягчение как в США, так и в Европе. Потому что им нужно было оплатить убытки, которые потерпели их банки от невозможности работать с Китаем, Бразилией, Индией и Россией на условиях этих стран, а не на условиях США.

Беседовала Галина Тычинская

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев