Деньги индийской мафии превратятся в пепел

9 ноября 2016 года в Индии была проведена денежная реформа. Из оборота вывели купюры большого достоинства, примерно 86 процентов всех купюр в обороте. Цель реформы — перейти с наличного расчета, составлявшего примерно 90 процентов оборота страны, на безналичный. О последствиях принятых мер Pravda. Ru рассказал востоковед и экономист Саид Гафуров.

Фото: Архив Pravda. Ru

— Из индийской прессы следует, что цель денежной реформы — ликвидировать черный нал, коррупцию и те деньги, которые отмываются и идут на снабжение различных банд, террористов и так далее. Но, судя по отзывам, все идет не так гладко. Эта идея новая или является повторением мирового опыта?

— Индия — это очень большая экономика, которая очень неравномерно развита. В Индии почти полтора миллиарда населения, и огромная часть экономики серая, а где-то и черная.

При огромном населении, соотношение между количеством наличных денег в обороте и ВВП составляет где-то 11 процентов. То есть оно сильно меньше, чем в Швейцарии, например, и сильно меньше, чем в Германии. И задача уйти на безнал была одной из многих. Кроме того, конечно, надо было нанести очень мощный удар по спекулянтам, по мафиозным кланам, которые там контролируют значительную часть торговли, и пополнить бюджет.

Не надо забывать, что фискальные задачи очень важны. У индийского премьера Моди есть очень хитрый расчет, он хочет решить вопрос бюджетного дефицита и, видимо, решит. Проблема в том, что мы не знаем, сколько денег он выведет из экономики. Он сказал, 86 процентов всей наличности будут объявлены недействительными, можно будет платить только в больницах, на заправках, и то с лимитом. А деньги надо сдать в банки, положить на счет.

— Или поменять на меньший номинал?

— А денег меньшего номинала нет. Раньше была купюра в пятьсот рупий, она аннулируется, вместо нее напечатали совершенно новую, разноцветную. Две тысячи раньше не было, зато они вообще убрали купюру в тысячу рупий. Это плохо, потому что посчитали, что для того, чтобы всем типографиям, госпредприятиям, подведомственным Резервному банку Индии, заменить эту денежную массу новыми купюрами на две тысячи и на 500 рупий, им нужно будет 27 миллиардов банкнот напечатать. На самом деле, еще больше, потому что им надо будет изменить структуру.

Люди, которые сейчас в очереди стоят, говорят: "Не надо мне две тысячи давать, давай мне мелкими, сторупиевыми купюрами, потому что мне нужна мелочь, а две тысячи мне и потратить негде". Там была очень большая проблема с людьми, которые оказались на заработках в других штатах. Это было крайне неудачное время, но они были вынуждены на это пойти, потому что считается, что Индия — это жутко коррумпированная страна. Они сами говорят, что у них есть два относительно некоррумпированных учреждения на всю страну — это Резервный банк и Генеральный штаб. Говорят, все остальное коррумпировано страшно.

Возникла такая ситуация, что предыдущий "говернер", глава Центрального банка, был категорически против этой реформы, и они начали печатать новые деньги только в сентябре, потому что в сентябре они поменяли говернера на более покладистого. И вот они посчитали, что всем четырем фабрикам, которые печатают деньги, если они полностью сто процентов купюр выведут и сто процентов введут, нужно будет работать в три смены ровно год. Тогда они напечатают. И то этого, на самом деле, не хватит, потому что надо будет больше пятисотенных печатать и меньше двухтысячных.

— То есть сам объем денежной массы оставляют прежним?

— Весь смысл не в этом. Все, кто принес 250 тысяч рупий в банк, будут автоматически и беспрекословно попадать под налоговую полицию. Ты должен обосновывать эти доходы, это должно резко в теории увеличить налогообложение.

То есть весь средний бизнес, который сейчас вообще представления не имеет о налогах, должен будет приносить доходы в казну. При индийской коррупции это что-то трудновообразимое.

Как будет функционировать налоговая служба, совершенно непонятно, потому что это огромный объем работы. Банки, говорят, вообще в ужасе. Оказалось, что они совершенно не готовы. Банкоматы не работают, потому что ящиков, рассчитанных на две тысячи, вообще не было, и для пятисотых теперь нужны совершенно другие ящики. Надо было все это менять. А это страна в 1,5 миллиарда человек!

Причем в банкоматах из нормальных денег были только сторупиевые купюры. Убрали пятьсот тысяч, а сто осталось, и их не хватало никому. Более того, сказали, что там существовала минимальная норма. Ее несколько раз меняли — то две тысячи, то четыре с половиной, то опять две вернули. И если ты выдаешь максимум, то только на сто человек хватит емкости, а очереди у каждого банкомата были по 300-400 человек.

И при этом катастрофа, что это все пришлось на сезон сельскохозяйственных работ. Там, во-первых, шла уборка кукурузы, а во-вторых, собирали корицу и другие специи. То есть это огромное количество сезонных рабочих, которые не знают, что делать. Они хранили несколько пятитысячных купюр, а что с ними делать, когда у тебя карточки никогда и не было? В общем, они сильно пострадали. Сейчас мощные забастовки и оппозиция организовала, и конгресс, и левые. Премьер Моди сказал, что ему нужно 50 дней, но всем очевидно, что, конечно, чтобы справиться с этим безобразием, ему не хватит этого времени. Он объявил о реформе и тут же уехал в Японию с официальным визитом.

То есть расхлебывали все это без него. Банкиры говорят, что они вообще перестали работать, ничем не занимаются, работают в три смены только с этими купюрами. Такие удивительные вещи были, например: ветхие, рваные купюры, которые банки собирают и отправляют в Центробанк, им вернули, и их стали вставлять в банкоматы, а они же действительно ветхие, они рвутся, блокируют банкоматы. Там был совершеннейший кошмар!

И самое главное, Моди бьет целенаправленно по конкретной части людей. Это миллионеры, которые явно связаны с Индийским национальным конгрессом и в некоторых местах с Коммунистической партией Индии, с оппозиционными партиями "Джаната" и "Бхаратия джаната парти", с региональными партиями на юге.

— Он надеется, что таким способом изымет наличность у тех людей, которые ему неугодны?

— Да. Причем, это решение было неожиданным, потому что пошла утечка, и как только он об этом узнал, он вбросил реформу. Деньги еще не напечатаны, но она уже начинается, и тут же начинается параллельная слежка. Вот сидят люди, которые спекулянты, мафия, которая поддерживает его политических противников, национальные меньшинства, религиозные, кастовые меньшинства, вот эти "едавы" — люди, которые конгресс поддерживают, они всю жизнь жили в теневой экономике. Это микробизнес, торговля цементом, розничная торговля, и сейчас у них огромные суммы наличных. Теперь им нужно что-то делать.

А расчет у Моди очень хитрый. Получается, что в результате демонетизации, когда она заканчивается, все деньги, которые не поменяны, недействительны, их не существует. Соответственно, доля активов Банка Индии остается той же, а пассивы уменьшаются, то есть у него гораздо меньше становится обязательств.

Итак, это получается чистая прибыль, и чистая прибыль по индийским законам автоматически идет в бюджет, и он собирается на этом неплохо подзаработать. Даже если это не пойдет в бюджет, а пойдет в экономику, он получает возможность бросить огромное количество финансовой ликвидности в экономику.

Там идут разговоры, что они просто будут каждому жителю какую-то сумму переводить из этих денег. Но насчет этого Моди врет, конечно. Ему этого не позволят. Ему удалось очень сильно сократить бюджетный дефицит и, соответственно, увеличить возможность бюджетных расходов, и при этом не поссориться с глобальным капиталом, что для него очень важно.

— А глобальный капитал почему с ним не поссорился?

— Если Моди решит сейчас раздать деньги, то тогда МВФ будет ему противостоять. А пока это четкая либеральная программа. В самой Индии все в ужасе от того, что творится, но, тем не менее, как ни странно, он получает мощную поддержку, это даже в интернете видно.

— От кого? От простых тружеников?

— Видимо, от бхакти, от верующуих. То есть это все пропаганда. Слишком люди ненавидят спекулянтов.

— Удивительно, что он перестроил всю страну за 72 часа с налички на безналичку!

— Он хотел перестроить, но карточек-то нет. На самом деле, в Индии очень развиты программисты и производители финансовой электроники. Это самая развитая страна мира, программисты там колоссальные. И сейчас будет огромный для них рывок заказов. Сразу оживилисьагенты, причем те, кто безналичными расчетами занимались, сбросили цены. Раньше они брали комиссию пять процентов, а сейчас — всего один процент. Можно себе представить, насколько у них все выросло!

При этом считается, что средний горожанин в большом городе получает 750 рупий в день. Бедные, может быть, 500 рупий зарабатывают в день. То есть этой бумажки в тысячу рупий такому человеку хватит на два дня жизни, это зарплата. А чем ему сейчас платить? То есть нет механизма даже им платить. Очень интересно, что из всего этого получится. Меня пугает то, что наше правительство сейчас переймет опыт. Особенно если, не дай бог, Моди за 50 дней действительно получит мало-мальский порядок. А может быть, он еще и получит выигрыш, то есть, если из 80-ти миллиардов 20 вообще выйдут из оборота, это будет означать, что 20 миллиардов пошло в доход бюджета!

— Если подводить итог этой реформы, какие плюсы?

— Во-первых, реформа не завершена, Моди поставил срок 50 дней. Посмотрим, что будет. Посмотрим, сколько денег им удастся вытащить. Во-вторых, это огромный бум, огромный всплеск электронной промышленности. В-третьих, почти наверняка произойдет уничтожение "серых" схем, прежде всего, в среднем бизнесе, но и в большом тоже. Это уничтожение политических противников мафиозного типа, с которыми Моди никак не мог справиться, то есть это очень тяжелый удар по оппозиции, которая финансово независима.

— Гениально. А минусы какие?

— Люди недовольны, люди пострадали, финансы дестабилизованы, пускай на короткий срок. Много потерял малый бизнес, продавцы в лавочках. Им надо сейчас присовокупить картридер, который считывает карточки, подключиться к какому-то банку. А что с инкассаторами вообще будет? Это полная дезорганизация всей банковской деятельности, там уже кредитования нет просто потому, что сотрудников нет, все работают в три смены только с этими деньгами.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала Любовь Люлько